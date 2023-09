Nejlepší a osvědčený recept na palačinky

Seznamte se s nejlepším a osvědčeným receptem na palačinky. Příprava těsta je velmi jednoduchá. Stačí smíchat všechny ingredience dohromady. Jedná se o univerzální palačinky, které můžete podávat s jakoukoli náplní.

Jen několik snadno dostupných ingrediencí.

Univerzální recept na palačinky.

Těsto lze použít i na krokety.

Dokonale tenké a pružné palačinky.

Ingredience:

1 plný hrnek a 2 polévkové lžíce celozrnné mouky (koláčová nebo univerzální mouka)

3 středně velká vejce

1 hrnek mléka

1 hrnek vody - obyčejné nebo perlivé

4 lžíce rostlinného oleje

špetka soli

Tipy a rady: Na smažení palačinek použijte širokou palačinkovou pánev o průměru 24 cm. Z uvedeného množství ingrediencí uděláte 16 velmi tenkých palačinek. Vejce předem vyndejte z lednice. Mléko můžete také mírně ohřát na maximálně 40 stupňů.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do mísy nasypte plný hrnek celozrnné mouky + 2 lžíce mouky. To bude asi 230 gramů mouky. Rozklepněte tři středně velká vejce a přilijte hrnek mléka a hrnek vody. Přidejte špetku soli a přilijte čtyři lžíce rostlinného oleje, například rýžového nebo z hroznových jader.

2. Těsto několik minut míchejte dohladka, abyste se zbavili případných hrudek. Těsto můžete nechat 30 minut odpočinout. Není to nutné, ale je to dobré udělat, protože potom těsto má dokonalou konzistenci.

Tipy a rady: Pokud připravujete těsto na sladké palačinky, můžete místo vody použít svůj oblíbený ovocný perlivý nápoj. Olej můžete také nahradit rozpuštěným a vychladnutým máslem nebo kokosovým olejem (rovněž rozpuštěným a vychladnutým). Pokud připravujete slané palačinky, můžete místo vody použít pivo (pouze dospělí).

zdroj: Archiv

3. Dobře rozehřejte plochou pánev - nejlépe takovou, která je speciálně určená na smažení palačinek. Nenastavujte hned nejvyšší výkon vařiče. Nastavte střední výkon a počkejte, až se teplo rovnoměrně rozprostře po celém využitelném povrchu pánve.

4. Těsto promíchejte a malou naběračkou odměřte část na palačinku. Do pánve nalijte jen tolik těsta, aby pokrylo její povrch. Pokaždé, když nalijete porci na palačinku, zvedněte pánev nad vařičem. Okamžitě pánev posuňte tak, aby se těsto rozprostřelo po celé ploše. Palačinky by měly být tenké. Přebytečné těsto můžete dokonce pokaždé vylít zpět do mísy. Vyjde vám pak více, ale super tenkých palačinek.

5. Asi po 40-50 sekundách palačinku otočte na druhou stranu. Druhá strana obvykle potřebuje o polovinu kratší dobu. Zde se může hodit plochá obracečka na obracení palačinek. Tímto způsobem usmažte všechny palačinky.

Stojí za zapamatování:

- První palačinka neskončí v koši, pokud trpělivě počkáte, až se pánev dobře nahřeje.

- Jakmile do těsta přidáte olej, není třeba pánev pokaždé vymazávat. Palačinky se nebudou lepit.

- Při nalévání těsta na pánev ho začněte roztírat po celé ploše. Pak se vyplatí pánev na chvíli nadzvednout.

- Palačinky přikryjte bavlněnou utěrkou, aby se nevysušily.

- Pokud do pánve nalijete trochu více těsta, můžete palačinky použít i na přípravu kroket.

- Pokud chcete, aby byly palačinky hnědé a mírně křupavé již při samotném smažení palačinek, potřete před každou palačinkou pánev trochou másla. Tyto palačinky budou o něco silnější, takže vám pravděpodobně nakonec vyjde asi 10-14 palačinek.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv