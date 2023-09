Tento lahodný salát z tortellini je hotový za pouhých 14 minut!

Velmi chutný a jednoduchý salát z tortellini. Stačí jen uvařit tortellini a smíchat je se zeleninou a domácí česnekovou zálivkou. Recept je vyzkoušený a osvědčený. Doporučuji ho i na večírky!

Skvělý salát na večírky.

Hotový za 14 minut.

Dokonale sladěná zelenina.

Domácí a lehká česneková omáčka.

Ingredience:

Suroviny na salát z tortellini:

1 balení tortellini - 250 g

100 g žlutého sýra - 6 plátků

150 g šunky v kostce/válečku nebo v konzervě

půlka papriky - 100 g

hrst cherry rajčátek - 100 g

1 velká čerstvá okurka hadovka - 100 g

2 nakládané okurky ve slaném nálevu - 100 g

malá konzerva kukuřice - 160 g

Suroviny na zálivku na salát z tortellini:

3 lžíce přírodního jogurtu

1 lžíce majonézy

2 stroužky česneku

2 lžíce citronové šťávy

půl ploché lžičky soli

velká špetka pepře

Postup:

1. Začněte vařením tortellini. V obchodě hledejte 250 gramové balení. Použila jsem sýrové ravioli, ale můžete si vybrat i ty se špenátovou nebo houbovo-sýrovou náplní. Ve středně velkém hrnci uvařte 750 ml vody. Do vroucí vody přidejte rovnou lžičku soli a poté přidejte celé balení tortellini. Vmíchejte tortellini a hrnec přikryjte pokličkou. Vařte je na mírném stupni tak dlouho, jak doporučuje výrobce na obalu. Obvykle je to 14 minut. Po uvaření přendejte tortellini do cedníku a poté do mísy. Po uvaření budete mít více než 500 gramů tortellin připravených ke konzumaci. Odložte tortellini stranou, aby vychladly.

Tipy a rady: Můžete také sáhnout po hotových tortellini, tj. již uvařených tortellini. Takové tortellini obvykle stačí "vhodit" na několik minut do vroucí vody. Potřebujete až 500 gramů tohoto produktu.

2. Zatímco se tortellini vaří, začněte připravovat zeleninu. Omyjte rajčata a rozkrojte je na poloviny. Můžete použít i běžná velká rajčata. V létě doporučuji použít cherry rajčata. Z malé plechovky slijte kukuřici.

3. Nakrájejte polovinu velké papriky na malé kousky. Nezapomeňte ji omýt a očistit od semenného hnízda a všech semen. Můžete použít jakoukoli papriku, kterou máte rádi: zelenou, červenou, oranžovou, žlutou nebo bílou. Červená paprika je obvykle nejsladší. Omyjte, oloupejte a nakrájejte na kostičky velkou oloupanou okurku nebo polovinu hadovky okurky. Pokud je čerstvá okurka velká a má vodnaté hnízdo se semínky, vyříznu ji a do salátu ji nepřidávám. V sezóně doporučuji oloupané okurky. Ty mladé není třeba ani loupat. V zimě jsou naopak nejlepší okurky hadovky.

4. Nakládané okurky ve slaném nálevu oloupejte a odřízněte konce. Nakrájejte je také na kostičky. Nakládané okurky můžete také nahradit sladkokyselými nakládanými okurky. Doporučuji však ty nakládané ve slaném nálevu, aby v salátu nepřevládaly sladké akcenty.

5. Nakrájejte 100 g žlutého sýra na kostičky nebo plátky (6 plátků) na malé kousky. Stejným způsobem nakrájejte konzervovanou šunku. Můžete použít i jinou oblíbenou šunku nebo použít vařené či pečené kuřecí maso.

6. Salát z tortellini chutná skvěle s lehkou jogurtovou česnekovou zálivkou. V míse smíchejte tři lžíce přírodního jogurtu, jednu lžíci kvalitní majonézy, dva menší stroužky česneku prolisované přes lis a půl ploché lžičky soli a velkou špetku pepře. Můžete také použít recept na univerzální česnekovou omáčku.

7. Nakonec je nejpříjemnější smíchat všechny ingredience salátu dohromady.

8. Protože v ingrediencích není cibule ani pórek, doporučuji hotový salát z tortellini posypat nasekanou pažitkou nebo přidat více pepře. Aby byl salát objemnější a pro barvu a lehkost, můžete přidat kadeřavé listy hlávkového salátu, řeřichu nebo polníček.

Dobrou chuť!

