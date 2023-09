VÝBORNÝ KUŘECÍ NÁKYP: Chutný pokrm pro celou rodinu

Kuřecí maso s těstovinami je skvělý nápad na chutnou a velmi jednoduchou večeři pro celou rodinu. Dopřejte si oblíbený a osvědčený recept na tento sytý pokrm.

Pouze nezbytné ingredience.

Ideální pro následné ohřívání.

Podrobný popis výroby s fotografiemi.

Ingredience:

1 celá kuřecí prsa - přibližně 450 g

3 lžičky oblíbené směsi koření, např. gyros

200 g těstovin - váha před vařením

200 g sýra mozzarella nastrouhaného

1 malá červená paprika - cca 190 g

polovina zelené cukety - až 200 g

polovina malé cibule - asi 100 g

polovina plechovky kukuřice z konzervy - 150 g po scedení

polovina plechovky konzervovaných rajčat - asi 200 g

4 lžíce oleje na smažení

1 plochá lžička sušeného oregana

Postup:

1. Pro nákyp jsem zvolila pšeničné těstoviny (fusilli z tvrdé pšenice). Do hrnce nalijte vodu a přiveďte ji k varu. Na uvaření 200 gramů suchých těstovin potřebujete 2 litry vody. Sůl do vody přidávejte, až když se začne vařit. Do vroucí vody přidejte rovnou lžičku soli. Vložte těstoviny do hrnce a uvařte je podle návodu na obalu. Během vaření těstoviny promíchejte.

2. Uvařené těstoviny přendejte do cedníku ve dřezu a poté do mísy. Tentokrát mi zůstalo asi 450 gramů uvařených těstovin. Mísu s těstovinami dejte na chvíli stranou, aby vychladly, a pak všechny těstoviny přendejte do nádoby, ve které se bude péct kuřecí nákyp.

Tipy a rady: Pšeničné těstoviny lze bez obav nahradit těstovinami cizrnovými, kukuřičnými nebo například pohankovými.

3. Očistěte dva kuřecí řízky (celá prsa) a nakrájejte je na kostky/plátky ne větší než 2 cm a vložte do mísy. Do mísy s masem připraveným ke smažení přidejte tři lžičky práškového koření gyros nebo si vytvořte vlastní směs kombinací: sůl, sušený česnek, drcený koriandr, mletá hořčičná semínka, soda a pálivá paprika, rozmarýn, oregano, tymián, pepř, pískavice. Vše smíchejte dohromady a nechte asi 20 minut odležet. Mísu s masem v koření dejte do lednice pouze v případě, že plánujete celou věc připravit alespoň za 2 hodiny.

4. Předehřejte pánev a nalijte do ní dvě lžíce rostlinného oleje na smažení. Po krátké chvíli vložte do pánve kousky masa s kořením. Kuřecí maso smažte v koření asi 10 minut. Nezapomeňte maso každých několik minut obrátit na druhou stranu pomocí dřevěné vařečky. Když je maso hotové, vyjměte ho z pánve a dejte stranou, aby vychladlo. Tuk a omáčku z kuřete nechte v pánvi. Budete na něm restovat zeleninu.

Tipy a rady: Místo prsou můžete použít také kuřecí paličky zbavené kůže, kostí a vláken nebo krůtí filé.

5. Na velkém struhadle nastrouhejte 200 g sýra mozzarella z kostky/koule (lze použít i běžný sýr). Polovinu nastrouhaného sýra rozetřete po celé ploše formy na těstoviny a poté rozložte i kousky smaženého kuřete.

6. Do pánve po kuřeti nalijte zbývající dvě lžíce oleje na smažení. Polovinu cibule oloupejte, nakrájejte na kostičky a vložte na pánev, kde se začne smažit. Asi po třech minutách přidejte také červenou papriku zbavenou semínek a nakrájenou na kousky ne větší než 2 cm. Promíchejte a pokračujte v restování na středním stupni bez pokličky. Během smažení nakrájejte také polovinu cukety (pokud je slupka měkká, neloupejte ji). Do pánve přidejte lžičku sušeného oregana. Cuketu dále smažte asi 10 minut. Obsah pánve čas od času promíchejte dřevěnou vařečkou. Zelenina nemusí být dokonale měkká. Ke konci přidejte 150 g konzervované kukuřice. Vše promíchejte a vypněte. Po mírném vychladnutí vše rovnoměrně rozprostřete na vrstvu s kousky kuřete.

7. Na zeleninovou vrstvu rozprostřete lžíci po lžíci asi 200 g nakrájených konzervovaných rajčat. Nakonec navršte zbytek sýra mozzarella, který jste předtím nastrouhali. Nyní je nákyp připraven k zapékání.

8. Misku vložte do trouby předehřáté na 190 °C. Zvolte prostřední polici s možností horního/dolního ohřevu (pokud máte malou dutinu trouby a horní ohřev, umístěte pokrm na spodní polici). S pravým horkým vzduchem nastaveným na 180 stupňů. Pečte kuřecí nákyp odkrytý asi 15 minut.

Tipy a rady: Těstoviny s kuřecím masem lze ohřívat v troubě, ale již přikryté, nebo ve velké pánvi na nízký výkon a rovněž přikryté.

Dobrou chuť!

