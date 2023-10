OCHUTNEJ TENTO JEDNODUCHÝ A RYCHLÝ SALÁT! Tuňákový salát se spoustou zeleniny a koprem

Krásný a chutný salát s tuňákem a kukuřicí je skvělou volbou nejen k večeři. Můžete ho připravit k obědu, jako salát na oslavu nebo na Velikonoce s natvrdo uvařeným vajíčkem.

Barevné a rychlé na přípravu.

Spousta tipů a fotografií krok za krokem v receptu.

Lze připravit předem a uchovávat v chladničce.

Ingredience:

tuňák v konzervě ve vlastní omáčce - přibližně 300 g

konzervovaná kukuřice - 140 g po scedění

5 vajec uvařených natvrdo

malá červená paprika - 200 g

celkem 300 g okurek: málo solené nebo nakládané, kvašené a čerstvé

hrst kopru

5 lžic olivového oleje - asi 50 ml

půl ploché lžičky soli

půl ploché lžičky černého čerstvě namletého pepře

Tipy a rady: Ze základního receptu, který jsem uvedla, si připravíte lahodný fit tuňákový salát. Pokud chcete mít salát pikantnější, doporučuji přidat půlku cibule nakrájené na malé kostičky, hrst nasekané pažitky nebo kousek nakrájeného pórku. Tuňákový salát bude také skvěle chutnat, pokud do něj vmícháte lžíci nebo dvě majonézy. Bude pak o něco kaloričtější, ale pokud si ty chutné kalorie můžete dovolit, stojí to za to... vřele doporučuji!

zdroj: Archiv

Postup:

1. Přípravu salátu začínám vařením vajec natvrdo. Vyberu pět středně velkých vajec. Moje vejce byla středně velká, takže jsem je vařila asi šest minut.

2. Po uvaření jsem je polila studenou vodou z kohoutku, abych zastavila proces vaření. Klepla jsem skořápkou o vnitřní stranu dřezu a znovu je zalila studenou vodou. Oloupala jsem skořápku a rozkrojila je na poloviny. Vejce jsou nyní vychladlá a čekají na přidání do tuňákového salátu.

zdroj: Archiv

3. Nyní jsou na řadě okurky. Obvykle připravuji směs okurek: málo slaných, nakládaných a čerstvých. Když nemám málo slané sahám po nakládaných okurkách. Celkem se snažím připravit 300 gramů okurek. Pokud používám nakládané okurky, dávám jich o něco méně než 100 gramů a sáhnu spíše po čerstvých okurkách.

zdroj: Archiv

4. Všem okurkám odříznu konce a čerstvé okurky tence oloupu. Každou okurku nakrájím na kostičky.

zdroj: Archiv

5. Nakrájené okurky vložte do salátové mísy. Čerstvou papriku omyjte a oloupejte. Rozkrojte je napůl a odstraňte jádřinec. Papriky nakrájejte na kostky. Hrst kopru nasekejte najemno. Vše smíchejte dohromady.

zdroj: Archiv

6. Otevřete konzervu s kukuřicí. Slijte nálev a přidejte kukuřici do salátu. Zalijte olivovým olejem nebo kvalitním rostlinným olejem. Osolte a přidejte čerstvě mletý pepř.

zdroj: Archiv

7. Nakonec tuňák v konzervě. Doporučuji konzervovaného tuňáka z vlastní šťávy. Nejlepší bude tuňák pevný nebo případně v kouscích. Šťávu slijte a kousky tuňáka vložte do salátu.

Tipy a rady: Vyzkoušela jsem mnoho druhů tuňáka a musím říct, že mě velmi pozitivně překvapil tuňák, který se dá koupit v Lidlu. Na tento salát jsem použila dvě konzervy tuňáka Nixe - jednolitého ve vlastní šťávě. Vyšel mnohem lépe než tuňák Lisner, kterého jsem koupila do minulého salátu.

zdroj: Archiv

8. Všechny ingredience jemně promíchejte a nakonec přidejte půlky vajec uvařených natvrdo. Tuňákový salát je nyní hotový.

Tipy a rady: Pokud však máte chuť, můžete do něj přidat lžíci majonézy a cibuli nebo pažitku.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv