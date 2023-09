NEJLAHODNĚJŠÍ mrkvový dortík s vanilkovým krémem: Dortík, který si lehce zamilujete!

Dokonale nadýchaný a vláčný mrkvový dortík. Toto je nejlepší recept na mrkvový dort s vanilkovým krémem a hodí se i jako narozeninový dort. Dort vydrží dlouho čerstvý. Je super vynikající!

Vláčné a dlouhotrvající čerstvé těsto.

Jednoduchý vanilkový krém.

Spousta mrkve a koření.

Ingredience:

Suroviny na těsto:

250 g pšeničné mouky na koláče - přibližně 1,5 hrnku

180 ml rostlinného oleje - asi 3/4 hrnku

4 velká vejce nebo 5 malých vajec

300 g nahrubo nastrouhané mrkve - 3 hrnky

120 g jablečné pyré bez cukru - až 1/3 hrnku

150 g třtinového cukru - až 0,5 hrnku

100 g obyčejného cukru - asi 1/3 hrnku

2 lžičky prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

1 lžička vanilkového extraktu

1,5 lžičky skořice

půl lžičky soli

půl lžičky zázvoru

1/4 lžičky muškátového oříšku

Suroviny na vanilkový krém:

250 g sýru mascarpone - malé balení

150 g másla - 3/4 kostky

150 g moučkového cukru

1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkové pasty

několik vlašských ořechů na ozdobu

Tipy a rady: Vejce, máslo a sýr na máslový krém vyndejte z lednice předem. Máslo se použije na přípravu krému. Musí být proto dokonale měkké. Použijte dvě dortové formy o průměru 22 cm nebo větší formu o rozměrech přibližně 35 x 25 cm. Protože ne každý má doma dvě dortové formy stejného průměru, doporučuji použít (jako já) jednu formu, abyste pak mohli dort jednoduše rozkrojit na dva stejné díly. Na jeden díl dáte krém, pak na druhý díl dortu a opět krém.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do jedné mísy prosejte 250 g pšeničné mouky na koláče. Přidejte také 2 lžičky prášku do pečiva (ploché) a jednu lžičku jedlé sody (plochou) a půl lžičky soli. Z koření přidejte také 1,5 lžičky skořice, půl lžičky zázvoru, 1/4 lžičky muškátového oříšku a lžičku vanilkového extraktu. Suché přísady důkladně promíchejte, například malou metličkou.

Tipy a rady: Místo vanilkového extraktu můžete také použít vanilkovou pastu nebo vyloupnout trochu semínek přímo z vanilkového lusku.

zdroj: Archiv

2. Oloupejte několik mrkví a nastrouhejte je na hrubém struhadle. Potřebujete 300 gramů nastrouhané mrkve. Pokud byla mrkev šťavnatá, vymačkejte z ní navíc přebytečnou šťávu. Pokud nemáte váhu, musíte nastrouhat tři hrnky mrkve (250 ml hrnku. Nastrouhanou mrkev v hrnku nešlehejte a nikdy hrnek nedávejte plný. Na vnitřní straně u okraje by měl zůstat asi 1 cm volného místa).

zdroj: Archiv

3. Do mísy s nastrouhanou mrkví rozklepněte čtyři velká nebo pět malých vajec (pokojové teploty). Přisypte také celkem asi 250 g cukru. Může to být směs běžného a hnědého cukru nebo světlého třtinového cukru. Ve skutečnosti můžete použít i jen obyčejný cukr. V původním receptu je celých 400 gramů cukru, což by pro mě bylo příliš.

4. Do mísy nalijte maximálně 3/4 hrnku, tedy asi 180 ml rostlinného oleje. Může to být jemný olej, rýžový olej nebo olej z hroznových semínek. Může to být také oblíbený panenský řepkový olej

5. Nakonec je tu neslazená jablečné pyré. Potřebujete asi 120 gramů jablečného pyré bez přidaného cukru. Buď můžete koupit jablečné pyré bez cukru nebo si pyré připravit sami. Jednoduše nastrouhejte jablko a několik minut ho povařte v malém hrnci. Pyré vaříte, aniž byste jej přikrývali pokličkou. Musíte jej také neustále míchat. Po několika minutách vaření počkejte, až úplně vychladne, a teprve pak jej přidejte do mísy se surovinami na mrkvový koláč. 120 gramů nebude představovat více než 1/3 hrnku pyré.

Tipy a rady: Jablečné pyré můžete zakoupit neslazené v kapsičce. Takové kapsičky se prodávají v oddělení výrobků pro batolata. Můžete také sehnat čisté jablečné pyré ve skleničkách určených pro batolata.

zdroj: Archiv

6. Mokré ingredience na mrkvový dortík důkladně promíchejte lžící nebo stěrkou. Poté vsypte i sypkou směs.

zdroj: Archiv

7. Těsto důkladně promíchejte. K pečení jsem zvolila jednu větší dortovou formu o rozměrech přibližně 35 x 25 cm. Dno jsem vyložila pečicím papírem a boky jsem pouze vymazala tenkou vrstvou oleje. Takto jsem dort upekla pouze v jedné formě, abych ho pak mohla rozkrojit na dva stejné díly. Na jeden díl se nanese krém a pak druhý díl položíte na díl s krémem a pak na něj také nanesete krém.

