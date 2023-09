ÚŽASNÁ HOUBOVÁ POLÉVKA: To musíš vyzkoušet!

Je to skvělá houbová polévka, kterou můžete uvařit z čerstvých, mražených nebo sušených hub. Recept je vyzkoušený a samotná polévka je úžasná. Je vydatná, voňavá a velmi sytá, no prostě báječná!

Tradiční recept na houbovou polévku.

S čerstvými, mraženými nebo sušenými houbami.

Podrobný popis, spousta tipů a náhrad ingrediencí.

Ingredience:

600 g čerstvých nebo mražených hub nebo 70-100 g sušených hub

1 litr vývaru (zeleninového, drůbežího, hovězího)

1 velká cibule - 240 g

4 střední brambory - 450 g

2 střední mrkve - 220 g

3 stroužky česneku

hrst čerstvého kopru

2 polévkové lžíce olivového nebo např. rýžového oleje

3 lžíce přepuštěného másla

1 lžíce hladké pšeničné mouky

3 lžíce 30 % smetany

1 lžička majoránky

1 lžička soli

1 lžička pepře

Postup:

1. Čerstvé houby: Na přípravu houbové polévky potřebujete 600 g lesních hub. Mohou to být: kozáci, hřiby žlutomasé, václavky. Houby rychle opláchněte a očistěte. Nakrájejte je na menší kousky.

Mražené houby: Mražené houby: 600 gramů mražených hub přirozeně rozmrazte, poté slijte případnou vodu a nakrájejte je stejným způsobem jako čerstvé houby.

Sušené houby: V receptu je dobré použít až 100 gramů sušených hub. Sušené houby vložte do úzké nádoby a zalijte je 500 ml studené vody. Přikryjte víkem a nechte odležet, nejlépe přes noc.

2. Začněte zahřívat středně velkou pánev. Vložte dvě lžíce jemného olivového oleje nebo rostlinného oleje (rýžového nebo z hroznových jader) a dvě lžíce přepuštěného másla (třetí lžíce zůstane na jíšku).

3. Oloupejte a nadrobno nakrájejte velkou cibuli. Vložte ji na pánev. Po pěti minutách smažení přidejte tři oloupané a na plátky nakrájené stroužky česneku. Ihned přidejte na pánev všechny houby nakrájené na menší kousky. Smažte 20 minut. Po této době přidejte hrst nasekaného kopru a po jedné ploché lžičce soli a pepře. Promíchejte a stáhněte pánev z vařiče.

Tipy a rady: U sušených hub přidejte na pánev pouze houby (bez vody, ve které se namočily. Vodu si nechte na později). V případě potřeby houby předem nakrájejte na menší kousky.

4. Zatímco se cibule a houby smaží na pánvi, můžete začít připravovat polévku v hrnci. Do středně velkého hrnce (o minimálním objemu 4 litry) nalijte litr nebo čtyři hrnky zeleninového vývaru. Je nejméně mastný. Stojí však za zmínku, že k houbové polévce se hodí také drůbeží nebo dokonce hovězí vývar.

5. Do vroucího vývaru přidejte oloupanou a nadrobno nakrájenou mrkev a brambory. Polévku vařte 15 minut na mírném stupni (přikrytou).

6. Po této době přidejte do hrnce také celý obsah pánve a lžičku majoránky. Po pěti minutách vaření je čas na poslední krok, kterým je jemné zbělení a zahuštění houbové polévky.

Tipy a rady: Pokud jste použili sušené houby, můžete nyní přidat vodu z jejich namáčení. Rozhodněte se, zda ji dáte všechnu, trochu nebo třeba žádnou.

7. Na pánev po houbách dejte lžíci másla, dvě lžíce řídké polévky z hrnce a lžíci hladké pšeničné mouky. Nastavte nízký výkon vařiče a vše míchejte, dokud se mouka dokonale nespojí s máslem a polévkou a nezačne pěnit. Přidejte tři lžíce 30% smetany. Celé to ihned přelijte do hrnce s mírně vroucí polévkou. Po dvou minutách vaření můžete polévku vypnout.

Tipy a rady: Houbovou polévku lze také rozšlehat s 18 % zakysanou smetanou. V tomto případě je třeba dávat velký pozor, aby se smetana nesrazila. Je třeba ji zjemnit nalitím většího množství polévky z hrnce do sklenice se smetanou. Zakysaná smetana by se měla do hrnce s polévkou nalévat velmi pomalu.

8. Zkontrolujte chuť uvařené polévky a rozhodněte, zda ji chcete ještě trochu osolit nebo opepřit nebo přidat trochu vymačkané šťávy z půlky citronu nebo dvě lžíce lihového octa.

Tipy a rady: Pokud dáváte přednost houbové polévce s těstovinami, vynechejte z ingrediencí brambory. V takovém případě uvařte zvlášť asi 100 -150 g těstovin mušlového typu nebo malých hvězdiček. Uvařené těstoviny přidejte do polévky již na talířích.

Dobrou chuť!

