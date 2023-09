Úžasná maková buchta, kterou si každý zamiluje!

Pokud hledáte recept na rychlou makovou buchtu, máte se na co těšit. Makový koláč s ořechy nebo také makový koláč je velmi jednoduchý na přípravu a je vhodný i na Vánoce. Zaručeně úspěšné pečení.

Spolehlivý, chutný, vyzkoušený a velmi levný recept na buchtu! Vřele vám doporučuji ho upéct. Podívejte se také na recept na tradiční makovec.

Ingredience:

1 hrnek celozrnné mouky, např. mouky na koláče - 160 g

1 hrnek moučkového cukru - do 200 g

1 hrnek sušeného máku - asi 170 g

čajová lžička škrobu / bramborové mouky

3/4 kostky másla - 150 g

4 středně velká vejce

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

3 kapky mandlového nebo rumového aroma

půl hrnku nasekaného sušeného ovoce (rozinky, vlašské ořechy, mandlové lupínky)

Postup:

1. Formu vymažte máslem a uvnitř vysypte strouhankou. V jedné míse smíchejte pšeničnou mouku, bramborovou mouku, prášek do pečiva a suchý mák. Mák můžete předem propláchnout a usušit na sítu (celý mák, ne mletý).

2. V hrnci rozpusťte máslo. Nechte ho mírně vychladnout. Mělo by být tekuté a teplé, ne horké.

3. Do středně velké mísy dejte vejce s moučkovým cukrem. Vše společně šlehejte mixérem 2-3 minuty, dokud nevznikne lehké nadýchané těsto. Snižte rychlost a vmíchejte směs mouky s mákem a práškem do pečiva. Stále mícháme na minimální rychlost a přidáme tekuté máslo a olej. Vsypte nasekané sušené ovoce nebo ořechy. Promíchejte a nalijte do máslem vymazané a strouhankou vysypané dortové formy.

4. Těsto položte na prostřední polici trouby nastavené na 170 stupňů - pravý horký vzduch, nebo 180 stupňů s horním a spodním ohřevem. Buchtu pečte přibližně 50 minut, dokud není upečená. Po upečení mírně pootevřete dvířka trouby na 15 minut. Vyjměte dortovou formu z trouby. Buchtu ihned vyjměte z formy a položte na ocelovou mřížku, aby vychladla.

5. Já jsem své po vychladnutí posypala jen moučkovým cukrem.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv