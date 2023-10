NEPEČENÁ a JEDNODUCHÁ DOBROTA! Jahodový nadýchaný dortík

Nepečený dortík s jahodami je jednoduchý recept, který stojí za vyzkoušení! Úžasně jemný, ovocný tvarohový dezert.

Několik málo ingrediencí.

Žádné pečení.

Jednoduché a chutné.

Ingredience:

2 jahodová želé (1 malinové, druhé jahodové)

300 ml vroucí vody

400 g obyčejného přírodního tvarohu nebo řeckého jogurtu

200 g 30-36% smetany

malé balení piškotů

300-400 g jahod

zdroj: Archiv

Postup:

1. Jahodové želé zalijte vroucí vodou (300 ml pro oba sáčky). Míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí. Odstavte a nechte vychladnout.

2. Dno dortové formy vyložte pečicím papírem. Připevněte okraj. Na dno položte libovolné piškoty. Mezery vyplňte nadrobno nakrájenými jahodami - stačí jich jen pár.

3. Tvaroh nebo hustý jogurt (ne kyselý) dejte do velké mísy a na nízkých otáčkách smíchejte s úplně vychladlým želé. Z lednice vyndejte dobře vychlazenou smetanu a vylijte ji do samostatné mísy a míchejte na nejvyšší rychlosti, dokud není poměrně tuhá. Lžící nebo stěrkou ji opatrně vmíchejte do tvarohu. Tvarohovou směs dejte na 10 minut do chladničky, aby mírně ztuhla. Poté ji opatrně přeneste do dortové formy.

4. Na vršek tvarohu položte omyté a osušené jahody bez stopek. Některé vcelku, jiné na půlky a čtvrtky.

5. Tvarohový dort dejte do chladničky, dokud tvarohová směs zcela neztuhne. Stačí 3-4 hodiny.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv