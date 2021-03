Zářivé šperky i po letech nošení? Naučte se o ně správně pečovat

Blyštivé náušnice, třpytivé prsteny nebo okázalé náhrdelníky. Nic neumí podtrhnout ženskou krásu tak jako šperky. Jenže i na ušlechtilých kovech se umí podepsat zub času. Stříbro časem černá, zlato naopak ztrácí svůj lesk a drahokamy mění barvu. Přečtěte si, jak o šperky správně pečovat, aby byly zase oslnivé jako v den, kdy jste si je nasadila poprvé.

Hlavním nepřítelem šperků jsou obecně vlhko a přímé světlo. Ať už doma máte sbírku zlatých prstenů, nebo arzenál bižuterie, základem všeho je odkládat vše do šperkovnice. Praktickým organizérem na třpytivé doplňky jsou také nejrůznější stojánky, díky kterým máte šperky na očích a mohou vám tak dělat radost, i když je zrovna nemáte na sobě. Tyto organizéry umístěte ale vždy do tmavší části místnosti, kam na ně nedosáhnou sluneční paprsky. Stále hledáte šperkovnici, do které by se vešla celá vaše sbírka? Na FAVI.cz najdete šperkovnice a stojany všech tvarů, barev i velikostí.

Tip: Mějte ve šperkovnici měkký hadřík a když do ní šperky na konci dne ukládáte, rovnou je jemně otřete. Zbavíte je tak zbytků potu nebo parfému.

Odkládejte je na sport i na vaření

Šperkům na kráse ubírá voda, pot, prudké změny teplot i vzduch. Dalo by se tak říct, že čím méně je budete nosit, tím déle si svůj lesk uchovají. Bohatě ale stačí šperky sundat před každou náročnější fyzickou aktivitou, během které se potíte nebo byste šperky vystavovali nárazům či vlhkosti.

Chraňte je před kosmetickými i čisticími prostředky

Chemie všeho druhu výrazně urychluje oxidaci povrchu kovů. Náhrdelníky, náramky nebo náušnice si proto navlékněte až po nanesení parfému, laku na vlasy a dalších zkrášlujících přípravků, které nejsou 100% přírodní. A to se týká i dražších kovů, jako je například více karátové zlato. Čím více karátů totiž šperk obsahuje, tím je měkčí a tím pádem náchylnější k poškrábání. Nejšetrnější je proto šperky sundávat a pravidelně čistit.

S drahokamy zacházejte jako v bavlnce

Drahé kameny jsou nejen krásné na pohled, ale také křehké a výjimečně citlivé na prudké výkyvy teplot. Ty mohou zapříčinit změnu zbarvení drahokamu nebo dokonce jeho popraskání. Obzvlášť choulostivé jsou pak smaragdy, které jsou vhodnější jen pro příležitostné nošení.

Jak vyčistit bižuterii, zlato nebo stříbro?

Jednou za čas je potřeba novým i starožitným šperkům dopřát důkladnou očistnou lázeň v saponátu a teplé vodě. Do misky s teplou vodou dejte pár kapek mycího prostředku a šperky do ní na dvě až tři minuty namočte. Měkkým kartáčkem pak vyčistěte rytiny, osazené kameny i různé záhyby na šperku. Nakonec vaše klenoty opláchněte pod studenou vodou a jemným hadříkem utřete do sucha. Pokud jsou vaše šperky opravdu zašlé, nechte si je v klenotnictví vyčistit speciálním laserem nebo ultrazvukem, které odstraní všechny nečistoty i usazeniny.

Šperky vám mají v první řadě dělat radost a zkrášlovat vás. Ty dražší proto noste příležitostně a mějte v kabelce saténový sáček, do kterého je můžete v případě potřeby schovat. A nezapomínejte, že šperky by měly být to poslední, co si před odchodem obléknete, ale také to první, co po příchodu domů sundáte.