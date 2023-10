NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJLAHODNĚJŠÍ DEZERT NA SVĚTĚ! Nepečený tvarohový dort s jahodami a želé

Skvělý a nejjednodušší nepečený tvarohový dort z homogenizovaného vanilkového tvarohu. Tento recept neobsahuje želatinu navíc. Stačí jen několik klíčových ingrediencí. Je to super nápad na dezert, ale i na dort!

Jen několik ingrediencí.

Nepečený vanilkový dort.

Lze použít jakékoli želé a ovoce, které máte rádi.

Ingredience:

Suroviny na základ dortu:

200 g ovesných sušenek

50-70 g másla

Suroviny na vanilkovo-tvarohovou náplň:

800 g vanilkového homogenizovaného tvarohu - 4 x 200 g kbelík

2 citronová nebo čirá želé

400 ml vroucí vody

Suroviny na ovoce s želé:

1 jahodové želé

350 ml vroucí vody

500 g ovoce, např. jahody, banány, borůvky

Tipy a rady: K přípravě nepečeného tvarohového dortu jsem použila dortovou formu o průměru 24 cm. Než se pustíte do přípravy dortu, přečtěte si recept a vezměte na vědomí, že je dobré si želé připravit předem. Želé musí vychladnout a jahodové želé musí dokonce před nalitím na dort mírně ztuhnout.

Postup:

1. Připravte formu na tvarohový dort. Použila jsem dortovou formu o průměru 24 cm. Dno a boky vyložte pečicím papírem. Strany doporučuji předem vymazat máslem. Pak k nim můžete bez problémů přilepit pruh papíru.

2. Sušenky na základ dortu jednoduše rozdrťte v kuchyňském robotu nebo je rozdrťte na písek v plastovém sáčku pomocí válečku na pečivo. Smíchejte měkké nebo rozpuštěné máslo s drobky sušenek. Množství másla, které je třeba přidat do rozdrcených sušenek, závisí do značné míry na struktuře sušenek. Některé budou sušší, jiné mastnější. Někdy stačí směle 50 g másla, jindy je třeba přidat ještě jednu lžíci másla, aby směs pěkně přilnula ke dnu formy. Mohou to být ovesné sušenky, kokosové sušenky nebo i piškoty.

Tipy a rady: Místo drceného základu ze sušenek nebo piškotů, můžete dno formy vyložit jen samotnými sušenkami nebo dlouhými či kulatými piškoty. Tady je perfektní a osvědčený recept na kulaté domácí piškoty.

3. Dno dortové formy pokryjte připravenou směsí. Pomocí lžíce vyklepněte sušenkovou směs na základ dortu. Nepoužívejte k tomu ruce, protože těsto je teplé a bude se vám lepit na ruce. Formu vložte do chladničky.

4. Příprava tvarohové směsi na tento tvarohový dort je stejně jednoduchá a rychlá jako příprava dna. Převařte 400 ml vody ( 1 celou a 3/5 sklenice o objemu 250 ml). Přisypte dvě balení čirého želé s hroznovou nebo hruškovou příchutí, případně použijte citronové želé, a míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí.

5. Možná si myslíte, že je nemožné rozpustit tak velké množství želatiny ve 400 ml vroucí vody, ale zjistíte, že se částečky želatiny postupně rozpouštějí po minutách. Pokračujte v míchání, dokud se tekutina nestane jednotnou a zbavenou částeček želatiny. Odstavte ji a nechte vychladnout.

6. Vanilkový homogenizovaný tvaroh vložte do velké mísy. Použila jsem čtyři kelímky po 200 gramech. Zvolila jsem méně sladké vanilkové tvarohy.

Tipy a rady: Protože používám slazené vanilkové tvarohy a slazené želé, bude tvarohový dort také poměrně sladký. Pokud použijete stejné tvarohy, nemusíte se obávat přílišné sladkosti tvarohové směsi. Pokud jsou však vaše tvarohy silně sladké, pak mám pro vás tip. Některé vanilkové homogenizované tvarohy můžete nahradit přírodními homogenizovanými tvarohy, sýrem mascarpone nebo dobrým, hustým a nekyselým přírodním jogurtem. Případně to může být také tvaroh z kyblíku.

7. Vychladlé želé nalijte do vanilkového tvarohu. Želé by nemělo být horké, ale ani by nemělo začít tuhnout. Celé to opatrně promíchejte lžící nebo nejlépe metličkou, tj. kuchyňskou metličkou (žádné šlehání, metlička takové hmoty velmi dobře promíchá). Tvarohová směs bude řídká, tekoucí. Tak by to mělo být. Je třeba ji odstavit, dokud mírně nezhoustne. Pokud směs dáte do lednice, velmi rychle se stane mírně pudinkovou. Musíte ji pak každých pár minut kontrolovat, aby se příliš nesrazila.

8. Mírně ztuhlou tvarohovou směs nalijte do formy se základem na dort, která byla po celou dobu v lednici. Formu opatrně vložte zpět do chladničky. Nyní si můžete připravit ovoce a želé, kterým ovoce na krému přelijete.

9. Protože jsem použila jahody, sáhla jsem také po jahodovém želé. Jedno jahodové želé zalijte vroucí vodou. Potřebujete asi 350 ml vroucí vody. Stejně jako předtím želé míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí. Hotové želé dejte stranou vychladnout.

10. Jahody omyjte, zbavte stopek a osušte. Nakrájela jsem je na půlky a položila na tvarohový dort poté, co tvarohová směs již 30 minut chladla. Tvarohová směs ztuhla natolik, aby na ní ovoce drželo. Doba potřebná k tomu, aby hmota ztuhla, se u vás může lišit.

11. Existují dva způsoby, jak zajistit, aby ovoce po nalití želé nevyplavalo na povrch. První způsob je položit ovoce na vrchol měkké tvarohové směsi. Ovoce mírně potopte a pak pevně drží ve směsi. Druhý způsob je nalít na ovoce několik lžic vychladlého jahodového želé na vrchu tvarohové směsi. Takové malé množství želé rychle ztuhne a pěkně spojí ovoce s tvarohovou směsí. Po nalití těchto několika lžic želé jednoduše vraťte dort na 10 minut do chladničky, abyste mohli následně všechno želé vylít na dort.

12. Jahodové želé nalijte na ovoce, až když zcela vychladne a začne mírně tuhnout. Pokud nalijete řídké želé, může dojít k "úniku" želé mimo formu.

13. Hotový tvarohový dort opatrně uložte do lednice, dokud směs a želé zcela neztuhnou. To může trvat tři až maximálně pět hodin.

Dobrou chuť!

