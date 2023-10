Pečená treska se zeleninou a citrónem je SUPER a JEDNODUCHÝ nápad na SKVĚLOU a CHUTNOU večeři!

Super chutná, křehká a velmi zdravá pečená treska. Skvělý univerzální recept. Pečená treska se zeleninou je skvělý a rychlý nápad na chutnou večeři.

Kompletní jídlo v jednom pokrmu.

Rychlé, chutné, zdravé a pestré.

Skvělý nápad na filet z tresky.

Ingredience:

Suroviny na tresku s marinádou:

Filety z tresky obecné - do 900 g

3 stroužky česneku

2 lžíce olivového oleje

1 lžička sladké papriky

půl lžičky soli

1/3 lžičky pepře

špetka chilli

Další suroviny:

1 žlutá paprika - 170 g

200 g baby špenátu - 1 balení

150 g cherry rajčat

2 polévkové lžíce přepuštěného másla

2 lžíce olivového oleje

šťáva z poloviny citrónu

čerstvě nakrájená pažitka

6 plátků citrónu

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Do malé misky nalijte dvě lžíce jemného olivového oleje. Oloupejte tři větší stroužky česneku, prolisujte je a přidejte do oleje. Do misky přidejte také koření: lžičku sladké papriky, půl lžičky soli, 1/3 lžičky pepře a případně špetku chilli. Vše smíchejte dohromady.

Tipy a rady: Do koření můžete přidat také čerstvé lístky šalvěje.

2. Filety z tresky bez kůže důkladně potřete z obou stran marinádou.

3. Na dno žáruvzdorné nádoby nalijte dvě lžíce olivového oleje. Do misky vložte omytý baby špenát, celá cherry rajčata a žlutou papriku nakrájenou na krátké proužky bez semínek.

4. Rybu položte na zeleninu. Na filety z tresky položte několik plátků citrónu. Posypte pažitkou a posypte čerstvě mletým pepřem.

5. Misku umístěte na prostřední polici trouby předehřáté na 200 °C (možnost pečení: horní/spodní ohřev). Misku nepřikrývejte pokličkou. Po 10 minutách pečení rybu přelijte dvěma lžícemi přepuštěného másla. Po 5 minutách doporučuji rybu přelít šťávou, která se shromáždila na dně misky, a dopéct ji společně se zeleninou.

Tipy a rady: Moje filety byly poměrně silné, ale upekly se už po 20 minutách. Ryba zůstala křehká a měkká. Pokud máte menší a tenčí kusy tresky, můžete dobu pečení zkrátit asi o 5 minut (zkontrolujte však, zda je ryba propečená). Ke konci pečení můžete nastavit možnost grilování shora, ale není to nutné. Po upečení doporučuji tresku posypat hrubou solí a polít citronovou nebo limetkovou šťávou.

Tipy a rady: Pečený filet z tresky se zeleninou chutná velmi dobře podávaný s kuskusem, čerstvým chlebem nebo domácími hranolky. Někdy rybu vyndám na samostatný talíř a omáčku se zeleninou dám na pánev navíc. Přidám do ní 30 % smetany smíchané s trochou bramborového škrobu a celé to zahřívám, dokud to mírně nezhoustne. Do omáčky také přidávám citronovou šťávu, sůl, pepř a muškátový oříšek. Rybu touto zeleninovou omáčkou přeliji, posypu parmazánem a ihned podávám.

Dobrou chuť!