8. Těsto je poměrně řídké. Formu s vloženým těstem umístěte na prostřední polici trouby předehřáté na 175 stupňů, prostřední polici s možností pečení - horní/dolní ohřev, nebo 160 stupňů s horkým vzduchem. Dort je poměrně nízký, takže by se neměl péct déle než 30 až 35 minut.

Tipy a rady: Pokud máte dvě stejné dortové formy o průměru 22 cm, můžete část těsta nalít do jedné formy a část do druhé. Formy pak umístěte do jedné úrovně trouby a upečte oba koláče současně. Získáte tak dva oddělené vršky. Dno dortových forem předem vyložte papírem a tukem vymažte pouze vnitřní strany.

zdroj: Archiv

9. Asi po 30 minutách zkontrolujte, zda je dort upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do dortu dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, znamená to, že je mrkvový dort již upečený. Nebojte se, že těsto moc nevyrostlo. Jedná se o vláčný dort se spoustou mrkve. Bude nadýchaný, ale ne silně nafouklý.

10. Po vypnutí trouby mírně pootevřete dvířka trouby. Doporučuji zablokovat dvířka kuchyňskou chňapkou, aby vznikla jen malá škvíra. Po 10 minutách otevřete dvířka do poloviny a po chvíli vyjměte dort z trouby.

11. Uvolněte těsto od stěn formy. Po mírném vychladnutí ho dokonale rozkrojte na polovinu. Pokud byl dort upečen v dortových formách, jednoduše ho vyjměte z formy a dejte ho vychladnout na mřížku.

zdroj: Archiv

12. Jsou to jen tři ingredience a špetka vanilkových semínek. Na přípravu krému použijte 250 g sýru mascarpone - předem vyndaného z lednice spolu s máslem. Potom potřebujete 150 gramů měkkého pravého másla nebo 3/4 standardní 200 gramové kostky. Máslo by mělo být tak měkké, jako byste použili na přípravu pudinku. Je dobré ho předem nakrájet na menší kousky. Na přípravu krému potřebujete také 150 g (něco málo přes půl hrnku) moučkového cukru. V původním receptu se používá až 240 gramů moučkového cukru. Podle mého názoru je krém až příliš sladký.

13. Aby krém získal příjemnou vanilkovou chuť a částečky vanilkových semínek, doporučuji přidat jednu lžičku vanilkového extraktu nebo rovnou lžičku vanilkové pasty. Případně můžete ze středu vanilkového lusku vyjmout několik vanilkových semínek a semínka důkladně promíchat s moučkovým cukrem, a to ještě před smícháním všech ingrediencí.

zdroj: Archiv

14. Mascarpone začněte šlehat mixérem na střední rychlost, aby začal být nadýchaný. Postupně přidávejte máslo. Zvyšte rychlost mixéru na vysokou a šlehejte mascarpone a máslo, dokud se zcela nespojí a krém nebude nadýchaný. Pravděpodobně bude stačit šlehat celou směs jen jednu minutu nebo o něco déle.

15. Přidejte také všechen moučkový cukr a vanilku a šlehejte krém, dokud se všechny ingredience nespojí v hladký a nadýchaný krém.

Tipy a rady: Pokud se z nějakého důvodu směs nešlehá hladce a jsou vidět například kousky másla (máslo je příliš studené), můžete celý krém znovu rozmixovat ručním mixérem. Krém sice nebude pěkně provzdušněný, ale bude hladký a můžete ho použít na polevu dortu. Krém rozmixovaný mixérem bude zpočátku řídký, ale časem zhoustne. Krém lze připravit i jiným způsobem. Nejprve rozmixujte měkké máslo na nadýchaný krém. Poté postupně přidávejte moučkový cukr a směs stále míchejte. Nakonec velmi pomalu, lžíci po lžíci, mascarpone. Mascarpone je dobré předtím chvíli samostatně promíchat, případně ho lžící chvíli míchat, aby byl nadýchanější.

zdroj: Archiv

16. Na jednu horní část vychladlého dortu dejte polovinu vanilkového krému. Na krém položte druhou část dortu. Vrchní část druhého dortu pokryjte zbývajícím krémem.

17. Protože v mém případě šlo o dva díly obdélníkové formy, vznikl mrkvový dort ve tvaru úhledného obdélníku. Takový dort se krájí na kostky. Na každou kostku mrkvového dortu doporučuji dát trochu drcených vlašských nebo pekanových ořechů. Pokud byl mrkvový dort upečený ve dvou dortových formách, doporučuji ho rozkrojit na trojúhelníky a na okraj dortu naskládat do kolečka drcené ořechy.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv