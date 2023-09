VYNIKAJÍCÍ VEVERČÍ KOLÁČ: Vyzkoušejte recept na výbornou DOBROTU!

Veverčí koláč je neuvěřitelně vláčný a nadýchaný koláč se spoustou ořechů a jablek nebo hrušek. Recept na tento koláč známý také jako americký koláč, vás potěší i svou jednoduchostí přípravy.

Pečené na oleji.

Koláč, který se vždy povede.

Velmi přesný popis provedení.

Ingredience:

2 hrnky pšeničné mouky na koláče - 320 g

5 středně velkých vajec

půl hrnku oleje - cca 125 g

půl hrnku přírodního jogurtu - cca 125 g

půl hrnku cukru moučky - cca 130 g

80 g sušených brusinek nebo případně rozinek

100 g vlašských ořechů

50 g hořké čokolády - např. 60 % čokolády

2 středně velká jablka - cca 400 g (nejlépe kyselá)

2 polévkové lžíce kakaa - do 20 g (nebo méně)

1 čajová lžička skořice (nebo trochu více)

2 rovné lžičky prášku do pečiva

1 zarovnaná lžička jedlé sody

Tipy a rady: Předtím vyndejte jogurt a vejce z lednice, aby se zahřály na pokojovou teplotu.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do jedné mísy dejte 100 gramů loupaných vlašských ořechů (zhruba dvě hrsti), asi 80 gramů sušených brusinek a asi 50 gramů 60 % hořké čokolády. Ořechy je dobré mírně rozdrtit a čokoládu nalámat na menší kousky.

2. Oloupejte dvě středně velká jablka o celkové hmotnosti asi 400 gramů. Odstraňte jádřince a dužinu nakrájejte na kostičky o velikosti asi 1,5 cm. Nakonec jsem měla asi 300 gramů nakrájených jablek připravených k přidání do koláče.

3. Jakmile máte předem připravené ingredience a vejce a jogurt nejsou studené, trvá příprava samotného koláče až dvanáct minut. Proto již můžete začít s předehříváním trouby. Nastavte ji na přibližně 175 stupňů s možností pečení - horní/dolní ohřev.

Tipy a rady: Vlašské ořechy lze nahradit pekanovými ořechy. Místo brusinek můžete dát rozinky nebo 40 g rozinek a 40 g sušených brusinek (já dávám přednost kyselým brusinkám). Hořkou čokoládu můžete nahradit kvalitní čokoládou: dezertní, mléčnou nebo bílou. Případně můžete udělat směs čokolád o celkové hmotnosti asi 50 gramů (pravděpodobně se můžete odvážit a udělat jich o něco více). Jablka lze nahradit středně tvrdými hruškami nebo lze jablka a hrušky smíchat dohromady.

zdroj: Archiv

4. Do větší skleněné nebo kovové nádoby nasypte asi půl hrnku cukru moučky. Bude to až 130 gramů cukru. Rozklepněte 5 středně velkých nebo 6 malých vajec. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut (s dobrým mixérem až 5 minut).

5. Snižte rychlost mixéru na střední. Do vaječné směsi přidejte půl hrnku přírodního jogurtu a přilijte půl hrnku lehce ochuceného rostlinného oleje. Vše krátce rozmixujte (do 10 sekund) a mixér vypněte.

zdroj: Archiv

6. Dva hrnky pšeničné koláčové mouky důkladně smíchejte se dvěma rovnými lžícemi kakaa, lžičkou skořice, dvěma lžičkami prášku do pečiva a lžičkou jedlé sody (nejlépe je sypké ingredience prosévat, abyste získali ideální směs). Všechnu mouku s přísadami tedy nasypte do mísy s nadýchaným těstem. Ihned přidejte také čokoládu, brusinky a ořechy a také jablka nakrájená na kousky. Těsto promíchejte stěrkou.

Tipy a rady: Aby byl koláč méně čokoládový a lehčí, můžete dát o jednu lžíci kakaa méně. Skořici a kakao můžete také nahradit 2 rovnými lžícemi kvalitní směsi perníkového koření. Protože jsem dala dvě polévkové lžíce kakaa, vyšlo mi těsto poměrně husté. S menším množstvím kakaa by mohl vyjít trochu řidší.

zdroj: Archiv

7. Dno formy o rozměrech asi 24 x 24 cm vyložte pečicím papírem (já jsem před pečením vymazala pouze boky, ale můžete je vyložit proužky pečicího papíru). Vylijte těsto (v mém případě poměrně husté). Formu vložte do dobře vyhřáté trouby. Možnost pečení - horní/spodní ohřev, prostřední police v troubě, teplota - 175 stupňů, doba pečení - asi 40 minut. Asi po 35 minutách zkontrolujte, zda je koláč upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a do středu koláče zapíchněte dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vyjmutí suchá, je koláč hotový. Pro jistotu ho nepečte déle, abyste koláč zbytečně nevysušili. V mém případě byl koláč po 35 minutách uprostřed ještě mokrý, ale o pět minut později už byl krásně upečený.

zdroj: Archiv

8. Po upečení mírně pootevřete dvířka trouby. Po 5 minutách můžete koláč vyjmout z trouby. Je dobré koláč uvolnit z formy a položit ho na mřížku, aby zcela vychladl. Před podáváním posypu veverčí dort moučkovým cukrem. Můžete ho také potřít čokoládovou polevou nebo poprášit kakaem.

Tipy a rady: Veverčí koláč je koláč, který vydrží velmi dlouho čerstvý. Po vychladnutí ho doporučuji volně zabalit do snídaňového papíru a poté vložit do průhledného sáčku na potraviny. Koláč uchovávejte ve spíži až dva dny. Pokud ho plánujete uchovávat déle, vložte ho po dvou dnech do lednice.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv