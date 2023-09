Super a jednoduchý recept na tradiční makovec

Představuji vám jednoduchý recept na makový závin z kynutého těsta. Těsto je jednoduché a rychlé, protože není třeba připravovat kvásek. Navíc vypadá báječně nejen na vánočním stole!

Nejlepší makový koláč nejen na Vánoce.

Podrobný návod na přípravu těsta.

Není třeba dělat kvásek.

Ingredience:

Suroviny na kynuté těsto:

500 g pšeničné mouky, např. univerzální mouky

půl kostky másla - 100 g

1/3 hrnku cukru - 100 g

2 žloutky ze středních nebo velkých vajec

asi půl hrnku mléka nebo více - min. 140 ml

40 g čerstvého droždí nebo 12 g sušeného droždí

Suroviny na makovou náplň a polevu:

600 g makové náplně

3 bílky

150 ml bílé polevy

1 lžíce suchého máku

zdroj: Archiv

Postup:

1. Máslo, mléko a cukr dejte do hrnce. Směs zahřívejte na mírném stupni, dokud se máslo nerozpustí. Hrnec odstavte, aby vychladl. Oslazené mléko a máslo by měly být zchlazené asi na 40 stupňů.

2. Do velké mísy vložte dva žloutky. Přidejte také 40 g čerstvého droždí. Totéž udělejte se sušeným droždím (pokud ho používáte). Žloutky smíchejte s droždím a vychladlým sladkým mlékem a máslem. Přidejte prosátou mouku. Těsto hněťte asi 5 minut. Já ho hnětu ručně, ale můžete použít mixér s háky.

3. Hladkou kouli dobře uhněteného těsta dejte stranou kynout alespoň na 1,5 hodiny. Těsto by mělo být v míse přikryté bavlněnou utěrkou nebo fólií. Mísu můžete vložit do mírně předehřáté trouby (Do 40 stupňů, poté ještě doporučuji mírně pootevřít dvířka trouby, protože teplota v komoře může být vyšší, než vám ukazuje ukazatel. Pokud se v komoře trouby příliš zahřeje, můžeme kvasinky "zabít"). Dělám to hlavně v zimě, když je u mě doma teplota pod 21 stupňů. Těsto by mělo dokonce ztrojnásobit svůj objem (velmi pěkně vykynout).

Tipy a rady: Já dávám půl hrnku mléka, ale klidně můžete dát 3/4 hrnku mléka. Zvlášť pokud si myslíte, že se mléko při ohřívání vypaří. Do mírně teplého mléka můžete také místo žloutků rozdrobit droždí.

zdroj: Archiv

Maková náplň

Pokud si chcete vyrobit domácí makovou náplň, postupujte podle receptu - domácí maková náplň. Doporučuji připravit větší dávku hmoty a část z ní zamrazit. Takovou náplň lze v mrazáku skladovat až rok.

4. K 600 gramům makové hmoty přidejte tři bílky ušlehané do polotuha. Bílou pěnu lehce vmíchejte do hmoty. Tím zabráníte tomu, aby se maková směs při krájení závinu drolila.

5. Pokud používáte hotovou náplň, zkontrolujte při vyndávání její chuť. Pokud je příliš mokrá, doporučuji ji osmažit na odkryté pánvi s jednou lžičkou másla. Nastavte nízký výkon vařiče. Přebytečná voda se odpaří. Do směsi můžete také přidat drcené vlašské ořechy. Jakmile směs vychladne, přidejte bílky z vajec, které jste ušlehali do tuha. Bílky lehce vmíchejte do směsi.

Jak vyválet těsto na makový závin?

Vykynuté těsto přeneste na prkénko. V tomto kynutém těstě je hodně másla a není třeba ho zaprašovat moukou. Těsto by se nemělo lepit na dřevěnou desku. Vykynuté těsto rozválejte na plát silný 1-1,5 cm. Na placku rozetřete makovou směs - jako na fotografii níže.

zdroj: Archiv

6. Makový závin srolujte. Po srolování ho položte na pečicí papír a dvakrát ho zaviňte do pečicího papíru, přičemž ponechte asi 1 cm volného místa. Tím zabráníte tomu, aby se makový koláč během pečení "roztahoval do stran".

Tipy a rady: tento makový koláč je velmi dlouhý a nemusí se vám vejít do trouby. Pokud hrozí, že se tak stane, doporučuji ho rozříznout na dva kratší makové koláče nebo těsto předem rozdělit na dvě kuličky a zabalit dva makové koláče.

7. Makový závin zabalený do papíru položte na plech na prostřední polici trouby. Trouba by měla být předehřátá na 180 stupňů pravý horký vzduch nebo na 190 stupňů s troubou horní/spodní ohřev. Makový závin pečte 40 minut. Po vypnutí trouby mírně pootevřete dvířka trouby na 15 minut. Po této době můžete makový koláč vyjmout, vybalit z papíru a nechat ho na mřížce vychladnout a ozdobit.

zdroj: Archiv

8. Makový závin lze posypat moučkovým cukrem nebo pocukrovat. Doporučuji tradiční královskou polevu. Poleva rychleji ztuhne, pokud dort po nalití a posypání suchým mákem vložíte na několik minut do trouby vyhřáté na 80 stupňů.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv