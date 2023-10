Elegantní tvarohový dezert s kokosovými vločkami, který žádnou návštěvu neurazí!

Tvarohový dort s kokosovými vločkami je v poslední době asi nejvyhledávanějším dezertem na internetu. A já se tomu vůbec nedivím. Dort je velmi snadný na přípravu, krásně vypadá a skvěle chutná.

Ingredience:

Suroviny na kokosový základ a posypání:

1 hrnek kokosových vloček

1/4 kostky másla - 50 g

2 lžíce cukru

Suroviny pro tvarohovou směs:

500 g mletého tvarohu

2 citronová želé

500 ml vroucí vody

200 g 30 % smetany

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do malého hrnce nebo pánve dejte kokosové vločky, cukr a máslo. Míchejte a smažte několik minut, dokud se máslo nerozpustí. Odstavte a nechte několik minut vychladnout. Citronové želé zalijte vroucí vodou (500 ml pro oba sáčky). Míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí. Odstavte a nechte vychladnout.

2. Zvolte dortovou formu o průměru 15-18 cm. Dno dortové formy vyložte pečicím papírem. Připevněte okraj. Na dno formy dejte lžíci poloviny směsi. Vyrovnejte povrch pomocí dna sklenice. Dortovou formu vložte do chladničky.

3. Mletý tvaroh dejte do velké mísy a na nízkých otáčkách mixéru ho smíchejte s úplně vychladlým želé. Velmi dobře vychlazenou smetanu vložte do vysoké mísy a míchejte na nejvyšší rychlosti, dokud nebude zcela pevná. Lžící nebo stěrkou ji opatrně vmíchejte do tvarohu. Opatrně nalijte tvarohovou směs do dortové formy a dbejte na to, abyste nenarušili kokosový základ.

4. Tvarohový dort dejte do chladničky. Po hodině můžete na jeho povrch lžící nanést zbytek směsi s kokosovými vločkami. Dort dejte do chladničky, dokud tvarohová směs zcela neztuhne (nejlépe přes noc).

Tipy a rady: V mém receptu jsem omezila počet ingrediencí na minimum. Proto jsem upustila od samostatného sušenkového základu. Citronové želé je dostatečně sladké, takže v tvarohové směsi není žádný cukr navíc. Nezapomeňte, že studený tvarohový dort bude ještě nadýchanější, pokud do vychladlé tvarohové směsi přidáte vychlazenou ušlehanou smetanu. Čím je směs teplejší, tím rychleji se v ní šlehačka rozpustí a ztratí bublinky.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv