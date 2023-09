ZÁKLADNÍ a NEJJEDNODUŠŠÍ recept na tento VÝBORNÝ jablečný koláč!

Jedná se o super recept na velmi rychle připravený jablečný koláč, tak se nebojte ho vyzkoušet! Zvládnou ho i lidé, kteří pečou a vaří méně často. Je prostě vynikající!

Bez dušení nebo pečení jablek zvlášť.

Pouze 6 ingrediencí.

Ingredience:

1,5 kg jablek - přibližně 6 kusů, např. antonů

2 hrnky hladké pšeničné mouky - 320 g

kostka másla - 200 g

1 středně velké vejce

1/4 hrnku cukru - 80 g

2 lžičky prášku do pečiva

Tipy a rady: Do nastrouhaného jablka můžete vždy přidat půl lžičky skořice nebo směs koření na jablečný koláč. Takové směsi jsou docela dobré, ale pouze pokud obsahují skořici, hřebíček, zázvor, kardamom, citronovou kůru nebo vanilku. Bohužel v ingrediencích bývá na prvním místě cukr, který nám v jablečném koláči nechybí. Po upečení je dobré jablečný koláč posypat dalším moučkovým cukrem nebo směsí moučkového cukru a skořice.

Která mouka je vhodná na jablečný koláč?

Hladká pšeničná mouka je ideální moukou pro křehké těsto. S ideálním množstvím másla chutná ještě lépe křehké těsto s dortovou moukou než křehké těsto z hladké mouky.

Jaká jsou nejlepší jablka na přípravu jablečného koláče?

Existují dvě odrůdy jablek, které se skvěle hodí pro tento koláč a které vám budou stoprocentně vyhovovat. Antonovka a Šedá reneta. Jedná se o kyselá, pevná jablka. Nepouštějí tolik šťávy a zachovávají si dokonalou strukturu a chuť, která je žádoucí i pro koláč, jako je jablečný koláč.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do velké mísy dejte dohromady dva hrnky mouky (250 ml hrnek), jedno středně velké vejce, které můžete vyndat rovnou z lednice; 1/4 hrnku obyčejného nebo jemného cukru - 80 g, kostku másla, kterou doporučuji nakrájet nožem na menší kousky. Máslo můžete také vyndat přímo z lednice. Nakonec už jen 2 lžičky prášku do pečiva a případně špetku soli.

2. Těsto uhněťte rukama nebo mixérem s háky na křehké těsto. Snažte se to dělat rychle. Možná se vám bude zdát, že je těsto zpočátku příliš sypké, ale jak budete vtírat máslo, mělo by se spojit v jednolitou kouli. Nejraději hněťte těsto ve velké míse, ale můžete to dělat i na velké desce, čistém pultu nebo na prkénku na pečivo.

3. Z těsta vytvarujte kouli. Zabalte ho do fólie a dejte na celou hodinu do lednice.

Tipy a rady: S tímto poměrem ingrediencí by mělo těsto vyjít dokonale. Pokud však přidáte příliš mnoho mouky a zjistíte, že se těsto nespojuje do kuličky, tak přidejte lžíci ledové vody nebo rovnou lžíci 18% zakysané smetany.

Zatímco těsto chladne, tak mezitím si můžete připravit jablka.

4. Jablka tence oloupejte, rozdělte na čtvrtiny a odstraňte jádřinec. Jablka nastrouhejte na hrubém struhadle. Mísu s nastrouhanými jablky odstavte na 20 minut, aby jablka pustila část šťávy. Hrst po hrsti odeberte část nastrouhaných jablek a šťávu sceďte. Můžete to také udělat přes čistou gázu nebo bavlněnou látku. Do lehce vymačkaných kyselých jablek nyní můžete přidat trochu skořice nebo koření na jablečný koláč.

5. Po hodině odpočinku v lednici můžete těsto vyjmout. Odstraňte fólii a těsto rozdělte na dvě části. Jednu polovinu dejte do lednice nebo do mrazáku. Nejlepší je dát těsto do mrazáku, protože ho nakonec nastrouháte a položíte na jablka v koláčové formě. Pokud dáte těsto zpět do lednice, bude se vám potom špatně strouhat. Pak vám zbývá možnost trhat těsto po kouscích a obkládat jím celý povrch jablečného koláče.

6. Dno formy vyložte pečicím papírem a boky formy vymažte zbylým máslem. Na vymaštěné stěny přilepte/vylepte proužky pečicího papíru. Použijte středně velkou obdélníkovou formu o průměru 18/27 cm, ale můžete použít i dortovou formu o průměru 24 cm. Je nejjednodušší nakrájet část koláčové koule na plátky a pak jimi vyložit dno formy a nakonec to celé jen uplácat dohromady do jednolitého dna.

7. Na dno koláče položte nastrouhaná a od přebytečné šťávy okapaná jablka. Povrch zarovnejte a nastrouhaná jablka lehce poklepejte.

8. Pokud jste polovinu těsta odložili do mrazáku, vyndejte ji a nastrouhejte (na stejné otvory jako jablka). Nastrouhané těsto rozprostřete po celém povrchu jablečného koláče. Pokud těsto čekalo v chladničce, odtrhávejte ho po kouscích a rozprostřete ho po celém povrchu jablečného koláče.

9. Jablečný koláč je nyní připraven k pečení. Koláčovou formu vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů (horní a spodní ohřev). Zvolte prostřední polici. Koláč pečte přibližně hodinu. maximálně 70 minut.

10. Po upečení můžete jablečný koláč ihned vyjmout z trouby. Po mírném vychladnutí odstraňte boky a koláč položte na dřevěnou podložku, aby vychladl. Před podáváním můžete jablečný koláč posypat moučkovým cukrem nebo směsí moučkového cukru a skořice.

A jablečný koláč s drobenkou je hotový.

Dobrou chuť!

