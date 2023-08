Recept na super domácí česnekovou omáčku

Recept na nejlepší česnekovou omáčku. Domácí, jednoduchá a rychlá omáčka, taková česneková omáčka chutná skvěle s hranolky, na pizze nebo s ní můžete přelít salát k večeři. Tato česneková omáčka je stejná a dokonce lepší než omáčky podávané v restauracích. Navíc je to jen pár jednoduchých a levných ingrediencí.

Ingredience:

2 stroužky česneku

půl hrnku přírodního bílého jogurtu

4 lžíce majonézy

1/4 lžičky soli

špetka pepře

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Čerstvé stroužky česneku oloupejte a prolisujte. Do misky s česnekem přidejte půl hrnku přírodního bílého jogurtu. Vybírejte jemný, krémový a nepříliš kyselý jogurt.

Tip: Místo majonézy můžete přidat více přírodního jogurtu nebo 18% zakysané smetany.

zdroj: aniagotuje.pl

2. Do mísy přidejte také sůl a celé to promíchejte. Téměř hotovou omáčku na několik minut odstavte. Poté přidejte čtyři lžíce kvalitní majonézy. Stačí špetka pepře a základní česneková omáčka je hotová.





Tip: Do česnekové omáčky je dobré ještě přidat ještě několik dalších přísad jako např. citronovou nebo limetkovou šťávu. Obvykle do omáčky vystačí jedna polévková lžíce čerstvě vymačkané citronové nebo limetkové šťávy. Do česnekové omáčky můžete přidat také nasekané bylinky.

Nejlepší pro tuto omáčku: kopr, bazalka, tymián, petrželka, pažitka nebo oregano.

Sušené bylinky, které můžete přidat, jsou: drcený koriandr, bylinný pepř, provensálské bylinky.

Zeleninové přísady: nadrobno nakrájené konzervované nebo čerstvé okurky, šalotka, cibule, paprika.

zdroj: aniagotuje.pl