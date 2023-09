RYCHLÉ a VÝBORNÉ závitky z vepřové panenky s NEJCHUTNĚJŠÍ nádivkou

Závitky z vepřové panenky z plátků vepřové panenky jsou jedním z nejlepších nápadů na večeři na večírky! Takový vepřový devolay se sýrem je skvělou alternativou pro klasické vepřové řízky. Doporučuji!

Skvělá večeře na večírky.

Skvělá alternativa k obvyklým vepřovým řízkům.

Jednoduchý a osvědčený recept na vepřové závitky.

Ingredience:

Suroviny na vepřové řízky:

800 g vepřové panenky - 6 silnějších řízků

1 plochá lžička mletého pepře

1 lžička soli

Suroviny na nádivku:

150 g špenátu - čerstvého nebo mraženého v listech

200 g sýra, např. mozzarelly nebo goudy

6 kousků sušených rajčat s olivovým olejem

hrst nasekané petrželky

Suroviny na obalení:

3/4 hrnku strouhanky

2 malá vejce

zdroj: Archiv

Postup:

1. Vepřovou panenku předem vyjměte z lednice. Opláchněte ji pod tekoucí studenou vodou a osušte papírovou utěrkou. Maso nakrájejte na rovnoměrné plátky. Z 800 g vepřové panenky připravíme 6 řízků. Bílá vlákna lze odstranit.

2. Na kuchyňskou pracovní desku položte silnou látkovou podložku nebo rukavici na pečení. Na podložku položte dřevěné prkénko. Do středu prkénka položte vepřovou panenku osušenou papírovou utěrkou. Na plátek masa položte plastový sáček. Takto připravený řízek můžete začít tlouct paličkou na maso. Maso tlučte déle, než kdykoli při smažení tradičních vepřových řízků. Plátek masa musí být velmi tenký.

3. Takto naklepejte všechny řízky. Použijte stejný sáček. Nezapomeňte ho střídat po stranách, protože na spodní straně je mokrý. Tento způsob zajistí, že řízky při naklepávání nestříkají na kuchyňskou linku. Podložka pod prkénkem tlumí hluk a chrání kuchyňskou pracovní desku. Jednu stranu každého řízku posypte solí smíchanou s pepřem.

4. Pokud používáte mražený listový špenát, vložte ho na suchou a mírně zahřátou pánev a nechte ho změknout. Jakmile se část ledu rozpustí, můžete ho vylít. Špenát nechte zcela rozmrazit a mírně prohřejte. Nakonec do něj můžete přidat lžíci oleje ze sklenice sušených rajčat. Čerstvý špenát opláchněte a osušte. Vložte ho na pánev se lžící rajčatového oleje ze sklenice a míchejte jen tak dlouho, dokud listy "neoslábnou".

5. Špenát dejte do mísy. Do samostatné misky dejte 6 nadrobno nakrájených kousků sušených rajčat ze sklenice. Do mísy s rajčaty přidejte na kostičky nakrájený sýr mozzarella (můžete použít i žlutý nebo plísňový sýr). Nakonec přihodíme nasekanou petrželku a nádivku zamícháme.

6. Nádivku rozdělte na 6 dílů nebo se pokuste rozdělit porce tak, aby rovnoměrně pokryly každý plátek masa. Vepřové řízky položte jeden po druhém na prkénko. Doprostřed položte část nádivky, jak je znázorněno na fotografii. Nejprve trochu špenátu, pak část sýrové a rajčatové nádivky. Rolky pevně a pomalu zabalte. Takto zabalte všechny závitky a položte je vedle sebe na prkénko.

7. Připravte si dva hlubší talíře. Do jednoho nasypte strouhanku. Do druhého rozklepněte vejce. Vejce rozšlehejte vidličkou do hladka. Každou vepřovou rolku namočte nejprve do vajíčka a poté ji ihned obalte ve strouhance. Položte závitky vedle sebe na suchý talíř.

8. Nyní je velmi důležitý okamžik, kdy se vepřové závitky vloží na pánev. Nejprve velmi dobře rozehřejte širokou pánev se silným dnem. Nalijte do ní olej. Tolik, aby pokryl celé dno pánve. Protože se jedná o pokrm z vepřového masa, můžete ke smažení závitků použít také sádlo.

9. Vepřový devolay vložte do dobře rozehřátého oleje a smažte několik minut z každé strany, dokud nezhnědne. Můžete je obrátit ze 2-4 stran (záleží na tom, jak jsou závitky na pánvi uspořádány. Mohou být kulatější nebo plošší). Je důležité, aby se závitky smažily rovnoměrně po celé ploše. Celkem nesmažte závitky déle než 20 minut. Uprostřed pak budou šťavnaté. Rovněž je nevkládejte do studeného/neochuceného oleje, protože obal absorbuje olej a může odpadnout.

10. Smažila jsem závitky ve dvou dávkách, ale na pánev o průměru 28 cm by se pravděpodobně vešly všechny najednou.

Jak připravit závitky z vepřové panenky z trouby:

Jakmile závitky s nádivkou uvnitř srolujete, položte je vedle sebe do předem vymaštěné nádoby vhodné do trouby. (Fázi obalování rolády vynecháte). Pokud však nechcete, aby byly rolády méně kalorické, můžete je lehce obalit ve strouhance. Nádobu s roládami polijte několika lžícemi oleje a vložte do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Vepřové devolay pečeme v troubě odkryté asi 40-50 minut. Na závěr můžete na několik minut nastavit možnost grilování, aby se závitky z vrchu opekly. Během pečení je také můžete občas polít omáčkou, která se v misce nashromáždila.

11. Po usmažení jsou závitky připravené ke konzumaci. V mém případě se podávají s pestrým salátem a nasekaným koprem.

Tipy a rady: S čím se podává vepřová roláda? Jaký salát je nejlepší k vepřovým roládám? Ze salátů vřele doporučuji recept na nejlepší zelný salát - coleslaw salát. K namáčení nebo polévání roládek se vždycky dobře hodí recept na domácí česnekovou omáčku.

Dobrou chuť!

