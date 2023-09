NEJLEPŠÍ a VÝBORNÉ masové kuličky v koprové omáčce

Podívejte se, jak připravit mimořádně jemné a neuvěřitelně chutné masové kuličky v koprové omáčce. Je to ten nejlepší recept a celý pokrm můžete připravit doslova z několika málo surovin. Rozplývající se masové kuličky a dokonalá omáčka! Zamilují si je všichni, dokonce i vaše děti!

Super večeře pro děti.

Masové kuličky bez smažení na pánvi.

Několik nápadů na servírování masových kuliček.

Ingredience:

Suroviny na masové kuličky:

500 g vepřové plece

1 houska kaiserka

1 středně velké vejce

1 rovná lžička soli

1 rovná lžička provensálských bylinek

půl lžičky pepře

Suroviny na koprovou omáčku:

1 litr zeleninového nebo drůbežího vývaru

3 mladé mrkve - přibližně 160 g

1/3 hrnku 30% smetany - 125 g

1 plná lžíce pšeničné mouky - 20 g

půl svazku kopru

Postup:

1. Potřebujete asi 500 gramů vepřového masa. Podle mého názoru je na masové kuličky nejlepší vepřová plec. Koupila jsem poměrně tučnou plec, protože takovou máme rádi, ale v obchodě si můžete vybrat i mnohem libovější kus masa. Na masové kuličky v koprové omáčce se hodí i směs vepřové krkovice a libové kýty nebo vepřové boky, což vřele doporučuji.

Tipy a rady: Masové kuličky můžete bez obav připravit i z drůbežího, kuřecího nebo krůtího masa.

2. Maso umelte v mlýnku na maso na středně velkém sítu. Pokud mlýnek na maso nemáte, doporučuji koupit maso u řezníka s možností namletí masa na místě v obchodě. Namočte celou čerstvou nebo starou housku kaiserku (může být i jiná malá houska) na několik minut do vody, mléka nebo jakéhokoli vývaru. Houska by měla dobře nasáknout. Uvnitř nesmí zůstat suchá. Poté ji opatrně, ale důkladně vymačkejte od přebytečné tekutiny. Několikrát ji zmáčkněte v dlaních a přitlačte na housku tak, aby co nejvíce tekutiny uniklo skrz prsty.

3. Do mísy s mletým masem a namočenou houskou rozklepněte vejce a přidejte koření: po jedné ploché lžičce soli a provensálské bylinky a půl lžičky pepře.

Tipy a rady: Místo vejce můžete do směsi přidat rovnou lžíci bramborového škrobu a jednu malou bramboru (uvařenou a propasírovanou). Dobře funguje také kaše z rýžových vloček. A pokud nemáte bylinkovou směs, můžete do ní dát lžičku oregana.

4. Začněte hníst masovou směs na karbanátky s koprem. Já ji míchám rukama, protože je to pro mě nejpohodlnější a vidím a cítím, zda je směs důkladně prohnětená. Tímto způsobem míchám masovou směs nejméně pět minut, dokud není dokonale jednotná. Zkontroluji, zda se mi podařilo vytvořit kulatou masovou kouli, která drží tvar a nerozsypává se, a teprve potom se rozhodnu, zda přidám strouhanku. Obvykle do této směsi už nic nepřidávám.

5. Do středně velkého, ale širokého hrnce nalijte 1000 ml vývaru. Může to být samotný kuřecí vývar nebo i zeleninový vývar. Oloupejte mrkev, nakrájejte ji na tenké plátky a přidejte ji do vývaru. Vývar přiveďte k varu. Snižte výkon jen na tolik, aby mírně probublával, a vařte ho asi 10 minut.

6. Z masové směsi vytvarujte kuličky velikosti vlašského ořechu. Každá masová kulička váží asi 50 gramů. Masové kuličky opatrně přendejte do hrnce s bublajícím vývarem. Naskládejte je vedle sebe, ale nepřesouvejte je z místa, protože na začátku vaření jsou příliš měkké. Mně vyšlo rovnoměrně 14 kuliček.

7. Trochu zvyšte výkon vařiče, aby vývar s masovými kuličkami začal opět mírně vřít. Vařte masové kuličky ve vývaru bez pokličky 15-20 minut (při nízkém výkonu hořáku).

Tipy a rady: Moje masové kuličky v koprové omáčce jsou velmi jemné. Před přidáním do vývaru je nesmažím na pánvi a neobaluji v mouce. Mohu vás však ujistit, že masové kuličky se na pánvi nerozpadnou, pokud s nimi budete zacházet opatrně.

8. Do malé misky nalijte asi 1/3 hrnku 30 % smetany. Přidejte k němu plnou polévkovou lžíci pšeničné mouky, např. dortové nebo univerzální. Vše velmi důkladně promíchejte, aby ve smetaně nebyly žádné hrudky mouky. Pokud má smetana pokojovou teplotu, bude se vám s moukou kombinovat mnohem snadněji, než když smetana přijde rovnou z lednice.

9. Vznikne velmi hustá omáčka, takže než ji přidáte do hrnce, doporučuji nejprve nalít několik lžic vývaru do mísy se směsí smetany a mouky. Směs promíchejte a teprve poté ji nalijte do hrnce. Obsah hrnce velmi pečlivě promíchejte a poté přidejte také půl svazku nasekaného kopru, což je asi 35 gramů.

10. Masové kuličky v koprové omáčce přiveďte k varu. Omáčka by měla po chvíli mírně zhoustnout. Zkontrolujte chuť a v případě potřeby přidejte trochu soli, pepře nebo lžíci citronové šťávy pro výraznější chuť.

11. Hotové masové kuličky v koprové omáčce podávejte s vařenými brambory, pohankovými nebo jinými kroupami nebo těstovinami. Nakonec vám zbude spousta lahodné omáčky, takže si klidně dejte na jednu porci masových kuliček víc.

12. Hotové jídlo doplňte nakládanými okurkami nebo oblíbeným salátem, např. mrkvovým, a máte vynikající večeři nebo oběd!

Dobrou chuť!

