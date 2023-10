NEVÍTE, CO SI DÁT K VEČEŘI? Tak vyzkoušejte pórkový salát s mrkví a jablky!

Recept na jednoduchý a chutný salát. Pórkový salát s mrkví a jablky je u dětí oblíbený. Je to velmi zdravá zeleninová příloha k večeři a solidní porce vitamínů. Tento pórkový salát je fantastický!

Jednoduchý a všestranný salát.

Hodí se k většině obědů a večeří.

Ingredience jsou oblíbené a snadno dostupné.

Ingredience:

jeden velký pórek

1 jablko - asi 200 g

1 střední mrkev - asi 150 g

2 lžíce kvalitní majonézy

2 lžíce 18% zakysané smetany

1 špetka mletého pepře

2 špetky soli

Postup:

1. V případě potřeby pórek opláchněte a odřízněte bílý konec s kořenem a část zelených "listů". Ze samotného "stonku" odstraňte vrchní tužší vrstvu. Nakrájejte pórek na tenká kolečka nebo jej nakrájejte nadrobno podle své libosti.

2. Nakonec mi takto vzniklo asi 300 gramů nakrájeného pórku, který jsem vložila do cedníku ve dřezu. V konvici uvařím vodu a vařící vodou pórek přeliji. Velmi dobře ho z vody slijte a vložte do mísy. Pórek několikrát promíchejte, aby se odpařila zbývající voda a kousky rychleji vychladly.

Tipy a rady: Tato "úprava" pórek zjemní a dodá mu jemnější chuť. Pokud máte rádi pikantní saláty, můžete tento krok vynechat.

3. Oloupejte a nahrubo nastrouhejte mrkev a jablko (mám ráda tvrdá a kyselá jablka, ale jaké zvolíte vy, je na vás). Pokud jablko pustí šťávu, vylijte ji. Nastrouhané jablko a mrkev dejte do mísy s pórkem. Přidejte také po dvou lžících dobré majonézy a 12% nebo 18% zakysané smetany. Ihned přidejte po špetce soli a pepře.

Tipy a rady: Zakysanou smetanu lze nahradit smetanovým přírodním jogurtem. Místo mrkve lze přidat více jablek.

4. Celé to promíchejte a uvidíte, jak to bude chutnat. Pravděpodobně přidáte do salátu další špetku soli. Zajímavým doplňkem může být také malá hrst nasekané petrželky.

5. Salát můžete podávat ihned nebo ho uložit do lednice a podávat. Stačí jej 20 minut chladit.

Dobrou chuť!

