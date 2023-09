SUPER KOLÁČ Z JEDNÉ MÍSY, PŘIPRAVEN ZA POUHÝCH 15 MINUT: Čokoládový koláč s malinami

Čokoládový koláč s malinami je perfektním letním koláčem. Recept patří k těm nejjednodušším, protože stačí smíchat ingredience na koláč v jedné míse.

Bez použití mixéru.

Koláč připravený k pečení za 15 minut.

Maliny lze nahradit ostružinami nebo třešněmi.

Ingredience:

2 hrnky pšeničné mouky, např. mouky na koláče nebo univerzální mouky - 320 g

1 necelý hrnek rostlinného oleje - 230 ml

1 hrnek mléka - 250 ml

méně než 3/4 hrnku moučkového cukru - asi 180 g

2 malá vejce - v mém případě 100 g po rozbití

1 čokoládový pudink bez cukru - 45 g

4 ploché lžíce kakaa - asi 25 g

1 vrchovatá lžička jedlé sody

1 vrchovatá lžička prášku do pečiva

1/3 ploché lžičky soli

až 500 g čerstvých malin - v mém případě 480 g

30-50 g mandlových lupínků - lze vynechat

Tipy a rady: Vejce a mléko předem vyndejte z lednice, aby měly pokojovou teplotu. Použijte formu o velikosti 20 x 30 cm. Zvolte možnost pečení horní/dolní ohřev, o něco níže než prostřední police v troubě a teplotu nastavte na 175 stupňů. S pravým horkým vzduchem nastaveným o 10-15 stupňů níže.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Pro přípravu tohoto koláče můžete všechny ingredience ihned vložit do jedné mísy (kromě malin a mandlových vloček) a lžící je promíchat dohladka. Doporučuji však nejprve dát všechny suché přísady do jedné mísy a důkladně je promíchat, například kuchyňskou metlou. Máte pak jistotu, že se kakao a prášek do pečiva a jedlá soda dokonale rozdělí.

2. Sypké přísady jsou: 320 gramů pšeničné koláčové nebo univerzální mouky, 180 gramů obyčejného nebo jemného cukru (lze použít i moučkový cukr), sáček čokoládového pudinku bez cukru (pokud je s cukrem, lze použít i ten, koláč vyjde o něco sladší), 25 gramů kakaa, po rovné lžičce jedlé sody a prášku do pečiva a 1/3 rovné lžičky soli.

Tipy a rady: Koláč není příliš sladký, takže milovníci sladšího pečiva si mohou troufnout dát až o 50 g cukru více a/nebo použít čokoládový pudink s cukrem. Nevynechávejte sůl. Dokonale zvýrazní chuť čokoládového dortu.

zdroj: Archiv

3. Do sypkých ingrediencí rozklepněte dvě malá vejce (v mém případě 2 x 50 gramů po rozbití). Přilijte hrnek nebo 250 ml libovolného mléka (může být i rostlinné) a 230 ml rostlinného oleje (necelý hrnek), například řepkového. Celé to promíchejte lžící, stěrkou nebo pro větší pohodlí a pokud dáváte přednost, ručním mixérem. Jen tolik, aby bylo těsto stejnoměrně hladké.

4. Nyní začněte předehřívat troubu: možnost pečení horní/dolní ohřev, o jedno patro níže než prostřední police v troubě, teplota: 175 stupňů. S pravým horkým vzduchem nastaveným o 10-15 stupňů níže.

Tipy a rady: Ano, do tohoto koláče přidáváme poměrně hodně oleje, vše se sčítá. Dort s kakaem pak vyjde dokonale vláčný a krásně se upeče.

zdroj: Archiv

5. Dno formy vyložte pečicím papírem a boky formy vymažte trochou tuku (případně je vysypte trochou strouhanky, otrub nebo i mouky). Strany formy můžete také vyložit vysokými pruhy pečicího papíru. Já jsem použila dortovou formu o rozměrech 20 x 30 cm.

6. Těsto přendejte do připravené formy. Čerstvé maliny (v mém případě 480 g) napěchujte o něco hlouběji do těsta. Ovoce by mělo být omyté a dobře osušené. Pokud používáte mražené ovoce, je třeba ho nejprve rozmrazit a poté zahřát na pokojovou teplotu a mírně osušit. Celkem nedávejte více než 350 gramů rozmrazeného ovoce.

7. Maliny můžete posypat 30-50 g mandlových vloček. Ty však nejsou nezbytnou ingrediencí a lze je nahradit nasekanou čokoládou, například dezertní nebo hořkou (30 gramů), nebo je vynechat.

zdroj: Archiv

8. Formu s koláčem vložte do trouby předehřáté na 175 stupňů s možností horní/dolní ohřev. Horní část koláče by měla být níže než střed, aby se ovoce a vločky mandlí příliš nepřipekly. Koláč pečte asi 55 minut, dokud se tzv. nelepí na sucho. Asi po 45 minutách pečení zkontrolujte dřevěnou tyčinkou, zda je čokoládovo-malinový koláč hotový. Pokud je tyčinka po vyjmutí z koláče suchá (žádné stopy po mokrém koláči), můžete troubu bez obav vypnout. Nebojte se, pokud koláč není propečený, a snažte se dobu pečení příliš neprodlužovat. Příliš dlouho pečený koláč může vyschnout a nebude již tak vláčný. Po upečení mírně pootevřete dvířka trouby. Po 10 minutách můžete čokoládový koláč s malinami vyjmout. Odstraňte boky a koláč položte na mřížku, aby vychladl.

zdroj: Archiv

9. Po upečení a mírném vychladnutí lze koláč dodatečně posypat moučkovým cukrem. Čokoládový dort s malinami lze jíst ještě teplý. Po vychladnutí zabalte do snídaňového papíru a poté do fólie a uchovávejte při pokojové teplotě až 2-3 dny, nebo mnohem déle, ale v chladničce.

Tipy a rady: Pokud se rozhodnete vychladlý dort potřít domácí polevou, nezapomeňte čokoládovo-malinový dort podávat ještě týž den, protože poleva se může při kontaktu s vyčnívajícím ovocem časem začít rozpouštět. V následujících dnech bude stejně chutný, ale možná už nebude vypadat tak atraktivně jako na začátku. Příprava polevy: Do misky nalijte 3 lžíce citronové šťávy, pomerančové šťávy nebo i obyčejné vody. Přidejte také 10 lžic moučkového cukru. Doporučuji po přidání osmi lžic cukru do mísy vše rozetřít a zkontrolovat konzistenci polevy. Celé to rozšlehejte, dokud nebude poleva dokonale hladká.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv