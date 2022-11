Texasané si pochutnávají na koláčích, vděčí za to českým přistěhovalcům

„V celé Americe jsou k dostání skvělé dorty a páje, ale jen na několika málo místech dostanete skvělé koláče,“ říká sloupkař listu Fort Worth Star-Telegram, Bud Kennedy. Dodává o sobě, že píše o politice a o jídle. „Pokud se někomu nelíbí něco, co jsem napsal o jednom, třeba si přečte, co jsem napsal, o tom druhém,“ vysvětluje.

Koláče popisuje jako ovocný bochánek z kynutého těsta, který není příliš sladký. „Plní je různým ovocem, třešněmi, meruňkami nebo broskvemi,“ říká. „Nikdo nechce spořádat čtyři skořicové šneky, ale tak trochu vás láká sníst čtyři koláče,“ dodává.

They don't sound like your typical Texan delicacy, but thanks to Czech immigrants, kolaches hold a special place in the heart of hungry Texans https://t.co/5DhLrzx5ol pic.twitter.com/ApifZZ7VnE