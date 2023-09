Nejlepší a nejchutnější zeleninová polévka, prostě jak má být!

Super jednoduchá a super chutná zeleninová polévka. Je to nejlepší celoroční nápad na chutnou polévku pro celou rodinu. Recept je vyzkoušený, takže tuto polévku zvládne uvařit každý.

Lze z něj vyrobit krém.

Polévka uvařená za 25 minut.

Velmi podrobný popis a spousta rad.

Ingredience:

polovina středně velkého květáku - přibližně 600 g nebo 450 g mraženého květáku

4 střední brambory - přibližně 400 g

2 menší mrkve - přibližně 200 g

1 střední cibule - přibližně 200 g

200 g fazolí mungo - mražených nebo čerstvých

100 g zeleného hrášku - mražený nebo čerstvý

1,5 litru vody nebo jemného drůbežího vývaru

necelá polovina kelímku 18 % zakysané smetany - 150 g

2 lžíce přepuštěného másla

hrst nasekaného kopru

2 ploché lžičky soli

půl ploché lžičky pepře

špetka muškátového oříšku

špetka kurkumy

špetka mletého kmínu nebo římského kmínu

Tipy a rady: Předem vyjměte 18 % zakysanou smetanu z lednice. Z množství surovin, které jsou zde uvedeny, vyberte hrnec o minimálním objemu 3,5 litru na vaření zeleninové polévky. Jestli chcete hrášek můžete vynechat nebo ho nahradit jinou zeleninou. Možná další zelenina dle vašeho výběru: růžičková kapusta, kořenový celer, kořenová petržel, brokolice, chřest, žampiony, konzervovaná kukuřice, konzervované fazole, konzervovaná cizrna, konzervovaná čočka. Co a kdy přidat, je popsáno v receptu níže.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Oloupejte středně velkou cibuli a nakrájejte ji velmi najemno. Předehřejte pánev se silným dnem. Vložte do ní dvě lžíce přepuštěného másla a celou nakrájenou cibuli. Můžete také přidat malou hrst nasekané hrubé pažitky. Cibuli takto smažte na mírném stupni až 15 minut. Měla by pěkně zesklovatět a jen lehce zhnědnout. Celý obsah pánve přidáte do polévky až ke konci jejího vaření.

Tipy a rady: Pokud k přípravě zeleninové polévky použijete místo vody vývar nebo bujón, můžete množství přepuštěného másla snížit na 1 lžíci. Místo cibule můžete také osmažit nakrájený kousek pórku. Po pěti minutách smažení cibule můžete přidat také několik nadrobno nakrájených hub a osmažit je společně s cibulí nebo je opéct na samostatné pánvi. Tyto osmažené houby se přidávají také ke konci vaření polévky.

2. Omytou mrkev oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Omyté brambory oloupejte a nakrájejte na jemné kostičky. Zeleninu vložte do hrnce. Zalijte 1500 ml vody (6 hrnků po 250 ml). Hrnec přikryjte pokličkou a přiveďte k varu, poté snižte teplotu na mírný var, až polévka jen mírně probublává, a vařte 10 minut.

Tipy a rady: Místo vody můžete také přilít jemný drůbeží vývar. Váš vývar může být více či méně ochucený, proto si dejte pozor na následné dochucení. Nedoporučuji hned přidávat všechnu sůl a pepř, které jsou uvedeny v ingrediencích. Lepší je přidat polovinu koření a pak případně přidat zbytek, pokud si myslíte, že můžete ještě zvýraznit chuť polévky. V této fázi lze přidat také kousek oloupané a nakrájené celerové bulvy nebo kořen petržele.

3. Po 10 minutách vaření již můžete přidat asi 200 g žlutých nebo zelených fazolí (můžete je také smíchat půl na půl). Pokud máte čerstvé fazole, stačí je pouze omýt a poté odříznout oba konce a nakrájet na několik menších kousků. Mražené fazole stačí přidat do hrnce (bez rozmrazování). Z poloviny čerstvého květáku nakrájejte samotné růžičky. Pokud máte mražený květák, přidejte do polévky 450 gramů mražených květákových růžiček.

4. V této fázi přidáte také koření: 2 lžičky soli, půl lžičky pepře, po špetce muškátového oříšku, kurkumy a mletého kmínu nebo římského kmínu. Mějte na paměti, že pokud byl místo vody přidán vývar/bujón, tak je dobré dávat méně koření a pak případně polévku dosolit. Polévku opět přikryjte pokličkou a vařte pět minut.

Tipy a rady: Spolu s fazolemi a květákem můžete přidat také růžičky brokolice (společně s květákem nebo místo růžiček květáku); hrst malých brukví (větší nakrájejte na poloviny); chřest (pokud je na něj sezóna a máte rádi jeho chuť v polévce).

5. Po pěti minutách vaření přidejte do polévky také 100 g zeleného hrášku (mraženého nebo čerstvého). Můžete si také troufnout dát až dvojnásobné množství hrášku. Do zeleninové polévky přidejte také celý obsah pánve s osmaženou cibulkou. Polévku zamíchejte a opět přikryjte pokličkou. Polévku vařte na nízký výkon po dobu 10 minut.

Tipy a rady: Vedle hrášku a osmažené cibule můžete přidat také hrst konzervované kukuřice, čočky nebo konzervovaných fazolí.

6. Polévka je prakticky hotová. Stačí přidat hrst nasekaného kopru a zašlehat smetanu. Polévku vařte na velmi mírném ohni. Do trochu větší skleněné mísy dejte necelou polovinu kelímku 18 % zakysané smetany. Ke smetaně přidejte trochu polévky z hrnce a smetanu ihned vmíchejte do horké polévky. Před přidáním do polévky přidejte další dvě porce polévky, abyste smetanu dobře zjemnili. Smetanu smíchanou s polévkou nalijte do hrnce a obsah ihned promíchejte. Počkejte další dvě minuty a zeleninovou polévku vypněte.

7. Zkontrolujte její chuť a rozhodněte, zda ji chcete více osolit nebo opepřit.

Tipy a rady: Do zeleninové polévky však není nutné přidávat smetanu a tento krok můžete vynechat.

Dobrou chuť.

