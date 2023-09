DOKONALÝ a JEDNODUCHÝ recept na vafle!

Vyzkoušejte jednoduchý recept na vafle, které jsou dokonale propečené a křupavé! Už nemusíte hledat osvědčený způsob, jak připravit těsto na vafle. Tyto vafle chutnají doslova jako ze stánku nebo možná ještě lépe!

Základní recept na vafle.

Ideální množství pro čtyřčlennou rodinu.

Lze podávat na mnoho chutných způsobů.

Ingredience:

2 neúplné hrnky pšeničné mouky - 300 g

1,5 hrnku mléka

1/3 hrnku oleje - 80 g

3 středně velká vejce

1 lžička prášku do pečiva

1 lžička cukru

špetka soli

zdroj: Archiv

Postup:

1. Oddělte bílky od žloutků. Bílky vložte do suché a čisté kovové nebo skleněné mísy. Žloutky dejte do druhé mísy. Do mísy se žloutky nalijte mírně teplé mléko a přidejte 1/3 hrnku rostlinného oleje jemné a neutrální chuti. Může to být řepkový olej, rýžový olej nebo olej z hroznových jader. Nakonec přisypte mouku smíchanou s práškem do pečiva.

zdroj: Archiv

2. Celou směs důkladně promíchejte mixérem na hladké těsto.

zdroj: Archiv

3. Do mísy s bílky přidejte špetku soli. Bílky ušlehejte do hustého sněhu. Začněte s nízkými otáčkami mixéru a postupně je zvyšujte na maximální rychlost. Když jsou bílky bílé a nadýchané (již po minutě šlehání), můžete přidat lžičku cukru. Pokračujte ve šlehání bílků s cukrem, dokud nebudou dokonale bílé a nadýchané. To bude trvat jednu až dvě minuty. Ušlehané bílky s malým množstvím cukru jsou lehké jako pěna do koupele.

zdroj: Archiv

4. Do mísy s těstem postupně přidejte lžíci vyšlehané pěny. Po každé lžíci směs jemně promíchejte. Takto vmíchejte všechny ušlehané bílky a cukr.

zdroj: Archiv

5. Čisté plotýnky vaflovače velmi lehce potřete olejem (pouze pro první várku vaflí). Zavřete vaflovač a předehřejte jej na maximální výkon. Pomocí střední naběračky nebo polévkové lžíce umístěte dávky na určené plotýnky ve vaflovači. Těsto je poměrně tuhé, takže by nemělo plavat za ohřívacími deskami. Zavřete vaflovač.

6. Je velmi důležité, abyste během pečení vaflovač neotevírali. Nebo to alespoň nedělejte příliš často, protože to je jedna z příčin neúspěšného pečení. Po upečení prvních vaflí zkontrolujte, jak dlouho potřebovaly, aby byly dokonale propečené. Každou další vafli pečte stejnou dobu.

Tipy a rady: Vaflovač o výkonu 1300 W - jedna várka vaflí je hotová po 3-4 minutách pečení.

zdroj: Archiv

Stojí za zapamatování:

- Před zahříváním vaflovače důkladně omyjte/otřete a osušte varné desky. Poté je namažte trochou oleje. To však udělejte až při prvním pečení vaflí. U dalších kusů již vaflovač nemažete.

- Při pečení vaflí je velmi důležité vaflovač příliš často neotvírat. Stejně jako neotvíráte troubu při pečení dortu. Teplota by se neměla prudce měnit a vafle by se neměly příliš napařovat, protože tak ztrácíte ideální tlak mezi plotýnkami.

- Vafle vždy pečte, dokud lehce nezhnědnou. Každý vaflovač je jiný, proto musíte své zařízení dobře znát. Některé vaflovače mají menší kostky mezi plotýnkami, jiné budou potřebovat více těsta.

- Vafle pečte vždy ihned po přípravě těsta, protože těsto při šlehání bílkové pěny časem ztrácí vzduchové bubliny.

Tipy a rady: Pokud vafle neplánujete jíst ihned po vyjmutí z vaflovače, je nutné je položit na pečicí mřížku. Pak si zachovají svou křupavost a nezměknou. Pokud horké vafle ihned položíte na talíř, začnou se na spodní straně potit a určitě změknou. Před konzumací vaflí si na ně vždy dejte oblíbenou polevu. Pokud vafle necháte déle odpočívat s vrstvou šlehačky nebo ovocné šťávy, která se do nich vsákne, také změknou.

Určitě se také podívejte, jak připravit dokonalé palačinky a lahodné lívance.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv