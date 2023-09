Nejchutnější a nejlepší čokoládový dort na planetě!

Vláčný, jednoduchý a neuvěřitelně chutný čokoládový dort z hořké čokolády a kakaa. Jedná se o nejlepší, dokonalý recept na čokoládový dort s hustou polevou. Můžete ho vrstvit krémem a podávat i jako dort k narozeninám.

Vždy vychází.

Skvěle roste v troubě.

Extrémně čokoládový.

Vláčný a nadýchaný.

Ingredience:

300 g dortové mouky - necelé dva hrnky

200 g hořké čokolády - 2 tabulky (použila jsem 60%)

250 g másla - celá kostka a 1/4 kostky

5 středně velkých vajec

250 g cukru - asi 1 hrnek

250 ml mléka - 1 hrnek

30 g kakaa - 3 lžíce

1 lžička prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

čokoládová poleva

Představuji vám recept na čokoládový dort, který je doveden k dokonalosti. Je dokonale čokoládový, sladký a nadýchaný. Krásně naroste a dlouho vydrží vláčný. I čokoládová poleva je zvolena tak, aby lehce pronikla do dortu a udržela vláčnost pečiva uvnitř.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do menší mísy dejte dohromady sypké ingredience. Bude to 300 g celozrnné mouky na dorty, 3 lžíce kakaa, lžička jedlé sody a lžička prášku do pečiva. Suché přísady velmi důkladně promíchejte. Můžete tak učinit běžnou lžíci nebo ruční metlou na pečení.

zdroj: Archiv

2. Do malého kastrůlku nebo hrnce nalijte hrnek mléka - 250 ml. Přidejte také celou kostku másla a 1/4 kostky másla, celkem 250 gramů. Hrnec s máslem a mlékem zahřejte na nízkém výkonu vařiče. Nechte všechno máslo pomalu rozpustit do mléka. Snažte se však, aby se mléko s máslem nevařilo.

zdroj: Archiv

3. Vmíchejte rozpuštěné máslo a mléko a odstavte z hořáku. Do hrnce přidejte rozdrcenou hořkou čokoládu. Vybírejte kvalitní hořkou čokoládu min. 60 %.

zdroj: Archiv

4. Celou směs trpělivě a pomalu míchejte lžící. Asi po dvou minutách míchání by se čokoláda měla zcela rozpustit v máslovém mléce a spojit se v jednotnou tekutinu. Hrnec s čokoládovou tekutinou odstavte a nechte vychladnout.

zdroj: Archiv

5. Mezitím si připravte vaječno-cukrovou pěnu. Do velké kovové nebo skleněné mísy dejte šálek jemného cukru a rozklepněte do ní pět středně velkých vajec. Běžný cukr můžete nahradit třtinovým nebo hnědým cukrem.

zdroj: Archiv

6. Vejce s cukrem šlehejte mixérem na nejvyšší rychlost minimálně čtyři minuty. Tato fáze je velmi důležitá. Sladká vaječná směs by se měla změnit v lehké nadýchané těsto. Cukr by se měl ve vaječném pěně zcela rozpustit.

zdroj: Archiv

7. Vychladlou čokoládovou tekutinu z kastrůlku vlijte do vaječné pěny. Tekutinu přilévejte tenkým proudem. Během přilévání čokoládové tekutiny míchejte vaječnou pěnu na nejnižší rychlosti mixéru nebo použijte kuchyňskou metlu.

zdroj: Archiv

8. Nakonec přilijte i sypkou směs a těsto pomalu promíchejte metličkou.

zdroj: Archiv

9. Dno formy vyložte pečicím papírem a stěny formy zevnitř vymažte zbylým máslem. Na vymaštěné stěny položte/lepte proužky pečicího/děrovaného papíru. Doporučuji proužky vystřihnout výše, než jsou stěny formy, aby těsto při pečení nevyteklo. Použila jsem dortovou formu o průměru 25 cm. Do připravené dortové formy nalijte husté čokoládové těsto.

zdroj: Archiv

10. Formu na čokoládový dort vložte do trouby předehřáté na 175 stupňů (horní a dolní ohřev). Zvolte prostřední polici. Koláč pečte až 50 minut. Přibližně po 45 minutách zkontrolujte, zda je koláč upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do dortu dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vyjmutí suchá, je koláč již upečený.

11. Po upečení mírně odklopte dvířka trouby. Po 10 minutách otevřete dvířka a vyjměte koláč z trouby. Odstraňte boky a koláč dejte vychladnout na mřížku.

12. Jakmile čokoládový dort vychladne, můžete ho potřít čokoládovou polevou.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Čokoládová poleva podle tohoto receptu se skvěle hodí na čokoládový dort z dortové formy o průměru 25 cm. Hotový dort můžete uchovávat pod sáčkem na chladném místě až po dobu asi 5 dnů.

Tohle je ten nejlepší čokoládový dort, jaký můžete upéct!

Vychutnejte si ho!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv