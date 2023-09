LAHODNÝ a NADÝCHANÝ čokoládový koláč s třešněmi: Lepší koláč nepoznáš!

Dopřejte si super vláčný, neuvěřitelně lahodný a nadýchaný čokoládový koláč s višněmi. Jedná se o velmi jednoduchý a rychlý recept, ideální i pro začátečníky v kuchyni.

Pouze nejdůležitější a nejoblíbenější ingredience.

V obsahu tipy na zajímavé doplňky.

Podrobný popis provedení a fotografie kroků přípravy.

Ingredience:

Suroviny na čokoládový koláč s třešněmi:

250 g pšeničné mouky na koláč - něco málo přes 1,5 hrnku

150 g cukru moučky - asi půl hrnku

5 středně velkých vajec - po rozklepnutí asi 280 g

30 g kakaa - 6 pěkných plochých lžic

půl sklenice mléka - asi 125 ml

půl sklenice rostlinného oleje - asi 125 ml

500 g čerstvých třešní - hmotnost před cukrováním

1 rovná lžíce jedlé sody

1 rovná lžíce prášku do pečiva

1/3 lžičky soli

Suroviny na čokoládové mléko, kterým se koláč přelije:

60 g hořké nebo dezertní čokolády - v mém případě 70 g

80 ml mléka - asi 1/3 hrnku

Postup:

1. Nyní můžete začít s předehříváním trouby. Nastavte teplotu přibližně 180 stupňů s možností horní/spodní ohřev.

2. Všechny suché přísady dejte do jedné mísy a důkladně je promíchejte, například kuchyňským mixérem. Máte tak jistotu, že se kakao a prášek do pečiva a jedlá soda dokonale promíchá. Sypké přísady jsou následující: 250 g pšeničné mouky na koláče nebo univerzální mouky, 30 g kakaa, po jedné rovné lžičce jedlé sody a prášku do pečiva a 1/3 rovné lžičky soli.

Tipy a rady: Do sypkých ingrediencí můžete přidat také rovnou lžičku skořice. Nevynechávejte sůl, protože zvyšuje čokoládovou chuť koláče.

3. Do mísy rozklepněte pět středně velkých vajec (v mém případě jich bylo po rozklepnutí celkem 280 gramů) a přisypte 150 gramů cukru moučky nebo případně cukru krupice. Sáhla jsem po cukru moučce, protože se při šlehání rychle rozpustí ve vejcích.

4. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Na konci šlehání by měla vzniknout lehká a nadýchaná směs. Šlehání může trvat až 10 minut (s dobrým mixérem až 5 minut).

5. Pak přidejte půl sklenice oleje a půl sklenice mléka (můžete to udělat najednou): Např. naplňte polovinu sklenice mlékem a do plné sklenice přidejte olej. Celou směs nalijte do mísy s vejci a míchejte nejdéle 5 sekund.

Tipy a rady: Spolu s obyčejným cukrem, respektive s odebráním asi 15 gramů cukru, můžete do pokrmu dát také jeden malý sáček vanilkového cukru. Může to být i domácí vanilkový cukr, několik semínek z vanilkového lusku nebo půl lžičky vanilkové esence či pasty. Pokud chcete, aby koláč vyšel o něco hustší a ovoce se během pečení nepropadalo do těsta, dejte o jedno vejce méně nebo asi o 3 lžíce mléka méně.

6. Suché přísady přidejte do mísy s tekutými přísadami. Celou směs pomalu míchejte vařečkou nebo stěrkou, dokud se ingredience nespojí v jednotné těsto.

7. Dno koláčové formy o rozměrech přibližně 24 x 24 cm vyložte pečicím papírem (já před pečením vymažu pouze boky, ale můžete je vyložit proužky pečicího papíru) nebo je lehce vymažte olejem a vysypte zevnitř strouhankou (jako já). Vylijte všechno těsto.

8. Koláč posypte vypeckovanými třešněmi (předem důkladně omytými a osušenými). Třešně můžete nahradit jiným ovocem o hmotnosti 400-500 g. Doporučuji hrušky, jablka, jahody, meruňky, švestky, broskve nebo celé ovoce nakrájené na malé a tenké kousky: maliny, borůvky, ostružiny.

Tipy a rady: Při smíchání sypkých a tekutých ingrediencí můžete také přilít lžíci rumu nebo oblíbeného likéru. Případně můžete ovoce zcela vynechat a koláč upéct bez něj. Na několika místech můžete na vrchní část koláče přidat lžičku oblíbeného hustého džemu, například z černého nebo červeného rybízu. Pokud chcete použít mražené ovoce, nezapomeňte ho nejprve rozmrazit a poté ohřát a zbavit přebytečné vody a šťávy.

9. Dortovou formu vložte do dobře vyhřáté trouby. Možnost pečení - horní/spodní ohřev, prostřední police v troubě, teplota - 180 stupňů, doba pečení - asi 40 minut. Asi po 35 minutách zkontrolujte, zda je koláč upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a do středu koláče zapíchněte dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vyjmutí suchá, je koláč hotový. Pro jistotu ho nepečte déle, abyste koláč zbytečně nevysušili. V mém případě byl koláč po 35 minutách uprostřed ještě mírně vlhký, ale o pět minut později byl dokonalý. Po upečení mírně pootevřete dvířka trouby. Po 5 minutách můžete čokoládovo-třešňový koláč vyndat z trouby.

10. Do hrnce nalijte asi 1/3 hrnku mléka nebo rostlinného mléka (např. ovesné mléko). Přidejte rozdrcených 60 g čokolády. Mohou být také čokoládové kapky. Já sama jsem dala 70% čokoládu, ale hodí se i kvalitní dezertní čokoláda nebo dokonce mléčná čokoláda. Celé to zahřívejte na nízký výkon a míchejte mléko a čokoládu, dokud se nespojí v tekutinu (u vysokoprocentní čokolády nemusí být tekutina jednotná). Nenastavujte příliš vysoký výkon, aby se čokoláda s mlékem příliš nesrazila nebo nezahustila. Má vzniknout horké nebo teplé čokoládové mléko. Pokud máte doma horkou čokoládu (sypkou), můžete si ji také připravit (v mírně hustší formě) a polít s ní celý koláč. A poleva i koláč mohou a dokonce doporučuji, aby byly ještě hodně teplé.

11. Když se všechna poleva vsákne do koláče, odstraňte okraj a dejte koláč vychladnout na podnos. Tento koláč vydrží velmi dlouho čerstvý. Po vychladnutí ho doporučuji volně zabalit do snídaňového papíru a poté vložit do průhledného sáčku na potraviny. Koláč uchovávejte ve skříni až dva dny. Pokud ho do té doby nesníte, přeneste ho do lednice a uchovávejte pod krytem po dobu 3-4 dnů.

Dobrou chuť!

