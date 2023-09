RECEPT NA SKVOSTNÉ LÍVANCE: Lepší nenajdeš!

Dopřejte si nadýchané a lahodné domácí lívance. Toto je velmi jednoduchý recept na dokonalé lívance, které usmažíte na pánvi bez přidání tuku. Jsou skvělé nejen k snídani.

Smažené na pánvi bez tuku.

Pouze levné a snadno dostupné suroviny.

Podrobný popis krok za krokem a fotografie.

Ingredience:

1 hrnek hladké mouky - 160 g

necelé 3/4 hrnku mléka - přibližně 180 ml

2 lžíce přírodního jogurtu - asi 50 g

2 středně velká vejce - až 100 g bez skořápek

1 lžíce jemného cukru - 15 g

1 vrchovatá lžička jedlé sody

1 plná lžíce másla - asi 15 g

špetka soli

k podávání: oblíbený sirup, např. javorový, šlehačka nebo džem.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do skleněné nebo kovové misky rozklepněte dvě vejce a přisypte plnou polévkovou lžíci jemného cukru nebo asi 15 gramů cukru. Přidejte také špetku soli. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání byste měli mít poměrně nadýchané a lehké těsto. Šlehání může trvat až 10 minut (nebo i méně... což závisí na výkonu mixéru).

Tipy a rady: Můžete také oddělit bílky od žloutků. Bílky na sněhovou pěnu ušleháte zvlášť s cukrem a nakonec přidáte žloutky. Nejprve tedy chvíli šleháte samotné bílky se špetkou soli, pak přidáte cukr a vše společně vyšleháte na pěnu. Nakonec přidáte žloutky a chvíli vše společně šleháte.

zdroj: Archiv

2. Do samostatné mísy prosejte hrnek hladké mouky na koláče, tedy asi 160 gramů mouky, a jednu vrchovatou lžičku jedlé sody. Přidejte mouku a jedlou sodu k vaječnému nadýchanému těstu. Ihned přidejte také dvě polévkové lžíce přírodního jogurtu (krémového a ne příliš kyselého) a přilijte maximálně 3/4 hrnku mléka a 15 gramů rozpuštěného a vychladlého másla.

Tipy a rady: Nezapomeňte, že jogurt a mléko mají mít pokojovou teplotu. Mléko může být i mírně ohřáté. Můžete dát 15 g másla (nakrájeného na malé kousky) do hrnku s odměřeným mlékem a celé to chvíli ohřívat v mikrovlnné troubě, dokud se máslo nerozpustí. Poté počkáte, až obsah hrnku vychladne, protože mléko a máslo nesmí být příliš teplé. Máslo můžete také nahradit rostlinným olejem (např. rýžovým olejem nebo rozpuštěným kokosovým olejem).

zdroj: Archiv

3. Všechny ingredience jemně promícháte, aby vzniklo jednolité těsto. To se nejlépe provádí stěrkou nebo špachtlí. Pokud jste zruční, lze to provést i mixérem na nejnižší rychlost - ale účinně a velmi krátce, aby těsto zůstalo nadýchané. Těsto na palačinky by nemělo být hustší než teplý pudink.

zdroj: Archiv

4. Zvolte pánev o průměru asi 24-26 cm. Vzhledem k tomu, že palačinky se smaží bez přidaného tuku, tak na to je velmi vhodná palačinkovací pánev. Začněte pánev zahřívat. Nastavte střední výkon a počkejte, až se teplo rovnoměrně rozprostře po celé použitelné ploše pánve. Nesmažte palačinky v tuku, ale před smažením první várky jen lehce vytřete rozehřátou pánev trochou oleje nalitého na kousek papírové utěrky. Pokud máte super pánev s nepřilnavým povrchem, můžete tuto radu vynechat.

5. Velkou lžící nabírejte porce na palačinky a vkládejte je na pánev. Těsto se mírně rozprostře do průměru asi 8 cm. Asi po jedné minutě (nebo o něco déle) každou palačinku opatrně obraťte na druhou stranu, např. pomocí ploché obracečky (palačinky se zvednou a na spodní straně mírně zhnědnou). Druhá strana obvykle potřebuje ke smažení o něco méně času. Palačinky jsou připraveny k vyjmutí z pánve, když jsou pěkně propečené a nafouklé z obou stran a není problém je otočit. Pokud palačinky hnědnou příliš rychle, snižte teplotu. Jak dlouho se budou smažit, závisí na pánvi a její tloušťce a na nastavení výkonu vařiče. Tímto způsobem usmažte všechny palačinky.

zdroj: Archiv

6. Hotové palačinky můžete naskládat na sebe a polít javorovým nebo vaším oblíbeným sirupem (agávovým, třtinovým). Velmi dobře se hodí také nejrůznější omáčky: ovocné, smetanové, čokoládové, ořechové. Stejně chutné budou palačinky podávané s ovocem, šlehačkou nebo zmrzlinou.

Určitě se podívejte také na recept na vafle a tradiční palačinky.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv