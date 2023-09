Tyto drůbeží karbanátky jsou tak výborné, že po nich nezbyde vůbec nic

Drůbeží karbanátky jsou skvělou volbou pro chutnou večeři pro celou rodinu. Recept je velmi jednoduchý a drůbeží karbanátky jsou tak lahodné, že si každý řekne o další porci.

Pokrm oblíbený hlavně dětmi.

Můžete použít kuřecí nebo krůtí maso.

Masové karbanátky, které lze podávat na různé způsoby.

Ingredience:

600 g kuřecího nebo krůtího masa

1 rohlík - cca 80 g

1 střední mrkev - cca 150 g

1 střední cibule - cca 110 g

1 malé vejce

1 lžička pšeničné mouky

1 lžička bramborového škrobu

2 lžíce čerstvého nasekaného kopru

2 hrnky vody nebo zeleninového vývaru - 500 ml

2 lžíce přepuštěného másla nebo oleje na smažení karbanátků

2 ploché lžíce celozrnné mouky na obalení karbanátků

1 lžička soli

půl lžičky pepře

půl lžičky oregana

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Potřebujete asi 600 gramů drůbežího masa. Pro tyto karbanátky jsou nejlepší kuřecí prsa. Na drůbeží karbanátky v koprové omáčce s mrkví se hodí také krůtí prso nebo směs různých kousků drůbežího masa bez kůže. Maso umelte v mlýnku na maso na střední stupeň nebo si ho nechte umlít u řezníka (pokud doma mlýnek nemáte). Mleté maso prodávané ve vaničkách kupujte pouze ze spolehlivého zdroje. Je dobré kuřecí prsa (po vyříznutí případných chrupavek) mlít doma, a spolu s masem také pomlít oloupanou cibuli. Pokud maso nemelete doma, cibuli nastrouhejte nebo nakrájejte velmi najemno nožem.

2. Do mísy s mletým masem a nastrouhanou/nakrájenou cibulí přidejte také lžíci čerstvého nasekaného kopru. Rozklepněte jedno malé vejce a přisypte koření: po jedné lžičce soli, půl lžičky pepře a oregana. Přidejte také jeden namočený rohlík: namočte celý čerstvý nebo starý rohlík (může to být i jiný malý rohlík) na několik minut do vody, mléka nebo jakéhokoli vývaru. Rohlík by měl dobře nasáknout. Nesmí zůstat uvnitř suchý. Poté jej opatrně, ale důkladně vymačkejte od přebytečné tekutiny. Několikrát jej zmáčkněte v dlaních a přitlačte na rohlík tak, aby co nejvíce tekutiny uniklo skrz prsty.

Tipy a rady: Místo vejce můžete do směsi přidat rovnou lžíci bramborového škrobu a jednu velmi malou bramboru (uvařenou a propasírovanou). Dobře funguje také kaše z rýžových vloček. Oregano lze nahradit plochou lžičkou italské/provensálské bylinkové směsi.

3. Začněte hníst masovou směs na drůbeží karbanátky. Nejlepší je míchat rukama, protože je to nejpohodlnější způsob a vidíte a cítíte, zda je směs důkladně prohnětená. Masovou směs mícháte nejméně tři minuty, dokud není dokonale hladká. Zkontrolujte, zda se vám podaří vytvarovat kulaté karbanátky, které si zachovají tvar a "nerozsypou se", a teprve poté se rozhodněte, zda přidáte strouhanku (v ingrediencích není a při uvedených poměrech ji nebudete potřebovat přidávat).

4. Začněte zahřívat velkou pánev se silným dnem. Nalijte na ni dvě lžíce oleje na smažení nebo ji vyložte dvěma lžícemi přepuštěného másla. Na talíř nasypte dvě lžíce celozrnné mouky. Z masové směsi vytvarujte kuličky o velikosti menšího vlašského ořechu, obalte je v mouce a vložte do rozehřáté pánve. Smažte masové kuličky z obou stran, dokud lehce nezhnědnou. Smažení jedné porce masových kuliček by nemělo trvat déle než šest minut. Osmažené karbanátky vyjměte z pánve. Odložte je prozatím stranou na prkénko nebo do mísy (bez tuku z pánve).

5. Do hrnce nalijte dva hrnky (500 ml) vody nebo jemného zeleninového vývaru. Oloupejte a nastrouhejte jednu mrkev na velká oka. Vložte ji do hrnce s vodou. Nastavte mírně vyšší než střední výkon hořáku. Když se voda začne vařit, vložte do hrnce osmažené karbanátky a lžíci čerstvě nasekaného kopru. Hrnec přikryjte pokličkou. Karbanátky vařte na mírném stupni hořáku asi 20 minut. V polovině vaření opatrně obraťte karbanátky, které vyčnívají z vývaru. Až 100 ml vývaru také slijte (do malé misky). Po 20 minutách by měla být nastrouhaná mrkev měkká a drůbeží karbanátky uvařené. Zkontrolujte chuť vývaru a rozhodněte se, zda ho chcete ještě trochu osolit nebo opepřit. Zajímavým nápadem je také přidat do vývaru lžičku přepuštěného nebo obyčejného másla.

6. Do předem zalitého a vychladlého vývaru (nalitých méně než 100 ml) nasypte lžičku pšeničné mouky a lžičku bramborového škrobu (ne plochou lžičku ani vrchovatou lžičku). Vše velmi důkladně promíchejte v naprosto jednotnou tekutinu a ihned ji nalijte do hrnce s ještě vařícími se masovými kuličkami ve vývaru (asi 20 minut po vložení masových kuliček do hrnce). Snažte se hrnec co nejvíce promíchat, aby se voda s moukou rozdělila. Už po minutě by měla omáčka pěkně zhoustnout. Po minutě nebo dvou drůbeží masové kuličky v omáčce vypněte. Důležité je, aby se vývar vrátil k varu a mírně zhoustl.

7. Kuřecí karbanátky podávejte spolu s omáčkou a s oblíbenou kaší, knedlíkem, slezským knedlíkem nebo bramborem. Doplňte je lahodným salátem nebo hlávkovým salátem.

Dobrou chuť

