Nejlepší královská poleva, po které vaše perníčky a koláče budou senzační!

Úžasný recept na univerzální perníkovou polevu, kterou můžete použít i na makové koláče a záviny. Recept na tuto polevu pochází z Univerzální kuchařky Maryi Ochorowicz-Monatové vydané v roce 1910. Nejlepší královská poleva.

Podle autorčina receptu se poleva připravuje z pěti bílků a jedné libry cukru. Já však doporučuji tuto lahodnou, sněhobílou polevu připravit ze dvou bílků, rozhodně vystačí na polevu tří makových koláčů nebo na celý sáček vánočních perníčků. Místo obyčejného cukru naopak použijte moučkový cukr, se kterým je poleva mnohem rychlejší. Tuto bílou polevu můžete znát také pod názvem královská poleva.

Ingredience:

2 bílky ze středně velkého vejce

180 g moučkového cukru

několik kapek citronové šťávy

Postup:

1. Vložte bílky do čisté skleněné mísy a šlehejte je mixérem maximálně 30 sekund (nebo mnohem méně - záleží na výkonu mixéru). Nejprve na nízkou rychlost, poté na střední rychlost. Bílky by měly být napěněné, ale ne tuhé.

2. Do bílků přidejte všechen cukr. Vše šlehejte při nízkých/středních otáčkách asi 20 minut. Nakonec polevu rozetřete lžící, metličkou nebo dřevěnou vařečkou. Na závěr můžete do polevy přidat citronovou nebo pomerančovou šťávu. Poleva by měla být hladká, sněhobílá a bez hrudek.

zdroj: Archiv

Tipy a rady:

Tuto polevu můžete uchovávat v chladničce po dobu 3 dnů. Měla by být uložena například v čisté sklenici se šroubovacím uzávěrem nebo ve skleněné nádobě s víčkem. Před použitím je třeba polevu chvíli promíchat a rozetřít.

Pro přípravu barevné polevy stačí hotovou polevu rozdělit do několika misek. Do každé misky pak přidejte kapku potravinářského barviva ve zvolené barvě. Pak už stačí jen polevu promíchat a je hotovo. V původním receptu byste měli použít obyčejný cukr a míchat ručně, dokud se cukr zcela nerozpustí a nerozpustí v bílcích.

Jakmile pečivo polejete, můžete ho na několik minut vložit do trouby vyhřáté na maximálně 80 stupňů. Poleva mírně zaschne (trochu jako u pusinek).

Tuto sněhově bílou královskou polevu doporučuji na polevu koláčů, jako jsou kynuté nebo makové koláče.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Pro zdobení perníčků a například pro vytváření dekorací, při kterých nesmí poleva stékat, doporučuji přidat více moučkového cukru. Na dva bílky uvádím v receptu přibližně 180 gramů moučkového cukru. V případě zahnutých dekorací nemusí stékat, takže se připravte na to, že při nabírání polevy dáte až o 80 gramů moučkového cukru více. Doporučuji smíchat cukr s bílkem a zkontrolovat konzistenci tak, že trochu nalijete na polovinu perníčků. Pokud poleva nestéká, znamená to, že už má správnou hustotu.

zdroj: Archiv