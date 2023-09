Klasický kuřecí devolay s bylinkovým máslem, bude tvou vynikající večeří!

Řízky de volaille neboli klasický Devolay s bylinkovým máslem jsou vynikající volbou pro speciální večeři. Dopřejte si osvědčený recept na šťavnaté závitky z kuřecích prsou.

Dokonalá křupavá strouhanka.

Lahodné bylinkové máslo s česnekem.

Velmi podrobný recept a fotografie.

Ingredience:

4 jednotlivé kuřecí řízky - každý přibližně 160 g

80 g pravého másla nebo o něco méně

3 stroužky česneku - asi 15 g

hrst nasekané petrželky nebo kopru

1/4 lžičky pepře

1/3 lžičky soli

2 velká vejce

6 lžic strouhanky

3 rovné lžíce celozrnné hladké mouky

500 ml rostlinného oleje nebo přepuštěného másla

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Připravte si bylinkové máslo na řízky (nejlépe studené nebo jen mírně měkké). Do malé misky dejte až 80 g 82% pravého másla. Oloupejte a prolisujte tři stroužky česneku přes lis nebo je nasekejte velmi najemno. Přidejte také hrst jemně nasekané petrželky a 1/4 lžičky mletého pepře a 1/3 lžičky soli.

Tipy a rady: Petrželku lze bez obav nahradit čerstvým koprem. Česnek můžete také vynechat nebo ho dát méně.

zdroj: Archiv

2. Vše prohněťte a promíchejte, nejlépe obyčejnou vidličkou. Vytvarujte podlouhlé vejce. Bylinkové máslo zabalte do kousku průhledné fólie a vložte do lednice, aby opět ztuhlo. Jedna hodina pravděpodobně stačí.

Tipy a rady: Bylinkové máslo si můžete připravit i den předem a nechat ho zabalené v lednici.

zdroj: Archiv

3. Na kuchyňskou pracovní desku položte silnou látkovou podložku nebo chňapku. Na podložku položte dřevěné prkénko. Do středu prkénka položte jeden filet. Na plátek masa položte plastový sáček. Takto připravený řízek můžete začít tlouct paličkou na maso. Postupujte přitom jemněji a opatrněji než u vepřové panenky. Řízky nemusí být příliš tenké. Důležité je, aby měly přiměřeně stejnou tloušťku a daly se bez problémů zabalit do rolády. Moje byly silné asi 8-10 mm.

zdroj: Archiv

4. Vychlazené bylinkové máslo vybalte z fólie a rozdělte nožem na čtyři podlouhlé kousky. Uspořádejte je tak, aby kousek másla nevyčníval do stran a byl o něco vyšší než střed rozlomené svíčkové. Rolky pevně a těsně srolujte. Tímto způsobem srolujte všechny řízky de volaille. Pokud máte závitky sotva srolované a obáváte se, že máslo při smažení vyteče, použijte ještě párátka.

Tipy a rady: Při přípravě klasických "devolay" neobaluji v řízcích nic jiného. Můžete však přidat plátek oblíbeného sýra (obyčejný, mozzarella nebo čedar). Spolu se sýrem můžete obalit také žampiony předem osmažené s oblíbeným kořením. Dobře chutná i plátek čerstvé papriky libovolné barvy nebo podélně nakrájený plátek nakládané nebo konzervované okurky.

zdroj: Archiv

5. Připravte si tak tři talíře. Do jednoho rozklepněte dvě velká vejce a poté je důkladně rozšlehejte vidličkou nebo kuchyňským šlehačem. Do druhého talíře dejte tři rovné polévkové lžíce pšeničné hladké mouky. Do třetího talíře nasypte asi 80 gramů strouhanky, tedy zhruba šest plných polévkových lžic.

6. Každý řízek nejprve obalte v mouce. Poté je namočte do vejce a nakonec je obalte ve strouhance. Ještě jednou vejce a strouhanku (podruhé mouku vynecháme).

Pořadí: mouka - vejce - strouhanka - vejce - strouhanka.

zdroj: Archiv

7. Tímto způsobem obalte všechny devolaye. Položte je vedle sebe na dřevěné prkénko.

Tipy a rady: Někteří lidé (zejména při přípravě mini de volaille řízků z půlek filé) zabalí každou rolku do kousku průhledné fólie (jako předtím s bylinkovým máslem) a zmrazí. Po vyjmutí z mrazáku a odstranění fólie se kotlety (ještě zmražené) vloží do hlubokého tuku a smaží se asi 8 minut (např. ve fritéze s regulací teploty 175-180 °C).

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Řízky devolay smažím po jedné. Tímto způsobem spotřebuji méně oleje na smažení. Je to proto, že volím nepříliš velký, hlubší hrnec. Kotlety mají být o něco kratší, aby se nedotýkaly vnitřních stěn hrnce.

8. Do hrnce nalijte maximálně 500 ml rostlinného oleje s vysokým kouřovým bodem. Začněte olej zahřívat. Nastavte střední výkon vařiče a trpělivě vyčkejte, dokud se hrnec s olejem nezahřeje na maximálně 180 stupňů. Pokud máte kuchyňský teploměr, vřele doporučuji ho použít. Pokud teploměr nemáte, nezapomeňte být trpěliví a olej zahřívejte na střední výkon vařiče asi několik minut. Olej bude dokonale horký, pokud do něj "vhozený" kousek chlebové kůrky nebo jakákoli houska okamžitě vyjede a začne se prudce smažit.

9. Vložte jeden řízek de volaille do hrnce s rozehřátým tukem (nejlépe kleštěmi). Řízky devolay by se měly smažit ve fritéze (např. ve fritovacím hrnci). Já sama však raději používám méně oleje. Moje řízky devolay mírně vyčnívají, takže je v polovině smažení otočím na druhou stranu. Smažení mi trvá asi 10-12 minut. Po celou dobu také sleduji teplotu tuku. Obvykle po několika minutách prudce stoupne a je třeba ji snížit.

10. "Devolay" nesmí zhnědnout příliš rychle, protože maso uvnitř musí mít čas se opéct. Proto nezkracujte dobu smažení, pouze snižte výkon vařiče. Pokud máte o něco menší řízky nebo je smažíte ve fritéze, může být řízek hotov po 8 minutách, ale ne rychleji. Takto smažte všechny řízky postupně. Hotové vylovte pomocí kleští nebo širokého kovového cedníku.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Řízky de volaille se podávají ihned po usmažení, aby horké máslo při krájení vyteklo z jejich středu. De volaille se hodí k barevným salátům a různým druhům salátů. Vhodné jsou také kroupy, brambory nebo nudle. Lze je podávat stejně jako klasické řízky nebo mleté maso.

Jak ohřát již studeného devolaye?

"Devolaye" ohřívám na suché pánvi, bez pokličky a na nízkém výkonu vařiče (musíte je každé 1-2 minuty obrátit na druhou stranu). V troubě také bez pokličky, v jakémkoli pekáči. Nastavím ji na 120 stupňů a po 10-12 minutách jsou již horké.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv