Nejchutnější masové kuličky v rajčatové omáčce: Lepší masové kuličky nenajdeš!

Křehké a šťavnaté! Takové jsou tyto dokonalé masové kuličky v rajčatové omáčce. Vepřové kuličky v lehké rajčatové omáčce připravíte během chvilky. Je to jeden z nejlepších nápadů na večeři pro celou rodinu! Pokaždé je můžete podávat jinak. Tyto masové kuličky chutnají skvěle s těstovinami nebo pohankou. Pokud plánujete i přílohu v podobě salátu, skvěle se hodí zelný salát nebo skvělý salát z červeného zelí.

Ingredience:

Suroviny na masové kuličky:

500 g vepřové plece

1 střední cibule

1 středně velké vejce

1 středně velká vařená brambora

1 lžička provensálských bylinek

1 lžičce soli

1 lžička pepře

2-3 lžíce pšeničné mouky na obalení masových kuliček

Suroviny na rajčatovou omáčku:

1 hrnek libovolného zeleninového nebo drůbežího vývaru

1 hrnek rajčatového protlaku nebo rajčatové passaty

1 lžička cukru

1 lžička oregana

Tipy a rady: K přípravě vepřových kuliček v rajčatové omáčce potřebujete také asi 10 polévkových lžic rostlinného oleje na smažení a případně čerstvé bylinky na kuličky. Doporučuji bazalku, oregano, petrželku nebo kopr. Kuličky z vepřového masa chutnají skvěle podávané s jakýmikoliv těstovinami a posypané tvrdým strouhaným sýrem. Doporučuji sýry typu parmezán.

Postup:

1. Půl kilogramu vepřové plece nebo krkovice umeleme na jemných sítkách v mlýnku na maso. Pokud máte mlýnek na maso, rovnou umelte cibuli a vařené brambory. Pokud mlýnek na maso nemáte, nakrájejte cibuli velmi najemno a brambory rozmačkejte šťouchadlem nebo lisem. Do mísy s namletým masem přidejte syrové vejce, sůl, pepř a provensálské bylinky.

2. Masovou směs na masové kuličky velmi důkladně promíchejte.

3. Připravte si čistou pracovní desku, velkou desku nebo prkénko na pečivo. Do malé misky dejte 3 lžíce mouky. Rukama vytvarujte kuličky z masa velikosti vlašského ořechu. Každou kuličku obalte v mouce a dejte stranou na prkénko. Takto připravte všechny vepřové kuličky. Udělám asi 20 masových kuliček.

4. Do samostatné misky nalijte hrnek vývaru. Může to být hrnek zeleninového vývaru nebo hrnek drůbežího vývaru. Přidejte také hrnek protlaku z pasírovaných, loupaných rajčat. V sezóně doporučuji oloupaná a nakrájená čerstvá rajčata. V zimě by byla nejlepší passata z láhve nebo rajčatové pyré z plechovky či krabice. Do omáčky přidejte také cukr a oregano.

5. Předehřejte velkou a hlubokou pánev - v mém případě o průměru 28 cm. Nalijte do ní olej. Vložte masové kuličky vedle sebe na pánev. Do mé pánve se vešly všechny masové kuličky. Počkejte 2 minuty, než kuličky obrátíte. Použijte k tomu chňapky. Kuličky by měly zhnědnout na středním výkonu vařiče. Smažte 2 minuty i druhou stranu. Do pánve postupně nalijte předem připravenou rajčatovou omáčku. Masové kuličky v rajčatové omáčce na pánvi vařte dalších 20 minut. Bez přikrytí a na nízký výkon vařiče.

6. Zatímco se na pánvi vaří masové kuličky, můžete si uvařit těstoviny nebo kroupy. Já obvykle volím špagety. Vařím je v osolené vroucí vodě asi o minutu déle, než je uvedeno na obalu.

7. Hotové masové kuličky v rajčatové omáčce naaranžuji na porce těstovin a posypu čerstvými nasekanými bylinkami a strouhaným parmezánem. Dvacet vepřových kuliček vystačí na pět vydatných porcí k večeři.

Dobrou chuť!

