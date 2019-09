Tělo ví: Kdy stres přesahuje zdravou mez?

MAGAZÍN - Zdraví autor: Renata Petříčková

Jednoduše řečeno, když vás začne omezovat na běžném životě. Když vám vezme radost ze života a spánek. A trvá déle než… a i tohle je u každého jinak. Někomu se na zdraví projeví už dvoutýdenní soustavný stres, další se začne hroutit po půl roce. Naše tělo volá o pomoc a ukazuje nám, že stresu je na nás už příliš různými příznaky.

Mnohé jsou takové, že je snadno přehlédneme, nebo je považujeme za samostatný zdravotní problém. Když se u vás projeví něco podobného, zbystřete a než začnete léčit fyzické projevy, zamyslete se také nad tím, jestli to není signál od vašeho života, že něčeho je něco "až nad hlavu", nebo "to nemůžete strávit, skousnout či vydýchat".

Žaludeční a střevní potíže: "Chci to vyzvracet!"

Stres se často projevuje v oblasti žaludku akutní nevolností před zkouškou nebo stresující událostí. To je naprosto normální. Ale když vás bolí žaludek, pálí žáha, netráví vám to, máte pocity plnosti, nebo se pomalu sunete k chronickému žaludečnímu zánětu, stojí za to se zamyslet nad tím, jestli ve vašem životě není něco nestravitelného.

Střevními potížemi se často projevuje úzkost z budoucnosti. Ve střevech sídlí nejen imunita našeho těla, ale i psychická rovnováha. Tady se určitě vyplatí pomoci střevům s regenerací probiotiky a kvalitní stravou a prospějete tím i svým nervům, které pravděpodobně těžko nesou ve vašem životě něco, do čeho se vám zoufale nechce…

Bolesti hlavy a zad: "Utažená uzda!"

Typické pro hektický stres, často dlouhotrvající, zatěžující spojený s přemýšlením a kličkováním. Past myšlenek je třeba uvolnit masážemi, meditací nebo třeba vyšším přísunem hořčíku. Ale trpíte-li často na blokace krční páteře nebo migrény či tenzní bolesti hlavy, možná potřebujete povolit otěže životu a nechtít mít všechno pod kontrolou.

Bolesti zad obecně znamenají, že mám příliš mnoho naloženo. Samostatnou kapitolou jsou úzkostné pocity a blokády žeber, které spolu souvisejí, pocit tíhy na hrudi, rozjeté astma a třes rukou, bolesti ramen, tehdy už nás stres stravuje opravdu hodně a souvisí se stažením svalstva žeber a hrudi, což je často podpořeno mělkým stresovým dýcháním.

Noční můry, nespavost, bolesti zubů: "Bojím se ztratit kontrolu"

Přílišné přemýšlení, strach usnout – tělo je vystresované hrůzou z budoucnosti a nespavost je vážným varovným příznakem, že jsme už tak moc unavení, že nedokážeme ani usnout. Paradoxně tělo, které by tolik potřebovalo spát, nemůže, protože se tak moc bojí ztratit nad sebou kontrolu, že vystaví stopku spánku. Aby zabránilo nočním můrám.

Krátkodobé nespavosti jsou normální, ale máte-li se spánkem potíže více týdnů nebo se vám problém opakuje, pozvěte na popovídání všechny své "bubáky budoucnosti". Stejně tak, když vás často bolí zuby nebo čelisti bez lékařského nálezu. Sevření čelistí stresem nepovoluje ani v noci. Někdy může souviset i s bolestmi hlavy.

Padání vlasů, zhoršení pleti, menstruační problémy: "Krása odchází…"

Stažené svaly, cévy, tělo v krizovém režimu: není divu, že na výživu kůže a vlasů nezbývá energie. Často jsou tyto problémy spojeny i s horším jídelníčkem. Padání vlasů a horší pleť se někdy objevuje i ve chvíli, kdy odezní akutní stres (posttrauma zhruba za dva až šest měsíců) a tehdy si zkuste co nejvíce pomoci kvalitní stravou a třeba obyčejným biotinem na podporu růstu vlasů a regeneraci kůže.

Ženy často na stres reagují (i ve chvíli, kdy ho ještě zvládají bez jiných tělesných příznaků) nepravidelnostmi v menstruaci. Někomu přichází o 14 dní dříve než má, u někoho naopak vynechává či se stává těžkou, bolestivou. Nálada klesá, pleť šediví, zvyšuje se únava, protože někdy ani nevycházíte z PMS. Je čas se zamyslet.

Tělo je moudré a mnohdy míru stresu, kterého je už příliš, pozná přesněji než my samotní. Věřte mu a v takovou chvíli se zastavte a pokuste se ve svém životě něco změnit. Protože, jak už to tak bývá, patrně to nikdo jiný za vás neudělá…