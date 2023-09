Tento recept na nakládané kyselé okurky, je prostě nejlepší!

Vyzkoušejte tento dokonalý a vyzkoušený recept na nakládané kyselé okurky. Jedná se o velmi tradiční způsob přípravy těch nejchutnějších domácích nakládaných okurek ve sklenicích. Jedná se o velmi snadný recept!

Provedení krok za krokem s fotografiemi.

Univerzální recept na nakládané kyselé okurky.

Vždy se povede a vyjdou dokonale křupavé.

Ingredience:

2 kg malých polních okurek

2 hrnky 10 % lihového octa

2 litry vody - 8 hrnků

3/4 hrnku cukru - 160 g

2 plné lžíce kamenné soli - 50 g

2 střední mrkve - 140 g

1 malá cibule - 100 g

3 stroužky česneku

1 malý kořen křenu

3 snítky kopru s pupeny

8 bobkových listů

12 zrnek nového koření

1 lžička černého pepře v zrnech

6 plochých lžiček hořčičných semínek

Tipy a rady: Na 2 kg malých polních okurek použijte šest sklenic po 900 ml. Pokud máte větší okurky, budete potřebovat více nálevu.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Začněte přípravou nálevu. Do hrnce nalijte dva litry vody. Přidejte 8 bobkových listů, 12 zrnek nového koření a lžičku zrnek černého pepře. Jakmile voda začne vřít, přidejte také 50 gramů kamenné soli a 160 gramů cukru. Jakmile se voda znovu uvede do varu, vařte nálev na mírném stupni 10 minut přikrytý. Vypněte vařič a stáhněte z vařiče. Po krátké chvíli přilijte dva hrnky octa a hrnec s připraveným nálevem odstavte. Nálev nechte zcela vychladnout.

Tipy a rady: Do šesti sklenic po 900 ml se snadno vejdou dvě kila malých i trochu větších mletých okurek. Pokud plánujete nakládat více okurek, můžete samozřejmě množství všech ingrediencí zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. Okurky by měly být čerstvé. V ideálním případě by měly být okurky čerstvé a neměly by mít na koncích opadané květy. Oba konce by měly být pevné a bez změny barvy a neměly by být poškozené. Vyhněte se přerostlým okurkám, které jsou velké. Tyto širší okurky již mají velká semena a po nakládání budou uvnitř duté a měkké, proto se jim vyhněte.

2. Připravte šest sklenic po 900 ml. Sklenice by měly být dokonale čisté a nejlépe spařené vroucí vodou. Stejně tak víčka. Používejte pouze nepoškozené sklenice a víčka.

3. Mrkev oloupejte a nakrájejte na plátky. Oloupejte cibuli a rozdělte ji na šest částí. Oloupejte stroužky česneku a každý rozdělte na polovinu. Oloupejte kořen křenu a nakrájejte ho na menší kousky. Také snítky kopru rozdělte na menší kousky.

4. Do každé sklenice nasypte plochou lžičku hořčičných semínek. Rovnoměrně rozdělte také mrkev, cibuli, česnek, křen a kopr.

5. Pak začněte rozmísťovat okurky. Předtím je důkladně omyjte pod tekoucí studenou vodou. Okurky naskládejte svisle, světlejší stranou nahoru. Snažte se nacpat co nejvíce okurek. Nejmenší okurky si nechte na konec, abyste je mohli položit naplocho k samotnému víčku sklenice. Tímto způsobem naplňte všechny sklenice.

6. Sklenice s okurkami naplňte vychladlým nálevem. Nalijte tolik nálevu, aby byly okurky zcela zakryty. U víčka můžete nechat asi 1 cm volného místa. Každou sklenici najednou pevně zašroubujte.

7. Nakládané okurky je třeba před uložením do sklepa ještě krátce pasterizovat. Na dno širokého hrnce položte bavlněnou látku nebo novou tetra plenu. Postavte sklenice vedle sebe, ale tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Nalijte vodu maximálně do 3/5 výšky sklenic. Nastavte střední výkon vařiče a přiveďte vodu k varu. Snižte výkon na nízký a sklenice pasterujte asi 5-10 minut, ne však déle.

Pasterizace v troubě:

Protože byly okurky zalité vychlazeným nálevem, vložte je do studené trouby a troubu zahřejte pouze na 110 stupňů. Dobu pasterizace odpočítávejte od okamžiku, kdy se trouba zahřeje. Po 5 minutách by měla být víčka vypouklá (pasterizaci v troubě lze prodloužit na 10 minut nebo v případě potřeby - pokud jsou sklenice na dotek pouze teplé, o dalších 5 minut). To znamená, že sklenice lze vyjmout. I když si boule nevšimnete, můžete je vyjmout a otočit dnem vzhůru. Po 10 minutách vraťte sklenice do normální polohy a měly by se také odsát.

Ale raději však pasterizujte v hrnci.

8. Ihned po pasterizaci můžete sklenice navíc otočit dnem vzhůru. Tím zkontrolujete, zda jsou sklenice dobře uzavřeny. Navíc to může pomoci u víček, která během pasterizace netěsnila. Po 10 minutách můžete sklenice otočit a zavařené okurky odnést do chladné a zastíněné místnosti bez vlhkosti.

Nakládané okurky lze otevřít již po týdnu od zavaření. Je však lepší počkat minimálně jeden měsíc, aby okurky dosáhly své ideální chuti.

Dobrou chuť!

zdroj: aniagotuje.pl

