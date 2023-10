NEJLEHČÍ a NEJLEPŠÍ způsob, jak naložit DOMÁCÍ NAKLÁDANÉ PAPRIKY!

Domácí nakládané papriky je velmi jednoduchý recept na zavařování paprik na zimu. Sladké naložené papriky s dokonalým octem a lehkým nádechem tymiánu jsou něco lahodného.

Rychlý, vyzkoušený recept.

Perfektní papriky na sendviče a další pokrmy.

Ingredience:

Hlavní suroviny:

1,5 kg paprik různých barev

malá cibule - do 100 g

3 stroužky česneku - 15 g

5 bobkových listů

10 kuliček nového koření

25 kuliček černého pepře

asi 1,5 lžičky hořčičných semínek

5 snítek čerstvého tymiánu

Suroviny na nálev:

1 litr vody - 4 hrnky

400 ml 10% lihového octa - asi 1,5 hrnku

200 g cukru - asi 1 sklenice

15 g kamenné soli - plochá lžíce

zdroj: Archiv

Postup:

1. Nejprve si připravte nálev. V hrnci přiveďte k varu litr vody a poté přilijte 400 ml 10% lihového octa (nebo o 100 ml méně, pokud máte raději jemnější papriky) a přidejte 200 g obyčejného cukru a 15 g nejodované soli. Směs promíchejte a znovu přiveďte k varu. Hrnec s nálevem přikryjte a vařte na mírném stupni pět minut. Odstavte z plotny a nechte vychladnout. Zatímco nálev chladne, připravte sklenice a zeleninu.

2. Připravte si pět sklenic po 500 ml nebo sklenice s jiným objemem. Celkem by měly mít objem přibližně 2500 ml. Sklenice by měly být dokonale čisté a nejlépe spařené vroucí vodou. Stejně tak víčka. Používejte pouze nepoškozené sklenice a víčka.

3. Do každé sklenice dejte 1/3 lžičky hořčičných semínek, pět kuliček černého pepře a dvě kuličky nového koření. Přidejte po jednom malém bobkovém listu, několik cibulových pírek (předem oloupaných a nasekaných), několik plátků oloupaného a nasekaného česneku a jednu snítku čerstvého tymiánu, který lze nahradit i malým množstvím kopru. Můžete použít i sušený tymián jen špetku do každé sklenice.

zdroj: Archiv

4. Budete potřebovat asi 1,5 kg (nebo o něco více) čerstvých paprik. Vybírejte co nejpevnější, nepoškozené a masité papriky. Můžete použít pouze červené papriky nebo zvolit jiné barvy: oranžovou, žlutou, zelenou.

5. Papriky důkladně omyjte a poté je rozkrojte na čtyři části a vyřízněte z nich semínka a vnitřek. Kousky papriky můžete nakrájet na menší kousky, které se budou lépe vkládat do sklenic.

Tipy a rady: Abyste do jedné sklenice nacpali co nejvíce kousků papriky, můžete je mírně změkčit přelitím vařící vodou. Za tímto účelem vložte kousky paprik do libovolné nádoby (kovové, skleněné) a zalijte je vroucí vodou. Po chvíli vodu vylijte. Tím se papriky stanou pružnějšími.

zdroj: Archiv

6. Kousky barevných paprik vložte do sklenic s předem připraveným nálevem. Snažte se do každé sklenice naaranžovat co nejvíce kousků paprik.

zdroj: Archiv

7. Každou sklenici naplňte vychladlým nálevem (může být ještě mírně teplý). Nalijte tolik nálevu, aby byly papriky zcela zakryté, ale zároveň nechte 1 cm od okraje mezeru. Se šroubováním sklenic nespěchejte, protože mezi kousky paprik může být mnoho vzduchových bublin. Abyste se jich zbavili, doporučuji se sklenicemi opatrně pohupovat. Po odstranění vzduchu ze sklenic bude pravděpodobně nutné přidat ještě trochu nálevu. Teprve potom je možné sklenice pevně zašroubovat.

Tipy a rady: Pokud vám nálev dojde, můžete ho trochu doplnit přidáním převařené vody do sklenice.

zdroj: Archiv

8. Sklenice s nakládanými paprikami je třeba před uložením do sklepa ještě krátce pasterizovat.

9. Pasterizace v hrnci: Vložte bavlněnou látku nebo novou tetanovou plenu na dno širokého hrnce. Postavte sklenice vedle sebe, ale tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Nalijte vodu maximálně do 3/5 výšky sklenic. Nastavte střední výkon vařiče a přiveďte vodu k varu. Snižte teplotu na minimum a sklenice pasterujte asi 10 minut.

Pasterizace v troubě:

Vložte dobře uzavřené sklenice na rošt nebo na tenký plech do studené trouby (víceméně střední police) a troubu začněte předehřívat na 110 stupňů (možnost shora dolů). Nenastavujte vyšší teplotu, abyste nepoškodili gumičky ve víčkách. Sklenice pasterujte až 20 minut. Dobu pasterizace počítejte od okamžiku, kdy se trouba zahřeje. Po vypnutí trouby můžete sklenice ponechat uvnitř, dokud zcela nevychladnou. Po uplynutí této doby by mělo být víčko po stisknutí prstem vpáčené - nemělo by se deformovat/odskakovat.

10. Ihned po pasterizaci doporučuji sklenice obrátit dnem vzhůru. Tím zkontrolujete, zda jsou sklenice pevně uzavřeny. Navíc to může pomoci u víček, která se během pasterizace nedotáhla. Po 10 minutách můžete sklenice otočit a odnést je do chladné a stinné místnosti bez vlhkosti. Nejlepší je sklep nebo tmavá skladovací místnost.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Domácí nakládané papriky jsou k ochutnání nejdříve po týdnu. Nejlepší však budou po dvou týdnech nakládání. Nakládané papriky se výborně hodí na sendviče. Vyostří a zpestří chuť i toho nejobyčejnějšího sendviče se šunkou a sýrem. Skvěle se hodí i na wrapy nebo hamburgery. Nakládané papriky mohou být například jednou z přísad do salátu s tuňákem. Vždy se také dobře hodí jako jeden z předkrmů na talíři se studenou šunkou a jako svačina podávaná spolu s nakládanými houbami nebo cibulí na slavnostní tabuli.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv