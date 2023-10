NEJOSVĚDČENĚJŠÍ návod, jak vyrobit ty NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ PIŠKOTY!

Pokud máte rádi kulaté piškoty, je tento recept pro vás ideální. Podívejte se, jak připravit piškoty, které budou chutnat mnohem lépe než ty z obchodu!

Báječné piškoty pro děti

Pouze levné a snadno dostupné ingredience

Přesný popis krok za krokem a fotografie

Ingredience:

půl hrnku pšeničné mouky na koláče/dorty - 80 g

3 středně velká vejce

40 g škrobu / bramborové mouky - 2 polévkové lžíce

50 g jemného cukru - 3 plné polévkové lžíce

špetka soli

Tipy a rady: Piškoty pečte na 175 stupňů, zvolte prostřední polici s možností pečení - horní/dolní ohřev nebo 160 stupňů s horkým vzduchem. Pečte přibližně 12-15 minut.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do skleněné nebo kovové misky nasypte 50 gramů nebo tři plné polévkové lžíce jemného cukru. Přidejte špetku soli. Rozšlehejte tři středně velká vejce. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání by měla vzniknout lehká a nadýchaná směs. Pokud má váš mixér střední výkon, může šlehání trvat až 10 minut.

Tipy a rady: Žloutky můžete také oddělit od bílků, takže bílky a cukr ušleháte zvlášť a žloutky přidáte až nakonec. Nejprve tedy chvíli šleháte samotné bílky se špetkou soli, pak přidáte cukr (po lžících, v intervalech) a vše vyšleháte do pěny. Nakonec přidejte žloutky. Po krátké chvíli můžete mixér vypnout.

zdroj: Archiv

2. Smíchejte půl hrnku pšeničné mouky na koláče, tedy 80 gramů mouky, s bramborovým škrobem, kterého potřebujete 40 gramů. Smíchanou mouku prosejeme přímo do mísy se sladkou vaječnou pěnou. Těsto promíchejte stěrkou, aby bylo jednolité. Dělejte to jemně a pomalu, aby si těsto zachovalo nadýchanou strukturu.

zdroj: Archiv

3. Připravte si plech (může být z vašeho vybavení trouby, ale vyberte ten nejtenčí) a vyložte ho pečicím papírem. Těsto přendejte do jednorázového cukrářského sáčku s odříznutou špičkou (odřízněte špičku do průměru 12 mm) nebo do sáčku na opakované použití. Trubičkový sáček není nutný, protože vytlačujete kulaté piškoty. Piškoty lze také vyložit obyčejnou lžící. Nadýchané těsto se na placku samo rozetře. Podobné porce vytlačte na piškoty o průměru asi 3,5 cm. Mezi jednotlivými piškoty nechte alespoň 2 cm mezeru, protože během pečení budou dále stoupat.

Tipy a rady: Pokud se všechny piškoty nevejdou na jeden plech, nezoufejte. Těsto na piškoty může klidně počkat, dokud neupečete první várku. Na konci pečení jedné várky piškotů již můžete začít připravovat druhý plech na pečení.

zdroj: Archiv

4. Plech s připravenými piškoty vložte na prostřední polici do trouby vyhřáté na 175 °C. Použijte možnost pečení horní/dolní ohřev nebo alternativně horký vzduch, ale s teplotou 160 stupňů. Piškoty pečte asi 12-15 minut, dokud pěkně nevyrostou a lehce nezhnědnou. Upečené piškoty ihned po upečení vyjměte z trouby. Po chvíli je můžete přenést na mřížku, aby vychladly.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Domácí kulaté piškoty jsou vynikající. Vyjdou ne příliš sladké, ale nadýchané a přesně takové, jaké by piškoty měly být. Skvěle se hodí k podávání s čajem nebo kávou. Kulaté piškoty se také dobře hodí jako základ pro jakýkoli studený tvarohový koláč. Piškoty lze také kombinovat tak, že na plochou stranu jednoho z piškotů namažete krém. Můžete použít jakýkoli krém, např. nutella nebo oblíbená marmeláda, například pomerančová. Navrch je můžete polít rozpuštěnou čokoládou a jsou vynikající. Po úplném vychladnutí kulaté piškoty jednoduše volně zabalte do snídaňového papíru, vložte je do průhledného sáčku na potraviny nebo do sáčku na provázku a uschovejte je ve skříni. Snadno vydrží super čerstvé nejméně čtyři dny. U nás doma ještě nikdy nevydržely déle.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv