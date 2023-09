Lahodná a tradiční zelná polévka, to musíš ochutnat!

Podívejte se, jak připravit lahodnou tradiční zelnou polévku s vepřovými žebry a uzenou slaninou!

Starý, osvědčený recept.

Dokonalá podzimní/zimní polévka.

Velmi podrobný popis a spousta tipů.

Ingredience:

1 kg pěkných libových vepřových žeber

200 g uzené slaniny

500 g kysaného zelí - bez scedění šťávy

500 g brambor - asi 5 kusů

1 střední mrkev - do 150 g

1 menší cibule - do 100 g

6 šálků vody - 1500 ml

2 bobkové listy

3 zrnka nového koření

půl lžičky kmínu

1/3 lžičky soli

1/4 lžičky pepře

Postup:

1. Maso vložte do hrnce (o minimálním objemu3,8 litrů) a zalijte pěti hrnky (1250 ml) vody. Přidejte dva bobkové listy a tři zrnka nového koření. Hrnec přikryjte pokličkou a přiveďte k varu, poté snižte teplotu na mírný var, až vývar jen mírně probublává, a vařte 90-120 minut. Maso v žebrech by mělo být tak měkké, že se odlepuje od kostí.

2. Po uvaření žeber se na okrajích hrnce pravděpodobně shromáždí pěna. Jedná se však pouze o zkrácenou bílkovinu z masa, takže ji můžete odstranit nebo ne. Pokud je pěny více a nevypadá lákavě, můžete ji vylovit.

3. Z masového vývaru vyjměte všechno maso a koření. V hrnci ponechte pouze vývar. Z kostí oberte všechno maso a dejte je stranou do samostatné mísy. Ke konci vaření zelné polévky přidáte toto maso zpět do hrnce s polévkou.

4. Místo toho přidejte do vývaru kysané zelí. Před přidáním do hrnce můžete zelí také trochu více nakrouhat/nakrájet. Pokud je vaše zelí hodně kyselé a slané a nemáte rádi tak silné polévky, můžete zelí mírně propláchnout.

5. Hrnec opět přikryjte pokličkou, přiveďte k varu a poté snižte výkon vařiče tak, aby polévka jen mírně bublala. Vývar ze zelí vařte až 30 minut (nebo dokud zelí nezměkne).

6. Mezitím si připravte ostatní ingredience. Oloupejte 500 g brambor a nakrájejte je na kostičky. Vložte brambory do samostatného hrnce a zalijte je jednou sklenicí vody. Přidejte 1/3 lžičky soli. Brambory vařte do měkka. To bude pravděpodobně trvat celkem asi 20 minut. Vodu z brambor nevylévejte, ale dejte ji celou stranou (hrnec s bramborami a vodu, ve které se vařily).

7. Nakrájejte 200 g uzené slaniny bez kůže na malé kostičky a vložte je do studené pánve. Nastavte na vařiči střední stupeň a počkejte, až se slanina vyškvaří a zhnědne. To bude trvat asi 10 minut. Po této době přidejte na pánev oloupanou a nadrobno nakrájenou cibuli a oloupanou a nastrouhanou mrkev. Vše promíchejte a takto smažte 10 minut. (Mrkev nemusí být dokonale měkká, protože se na pánvi usmaží).

Tipy a rady: Pokud byla slanina libová a vyškvařilo se jen málo tuku, můžete do pánve nalít trochu oleje na smažení nebo přidat trochu sádla.

8. Celý obsah pánve přendejte do hrnce s již měkkým zelím a vývarem. Přidejte půl lžičky kmínu (může být mletý) a alespoň 1/4 lžičky mletého pepře. Takto polévku vařte 10 minut a poté přidejte také celý obsah hrnce s bramborami (uvařené brambory + voda) a předem odložené maso z žeber (po vyjmutí kostí). Polévku opět přiveďte k varu.

9. Po této době zkontrolujte chuť zelné polévky a rozhodněte, zda ji chcete ještě dochutit. Zkontrolujte také konzistenci polévky. Pokud je polévka hodně řídká, můžete však odlít půl sklenice vývaru, když vývar ve sklenici vychladne, přidejte do něj lžičku pšeničné mouky a vývar s moukou promíchejte, aby v něm nebyly hrudky. Tuto směs nalijte do hrnce. Zelnou polévku přiveďte k varu a vypněte.

Tipy a rady: Polévku můžete také zahustit jíškou. Na malou pánvičku pak dáte pořádnou lžíci sádla. Když se sádlo rozpustí, přidejte lžičku mouky a obsah pánve ihned rozmíchejte dřevěnou vařečkou. Když tuk a mouka začnou pěnit, vlijte směs do hrnce. Abyste nemuseli přidávat další tuk, můžete do pánve se slaninou, mrkví a cibulí přidat také lžičku mouky.

Dobrou chuť!

