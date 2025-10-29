Jak na řasy snů: vizážisté odhalují tajemství dokonalé aplikace řasenky
29. 10. 2025 – 19:40 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Přehnaná vrstva řasenky, slepené řasy nebo černé stíny pod očima? Nejčastější chyby, které děláme při líčení, dokážou z krásného pohledu udělat spíš pandí efekt. Přitom stačí pár jednoduchých kroků, aby řasy působily delší, hustší a přirozeně oddělené. Ukážeme vám, jak na to a jak se vyhnout „pavoučím nohám“ i zbytečnému rozmazávání během dne.
Perfektní make-up může ztratit kouzlo během pár vteřin – stačí jediný chybný tah řasenky. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale právě zde se často láme výsledný dojem. Jak potvrzují profesionální vizážisté, tajemství krásných řas spočívá v technice, nikoli v ceně produktu. Stačí znát pár osvědčených triků, které promění vaše líčení z běžného v okouzlující a dodají pohledu hloubku i eleganci.
1. Začněte s čistým základem
Největší chyba, kterou můžete udělat? Nanášet řasenku na zbytky líčení. Řasy musí být čisté a suché, jinak se produkt nebude rovnoměrně nanášet. Před líčením je proto jemně očistěte vatovým tamponem s micelární vodou a nechte uschnout. Výsledek? Hladší aplikace a delší výdrž řasenky.
2. Natočte řasy – ale opatrně
Základem otevřeného pohledu jsou krásně natočené řasy. Kleštičky používejte vždy před aplikací řasenky, nikdy po ní. Řasy se totiž mohou k sobě slepit a lámat. Pro přirozený efekt přitlačte kleštičky u kořínků a podržte pár sekund.
Pokud chcete, aby natočení vydrželo déle, lehce nahřejte kleštičky fénem – stačí pár vteřin. Teplo pomůže řasám získat tvar, který vydrží celý den. Jen si před přiložením ověřte, že kov není příliš horký, aby nedošlo k poškození řas.
3. Nanášejte zygzagem
Místo přímého tahu nahoru zkuste klikatý pohyb od kořínků ke konečkům. Tím řasy lépe obalíte, rovnoměrně rozdělíte produkt a vytvoříte větší objem bez slepení. Nechte první vrstvu krátce zaschnout a teprve poté přidejte druhou. Vizážisté doporučují maximálně tři tenké vrstvy – víc už může vést k efektu „pavoučích nohou“, který ubírá na přirozenosti.
Pokud chcete docílit výraznějšího pohledu, zkuste kombinovat dvě různé řasenky – jednu prodlužující a druhou objemovou. Nejprve naneste tenkou vrstvu prodlužující řasenky pro oddělení řas a poté jemně přetřete objemovou variantou, která dodá hloubku i intenzitu. Tato technika, oblíbená mezi make-up artisty při focení kampaní, vytvoří efekt umělých řas, aniž by působily přehnaně.
4. Oddělte a pročesejte
Pro dokonalý efekt použijte hřebínek na řasy nebo čistý kartáček od staré řasenky. Každou řasu jemně pročešte, dokud nebude oddělená a bez hrudek. Díky tomu získají řasy větší definici i přirozenější vzhled.
5. Pracujte po vrstvách
Méně je víc. Místo jedné silné vrstvy nanášejte řasenku postupně. Po každé aplikaci řasy pročešte a nechte pár sekund zaschnout. Tak dosáhnete délky i objemu bez slepení a přetížení produktu.
Pro ještě lehčí a přirozenější vzhled zkuste nanášet první vrstvu pouze na horní stranu řas, druhou pak klasicky od spodu. Tento trik, který používají make-up artisté při natáčení i focení, zajistí, že budou řasy rovnoměrně pokryté barvou, opticky hustší a zároveň stále působí jemně a vzdušně.
6. Zvolte správnou formuli
Pokud se vám řasenka během dne rozmazává, pravděpodobně máte mastnější oční okolí. V tom případě sáhněte po voděodolné nebo termo řasence – ta se nerozpíjí, přitom se snadno odstraňuje teplou vodou. Díky ní vydrží váš pohled svěží od rána do večera.
Bonusový tip od vizážistů
Největším tajemstvím krásných řas není samotná řasenka, ale příprava. Profesionální make-up artisté doporučují před nanesením řasenky jemně přepudrovat řasy transparentním pudrem nebo je lehce přejet čistým kartáčkem. Pudr zajistí, že produkt lépe přilne, dodá větší objem a prodlouží výdrž. Díky tomu se řasy nerozm