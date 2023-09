NEJLEPŠÍ způsob, jak připravit ŠŤAVNATOU pečenou hovězí plec

Šťavnaté hovězí maso je skvělým základem oběda, ale také dobrým způsobem, jak připravit chutný křenový sendvič.

Ingredience:

800 g hovězího plecka

2 lžíce přepuštěného másla

4 stroužky česneku

1 lžička sušeného rozmarýnu

1 lžička sušené majoránky

1 lžička sušené saturejky

1 lžička mletého černého pepře

1 lžička sušené šalvěje

2 rozdrcené sušené bobkové listy

Postup:

1. Hovězí maso omyjte a osušte papírovou utěrkou. Svůj kus masa jsem nechala 3 dny v lednici, než jsem se do něj pustila. Hovězí maso by nemělo být tak "čerstvé" - na pečení by mělo mít křehčí strukturu.

2. Maso potřete prolisovaným česnekem. Rozpalte pánev, rozpusťte přepuštěné máslo a ihned vložte hovězí maso.

3. Smažte ho z obou stran po dobu 2 minut. Pánev musí být opravdu dobře rozpálená, aby maso mohlo hodně zhnědnout, ale aby se česnek nepřipálil.

4. Připravte si velký kus pečicí fólie. Nejlépe umístěte dvě části do tvaru kříže. Všechny bylinky nasypte do jedné mísy a promíchejte. Část bylinek nasypte doprostřed fólie.

5. Na bylinky položte opečené maso a druhou část bylinek položte na maso. Maso polijte zbytkem másla a šťávou. Pevně jej zabalte do alobalu.

6. Pečte v troubě vyhřáté na 100 °C po dobu 1,5 hodiny. Plec jsem dodatečně vložila do nepřikryté žáruvzdorné nádoby.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv