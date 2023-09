Výtečná hrachová polévka, tu musíš vyzkoušet!

Hrášková polévka patří mezi oblíbené hřejivé a syté polévky. Tento recept je velmi jednoduchý a samotná hrachová polévka je velmi rychlá.

Rychlé, chutné a jednoduché.

Perfektní podzimní/zimní polévka.

Velmi podrobný popis a spousta tipů.

Ingredience:

Suroviny na vařený hrách:

300 g suchého loupaného hrachu - půlky

3 hrnky vody - 750 ml

1 čajová lžička soli

Další suroviny na hrachovou polévku:

1 velká mrkev - 170 g

1 střední kořen petržele - 150 g

4 velké brambory - 600 g

1 velká cibule - 220 g

3 stroužky česneku - 15 g

300 g syrové uzené slaniny

3 lžíce oleje nebo sádla

kousek lehce uzené klobásy - 300 g

4 hrnky vody - 1000 ml

1 lžíce majoránky (nebo více)

1 rovná lžička soli

1 rovná lžička pepře

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do jedné 250 ml sklenice se vejde přibližně 250 gramů hrášku. Suchý vyloupaný hrách rozdělený na poloviny vložte do skleněné mísy a zalijte studenou vodou. Nalijte tolik vody, aby byl hrášek zakrytý, a přidejte další sklenici. Hrách uložte na noc do skříně/skladovací místnosti. Ráno vodu z namáčení slijte a nabobtnalý hrách ještě v cedníku propláchněte pod tekoucí studenou vodou. Hrách po namočení dvakrát ztěžkne, takže z 300 g suchého hrachu získáte 600 g namočeného hrachu.

Na obrázku níže je hrášek již po namočení a před opláchnutím.

zdroj: Archiv

2. Hrášek vložte do středně velkého hrnce. Zalijte třemi hrnky vody a přidejte lžičku soli. Hrách vařte přikrytý, dokud není měkký. Zpočátku, než se hrách rozvaří, se na povrchu objeví pěna. Odstraňte ji lžící a vyhoďte. Je pravděpodobné, že se pěna objeví dvakrát a asi 10 minut po vyvaření vody ji již nebude třeba odstraňovat. Váš hrášek se může vařit kratší nebo delší dobu. To závisí nejen na tom, jak dlouho byl hrách namočený, ale také na tom, jak "čerstvý" je.

3. Zatímco se hrášek vaří, začněte připravovat zbývající ingredience na hrachovou polévku. Do velkého hrnce (o minimálním objemu 3,2 litru) dejte oloupanou a nadrobno nakrájenou mrkev a petržel. Zalijte 1 litrem vody. Zeleninu vařte pod pokličkou 15 minut (při nízkém výkonu vařiče).

zdroj: Archiv

4. Po této době přidejte také oloupané brambory nakrájené na malé kostičky a polévku vařte dalších 15 minut.

zdroj: Archiv

5. Současně s velkým hrncem zeleniny začněte na hořáku smažit slaninu s cibulí a česnekem. Rozpalte pánev se třemi lžícemi oleje. Oloupejte cibuli, nakrájejte ji nadrobno a osmahněte ji na oleji. To by nemělo trvat déle než 10 minut. Přidejte na kostičky nakrájenou uzenou slaninu bez kůže. Vše smažte několik minut dohněda a ke konci přidejte oloupané a nadrobno nakrájené stroužky česneku.

Tipy a rady: Kousky slaniny s kousky tuku se nemusí dokonale rozpustit.

zdroj: Archiv

6. Celý obsah pánve vložte do hrnce s vařící zeleninou (15 minut po přidání brambor). Ihned přidejte koření: lžíci majoránky, po rovné lžičce soli a pepře. Přidejte uvařený hrášek spolu s vodou, ve které se vařil, a klobásu nakrájenou na půlkolečka.

Tipy a rady: Kromě klobásy a slaniny můžete do hrachové polévky přidat také uzená žebra anebo trochu kvalitního vepřového špeku nakrájeného na malé kostičky.

zdroj: Archiv

7. Hráškovou polévku zamíchejte a přikryjte pokličkou. Polévku vařte posledních 10-15 minut. Po této době by již měla být veškerá zelenina dokonale měkká a do vývaru přejde chuť a vůně ze slaniny a klobásy. Přesto vyzkoušejte chuť hrachové polévky a rozhodněte se, zda do ní chcete přidat ještě trochu soli, pepře nebo majoránky.

Tipy a rady: Pokud chcete hrachovou polévku trochu zahustit, nasypte trochu mouky do malého hustého cedníku a polévku za stálého míchání jen lehce posypu moukou. Pokud se bojíte, že se v polévce vytvoří hrudky, můžete nejprve rozmíchat malou lžičku mouky ve studené vodě a tuto moučnou tekutinu nalít do polévky. Polévku zamíchejte, znovu přiveďte k varu a vypněte.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv