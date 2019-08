Jak zavřít dveře za osudovou láskou?

MAGAZÍN - Vztahy autor: Renata Petříčková

Můžete si oči vyplakat, srdce může puknout, svět vypadá, že by se měl zastavit, ale nic z toho se nestane. Život půjde dál. Krutost běhu času je v tomto případě opravdu hořká. Je to tak, i když vám ze života odejde vaše "osudová láska". Zeměkoule se nezastaví. A ani neexistuje kouzlo, které vám dotyčného vymaže ze srdce. Jak tímto bolavým obdobím projít tak, abyste nezahořkli na celý svět?

V akutní fázi: Období hájení – a hojení

V akutní fázi se nepřemáhejte! Dělejte jen to, co vám velí vaše emoce, váš vztek, slzy, smutek a klidně se hodiny a hodiny probírejte ve vzpomínkách, fotkách, vyplakejte se na rameni kamarádce a mluvte o tom všem v dobrém – i ve zlém. Emoce se budou střídat jako na houpačce, ale v první chvíli je důležité ze sebe upustit všechen šok, bolest, zklamání, rozčarování: zlobte se na něj, na osud, na cokoliv. Ne, nebude to trvat věčně, i když to tak vypadá.

V tuto dobu dbejte jen na jediné, abyste jedla kvalitně a dopřála si co nejvíc možného spánku. Tím nedovolíte vystresovanému tělu zeslábnout tak, abyste se začala točit v hlubších psychických poruchách typu úzkosti, deprese nebo panické ataky. Pečujte o tělo, zkuste to – to je nyní chrámem a "držákem" vaší rozbité duše.

"On to prostě osudové neměl…"

Nejhorším pocitem v celé této situaci je ten, že ačkoliv on pro vás byl celý svět, vy pro něj ne, jinak by neodešel. Toto bolestivé uvědomění, jež v tuto chvíli sype sůl do rány, se časem stává uvědoměním důležitým a ještě dál v čase uvědoměním uklidňujícím. Přivede vás totiž za několik týdnů, měsíců, v nejhorším případě let, k jasnému vědomí, že té lásce jste vy sama dala všechno… Máte tak čisté svědomí a můžete jít dál. Milovat naplno umíte, víte to… a vlastně, ON možná ani osudový nebyl.

Aby byl vztah vyrovnaný a založený na vzájemné úctě, musí se oba vnímat v té "osudovosti", ať si pod tím představíte cokoliv, v podstatě velmi podobně. Objekt zbožňování nesmí svého zbožňovatele vidět jako "nouzovku". Zaměřte se na vylepšení své sebehodnoty a zničte v sobě přesvědčení, že to, jak vás ocenil on, je pevně dáno pro všechny!

Čas "na rozbor" je pevně dán!

S tím, jak přejdete z akutní fáze znovu do běžného života, ale stále sem tam vyvstává potřeba se v myšlenkách k nevydařenému vztahu vracet. Pokud v sobě stále ohledně něho potřebujete něco řešit a vidíte, že vám to ubírá sil během dne, vyhraďte si na to půlhodinku denně. Večer, ráno, kdykoliv. V tento pevně daný čas se budete naplno věnovat jen svým myšlenkám a ukončování, řešení celé této životní situace.

Ale ani o minutu déle. A záleží jen na stavu vašeho srdce, množství křivd a problémů a chuti žít dál, jak dlouho taková rozborová posezení budete pořádat. Pevně vymezený čas je ale důležitý proto, abyste si nerozplizla celý den nutkavými a neplodnými myšlenkami.

Svět je krásný!

Jednoho dne se svět rozsvítí. Možná v něm nebude hned další láska, možná pro někoho je osudová láska skutečně jenom jedna, ale i tak – svět nabízí spoustu forem spokojenosti a štěstí. Můžete objevit nový koníček, novou práci, nové bydlení – nový životní styl. A z toho všeho se může vyvinout cokoliv.

Váš život uhnul na jinou kolej, no a co… Pořád je šance, že ta kolej bude do hezké země. Všechno, z čeho cítíte, že je svět krásný a těší vás, si nyní hýčkejte. Jsou to malé stavební kamínky cestičky k novému životu.

On, "Osudový", odešel. Možná proto, aby mohlo přijít něco mnohem lepšího.