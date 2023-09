Skvělý třešňový koláč! Nic lepšího nepoznáš!

Podívejte se, jak připravit lahodný koláč s třešněmi. Toto je recept na třešňový koláč. Vypadá složitě a přitom je tak neuvěřitelně jednoduchý. Vřele vám doporučuji ho upéct!

Pouze nejdůležitější suroviny.

Hodně ovoce v těstě.

Vždy se podaří.

Ingredience:

2 hrnky pšeničné mouky na koláče/dorty - 320 g

kostka másla - 200 g

5 středně velkých vajec

přibližně 3/4 hrnku cukru - 170 g

2 lžičky prášku do pečiva

1 lžíce kakaa + 2 lžíce vody

800 g třešní

Tipy a rady: Použijte formu o rozměrech 24 x 24 cm s vysokými okraji nebo formu na dort o průměru 24-25 cm. Pečte na 180 stupňů a zvolte prostřední rošt s možností pečení horní/dolní ohřev. Pečte přibližně 40-50 minut. Nezapomeňte vyndat vejce a máslo z lednice, aby měly pokojovou teplotu.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Hned na začátku upozorňuji, že pro širokou formu můžete bez obav použít více ovoce. Koláč nebude super vysoký, ale třešně se dají rozložit na větší plochu. Proto jsem zvolila formu, která je na uvedené množství surovin na koláč poměrně velká. Pokud tedy použijete menší formu na vysoký dort, dejte až o 300 g třešní méně. Do formy o rozměrech 24 x 24 cm jsem dala 800 gramů třešní (zvážených před vyklopením).

2. Třešně omyjte pod tekoucí studenou vodou a odstraňte pecky. U koláčů vždy ručně odstraňuji pecky. Není s tím tolik práce a raději se ujistím, že žádná pecka nebude zapečená.

zdroj: Archiv

3. Začněte předehřívat troubu: 180 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev. Do mísy mixéru rozklepněte pět středně velkých vajec a přisypte zhruba 3/4 hrnku cukru, tedy asi 170 gramů. Můžete dát i o něco méně cukru. Cukr s vejci šlehejte několik minut mixérem na vysoké otáčky. Cukr by se měl ve vejcích zcela rozpustit. Ke konci šlehání by měla vzniknout lehká a nadýchaná směs.

zdroj: Archiv

4. Rozpusťte kostku pravého másla nebo 200 gramů v mikrovlnné troubě, v hrnci na minimální výkon vařiče nebo ve vodní lázni. Zchlaďte ho tak, aby nebylo horké. Stejným způsobem můžete použít a rozpustit kokosový olej.

5. Do mísy s nadýchanými vejci začněte přilévat máslo nebo případně olej ve stejném množství jako máslo (řepkové, rýžové nebo hroznové). Máslo nebo olej přilévejte tenkým proudem. Po celou dobu šlehejte na vysoké otáčky. Po přidání tuku mixér vypněte.

6. Směs sypkých ingrediencí (mouku a prášek do pečiva) nasypte do mísy. Dva hrnky pšeničné mouky - nejlépe mouky dortového typu - přibližně 320 gramů mouky. Celou směs pomalu, ale důkladně promíchejte silikonovou stěrkou nebo dřevěnou vařečkou.

7. Část těsta dejte lžící do formy předem vymazané zbylým máslem a vysypané strouhankou.

zdroj: Archiv

8. Do těsta, které zůstalo v míse, přidejte lžíci kakaa a dvě lžíce vody. Těsto promícháme stěrkou a lžící ho nalijeme na světlé těsto, které je již ve formě na pečení. Těsto je poměrně husté. Po vyložení těsta můžete těsto dodatečně lehce promíchat špejlí.

zdroj: Archiv

9. Na vrchol koláče již můžete položit pocukrované třešně. Při přípravě tohoto konkrétního koláče jsem se zapomněla a celé jsem je vylila do formy i se šťávou, která se shromáždila na dně mísy s třešněmi. Navzdory velkému množství šťávy se koláč dokonale povedl a nádherně vystoupal.

zdroj: Archiv

10. Těsto s třešněmi vložte na prostřední polici do trouby vyhřáté na 180 °C. Nastavte možnost pečení horní/dolní ohřev. Koláč pečte přibližně 45 minut. Přibližně po 40 minutách zkontrolujte, zda je koláč upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do koláče dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, znamená to, že třešňový koláč je již upečený. Můj byl upečený po 45 minutách.

11. Po upečení mírně odklopte dvířka trouby. Doporučuji zablokovat dvířka kuchyňskou chňapkou, aby vznikla jen malá škvíra. Po 10 minutách otevřete dvířka do poloviny a vyjměte koláč z trouby. Vyjměte ho z formy a dejte ho vychladnout na mřížku.

Tipy a rady: Po vychladnutí jsem třešňový dort posypala dalším moučkovým cukrem. Dort je velmi nadýchaný a vláčný. Je v něm hodně ovoce, takže se ho dá sníst opravdu hodně. Vychutnejte si ho i vy. Tento koláč s třešněmi vydrží dlouho čerstvý. Nejlépe chutná se sklenicí studeného mléka nebo šálkem kávy.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv