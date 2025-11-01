Dnes je sobota 1. listopadu 2025., Svátek má Felix
1. 11. 2025 – 14:00

Už máte tento stylový doplněk, který zachrání i ta nejchladnější rána? Stojí pár korun a udělá s outfitem hotové divy!
Blanca Miro' Scrimierizdroj: Profimedia
Když se ráno probudíte do šedi a teploměr ukazuje jen pár stupňů nad nulou, je tu jeden módní detail, který všechno změní. Dokáže zahřát, podtrhnout osobnost a dodat každému outfitu šmrnc. Není divu, že si ho v posledních týdnech oblíbily i známé tváře  a vy zjistíte proč hned, jak ho vezmete poprvé na sebe.

Dlouhý teplý šál funguje po praktické stránce téměř jako přenosná deka – zahřeje, obejme a ochrání před větrem. Ale jakmile mu dáte fazónu, tedy ho uvážete s citem pro styl nebo volně přehodíte přes ramena, promění se v módní hit, který zvládne povýšit i ten nejjednodušší outfit.

Meghan Markle Meghan Marklezdroj: Profimedia

Kde se vzala myšlenka, že kus hřejivé látky může být trendem?

Když se řekne šála, většina z nás si vybaví praktický zimní doplněk, který má jediný úkol – zahřát. Jenže móda dokázala i z tohoto obyčejného kusu látky vytvořit stylový fenomén. Myšlenka, že něco tak jednoduchého může být současně funkční i trendy, se objevila už v době, kdy se designéři začali více zajímat o komfort, vrstvení a tvar.

Maxi šála, tedy šála větší než je běžné, navazuje na vlnu takzvaného „comfort chic“, která se naplno rozjela po pandemii. Lidé se chtěli cítit pohodlně, ale zároveň stylově a velká šála, která se dá nosit jako pléd, přehoz i náhrada kabátu, přesně splnila obojí. V módních kolekcích se začala objevovat u značek, jako je Acne Studios, Toteme nebo Burberry, které s ní pracovaly jako s hlavním bodem zimního stylingu, ne jen doplňkem.

Carlotta Rubaltelli Carlotta Rubaltellizdroj: Profimedia

Kousek, který zahřeje i přitáhne pozornost

Trend posílila i psychologie – v nejisté době lidé sahali po kouscích, které zahalí, obejmou a poskytnou jistotu. Velká šála se tak stala nejen módním prvkem, ale i symbolem bezpečí. Jak píše The Guardian, právě její rozměr z ní udělal „viditelný kus pohodlí“, který spojuje eleganci s praktickou funkcí.

Zároveň šála dokonale zapadla do trendu oversized siluet – všechno je větší, volnější, vrstvené. Ať už ji přehodíte přes kabát, nebo omotáte několikrát kolem krku, okamžitě dodá outfitu strukturu a styl.

A co víc, šála je doplněk, který nestojí tisíce. Dá se najít v každém obchodě, z vlny, bavlny či recyklovaných vláken, a dokáže pozvednout i ten nejjednodušší look. Z obyčejného kusu látky se tak stal symbol chytré módy – praktické, univerzální a stále elegantní.

Jinými slovy: myšlenka, že by kus hřejivé látky mohl být trendem, vznikla přesně v momentě, kdy jsme všichni začali chtít jediné – cítit se dobře a vypadat skvěle zároveň.

Hedi Klum Hedi Klumzdroj: Profimedia

Jak nosit dlouhou teplou šálu: barvy, materiály, délky a outfity

Dlouhá šála už dávno není jen praktickým zimním doplňkem. Stala se módním symbolem sezóny – ať už ji nosíte kolem krku, přehozenou přes ramena nebo volně spuštěnou podél kabátu. Umí zahřát i podtrhnout osobnost. A když víte, jak ji nosit, dokáže pozvednout celý outfit na úroveň, která působí promyšleně, elegantně a přitom nenuceně.

Vogue Williams Vogue Williamszdroj: Profimedia

Materiál a délka: základ stylu i komfortu

Základem je správná volba látky a proporcí. Nejlépe fungují přírodní materiály – vlna, merino nebo kašmír, které udrží teplo a zároveň dýchají. Pokud hledáte dostupnější variantu, skvělou službu udělá i kvalitní směsová tkanina s příměsí akrylu nebo viskózy.Délka šály by měla být alespoň dvoumetrová, aby se dala pohodlně omotat kolem krku a zbylo i na ležérní přehoz přes ramena. Širší typy (70–90 cm) působí jako pléd, takže se do nich můžete doslova zabalit. Čím větší objem, tím více prostoru pro styling.

Kim Kardashian Kim Kardashianzdroj: Profimedia

Barvy a vzory: hra kontrastů

Na podzim a v zimě vévodí zemitější tóny – šedá, béžová, karamelová nebo temně zelená. Skvěle ladí s většinou kabátů a outfitů. Pokud chcete vystoupit z davu, sáhněte po bordó, skořicové nebo temně modré, které outfit rozsvítí, aniž by působil přehnaně.Klasikou, která se rok co rok vrací, je kostkovaný vzor – ať už jemný tartan nebo hrubší káro ve stylu 70. let. Vzorovaná šála skvěle doplní jednobarevný kabát, zatímco jednobarevná šála umožní experimentovat s texturou zbytku outfitu.

Jak ji nosit: vrstvy, proporce, styl

Dlouhá šála je skvělým nástrojem k vrstvení. Omotejte ji volně dvakrát kolem krku a nechte konce viset – získáte objem a zároveň uvolněnost. Přehození přes jedno rameno působí francouzsky, lehce bohémsky, a hodí se ke kabátu nebo saku. Na cestu do práce ji klidně rozprostřete přes ramena jako přehoz – praktická varianta, která nahradí lehčí bundu. U outfitů platí jednoduché pravidlo: čím větší šála, tím střídmější zbytek oblečení. Objemná šála si žádá čisté linie kabátu, přiléhavé džíny nebo elegantní kalhoty, aby vynikl kontrast.

David Beckham David Beckhamzdroj: Profimedia

Styl pro ni i pro něj

Ženy ji mohou kombinovat s dlouhým kabátem v odstínech camel, džínami a kozačkami – výsledek působí měkce a chic. Mužům zase sluší kombinace tmavého vlněného kabátu, vínové nebo olivové šály a světlého svetru. V obou případech platí: šála má být tečkou za celým outfitem, nikoliv pouhou nutností proti zimě.

Ať už zvolíte minimalistickou variantu nebo extravagantní pléd, dlouhá teplá šála zůstává jedním z mála doplňků, které spojují praktičnost s elegancí. Když ji správně zvolíte a uvážete s citem, funguje jako módní kouzlo – jednoduché, efektivní a nadčasové.

