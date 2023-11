Emoce, fair play a 12 setin vteřiny. Jak se stal z Jaroslava Slámečky vítěz prestižní kávové soutěže

V brněnském ABZAC se na přelomu září a října odehrálo drama, jaké jihomoravská metropole nepamatuje od dob sněžné bouře na radnici.

Řeč je o finále soutěže v míchání kávy a ušlechtilých destilátů Czech Coffee in Good Spirits Championship 2023, jehož vrcholem bylo dramatické vyhlášení vítěze. Mistrem České republiky a reprezentantem na světový šampionát v Kodani stal Jaroslav Slámečka z Candycane coffee, ale v moment vyhlášení výsledků vyhrál nejdřív někdo jiný.

Náš Jarda stál proti těžké váze, šampionovi několika předchozích turnajů, veteránovi Ondrovi Hurtíkovi z pražírny Doubleshot. Jarda ale stál také sám proti sobě. V předchozích soutěžích byla totiž jeho největším nepřítelem časomíra, kterou v minulosti pořád ne a ne stihnout. Soutěžící musí svůj drink zvládnout připravit a naservírovat do deseti minut a Jarda to tentokrát stihl skoro přesně, v nervy drásajícím čase 9:59.88.

„Po každém vystoupení jsem se ptal porotců, co mám zlepšit a dostal stejnou odpověď „stihni to.“ Tenhle rok byl cíl jediný. Dát to včas, na nic jiného nemyslet, nedoufat, prostě to dát včas. Z fotek, kdy zastavuje časomíra na 9:59.88 budete mít znovu infarkt jako lidi v hledišti. Povedlo se zvítězit nade mnou, nad roztržitostí Jardy,“ napsal Jarda Slámečka na svém Facebooku. Jenže to ještě nevěděl, že ty největší nervy měly teprve přijít.

Vítězem Czech Coffee in Good Spirits Championship 2023 byl vyhlášen Ondra Hurtík, ale pokud jste viděli Oscary 2017, vězte, že zatímco Hurtík byl La La Land, Slámečka byl Moonlight. Hurtík se totiž dopustil osudové chyby, kdy do svého nápoje zapomněl přidat zásadní ingredienci: Espresso. Jsme lidé, děláme chyby a chybu udělala i porota. Ta si toho nevšimla, Ondra Hurtík získal nejvyšší počet bodů a byl vyhlášen za vítěze.

Tady ale přichází na řadu fair play a srdíčko. Sám Hurtík hned po vyhlášení výsledky zpochybnil a přiznal, že do nápojů zapomněl přidat klíčovou ingredienci. Výsledek? Přepočítání bodů, opětovné vyhlášení výsledků a tentokrát konečně správná korunovace nového krále Czech Coffee in Good Spirits Championship 2023, Jardy Slámečky z Candycane coffee.

„Soutěž mi přišla vždy o jednotlivci, šampionovi, o nejlepším z nejlepších. S každým ročníkem mi ale docházelo, že je to týmový sport a ti co mají největší zásluhu vám pomáhali celou dobu příprav. Na vlastní kůži jsem to definitivně pocítil letos, kdy já byl sice pomyslným jezdcem Formule 1, který při zdolání cílové rovinky seděl v kokpitu sám. Jenže bez svého týmu odborníků, věrných přátel a úžasné kávové komunity bych se k té trati ani nepřiblížil. Jsem vám všem moc vděčný a děkuju,“ dodal Slámečka.

zdroj: Foto: SCA Czech Republic

Hrstka dodatečných, ale důležitých detailů:

Vítězná káva pochází z Nikaragui z rukou české farmářky Zuzany Černé. Upražili jsme ji u nás, v Candycane coffee.

Stříbro si odnesl Jan Lukas z Café Datel, zatímco bronz získal Michal Boček z The Roses.

Každý soutěžící si těsně před svým sobotním soutěžním vystoupením vylosovat lahev alkoholu a ingredienci, ze kterých následně musel porotcům připravit dva identické koktejly. Nedělní kolo bylo ještě náročnější – úkolem bylo připravit dva teplé a dva studené koktejly, které měly okouzlit porotu nejen chutí, ale i samotnou prezentací.

Trenérský tým z pražského Back Doors Baru, kde lze drinky a další „mistrovské“ koktejly ochutnávat: Jakub Ondříšek a Alice Tieriekhova.

Recepty vítězných drinků:

Gloria‘s fashion

Jarda tip: „K drinku si pusťte navždy nejlepší hit Conga od Gloria Estefan a nahoďte party rytmus.“

10 ml Jim Beam extra aged

40 ml vychlazené filtrované kávy z Candycane coffee Etiopie danche nebo jiné hodně fermentované kávy, připravené nejlépe aeropressem v poměru 30 g kávy na 100 ml vody.

5 ml Giffard čokoládový sirup

5 ml cukrového sirupu připraveného z pečených ananasů a badyánu

10 ml kokosové vody

Vymíchejte ve sklenici jako old fashioned a ozdobte kouskem pečeného ananasu z přípravy sirupu.

Single Tone

Alternativa k Irské kávě zejména pro milovníky skotské whisky.

10 ml Singleton 12y

10 ml kokosového cukru (sirup v poměru 20 g cukru na 12 g vody)

10 ml butter wash likér singleton s praženými oříšky

20 ml horké vody

20 ml espresso z kávy Candycane coffee Nikaragua Parainema

Promíchejte pečlivě ingredience a servírujte s meringue z másla a oříšku, použitých při výrobě likéru.

Dual Tone

Elegantní a vkusný koktejl nejen pro zastánce whisky sour.

30 ml Singleton 12y

5 ml kokosového cukru (sirup v poměru 20 g cukru na 12 g vody)

5 ml makového likéru

10 ml biodynamického pinot blanc infuzovaného višněmi

3 kapky esence santalového dřeva

Ingredience si připravte v jedné nádobě, následně přelijte do shakeru s velkými kusy ledu, energicky protřepejte cca 15 s až vznikne zpěněná struktura koktejlu, přelejte přes koktejlové sítko do hezké skleničky na whisky sour na stopce. Ozdobte garnýží z ovocné kůže, kterou upečte z višní, které zbydou po přípravě infuze vína.