Jídlem a pohybem lidé zhubnou většinou jen tři až pět procent váhy

Jen úpravou jídelníčku a pohybem dokážou lidé zhubnout většinou pouze tři až pět procent své hmotnosti. K většímu úbytku váhy obvykle potřebují léky či operaci. Novinářům to v pondělí řekla obezitoložka Dita Pichlerová z OB Kliniky a Interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Nadváhu nebo obezitu mají podle lékařů dvě třetiny populace, období epidemie covidu-19 situaci ještě zhoršilo.

„Člověk jen svou vůlí to málokdy zvládne sám. Většina z nás, přes 99 procent, bude potřebovat nějakou ‚berličku‘, když bude chtít zhubnout větší množství kilogramů,“ řekla na dotaz ČTK. Častěji jsou podle ní obéznější muži než ženy. „Čím jsme starší, tím inklinujeme k větší nadváze. Zastavuje se to kolem 60 až 65 let,“ doplnila.

Nejčastěji se nadváha a obezita definuje podle takzvaného Body Mass Indexu (BMI), který se vypočítává z výšky a váhy s přihlédnutím k věku a pohlaví. Za normální odborníci považují BMI mezi 18,5 a 24,9, nadváha je do 29,9, obezita prvního stupně do 34,9 a druhého stupně do 39,9. Například žena vysoká 170 centimetrů by měla normálně vážit do 72 kilogramů a muž vysoký 185 centimetrů necelých 86 kilogramů.

Podle Pichlerové je hranicí pro předepisování léků BMI s hodnotou 27. Léky jsou na předpis lékaře, ale zdravotní pojišťovny je pacientům nehradí. Měsíční léčba stojí řádově nižší tisíce korun. „Jsou to léky, které se používaly na odvykání od kouření nebo drog,“ uvedla obezitoložka. Závislosti na sladkém či tučném jídle jsou podle ní v zásadně podobné.

Léky působí na pomalejší posunování jídla trávicím traktem nebo jako hormony na pocity hladu či sytosti. I s pomocí léků se dá podle ní dosáhnout úbytku nejvýše deseti či dvaceti procent váhy. Při potřebě většího úbytku se pak léky kombinují i s bariatrickou operací, tedy operací žaludku.

Lékařka zdůraznila, že obezita není jen estetický problém, ale pacienty často ohrožuje zdravotně nebo je limituje v další léčbě. Známá je podle ní souvislost obezity s nemocemi srdce a cév, způsobuje ale také větší riziko nádorů, u mužů je častá erektilní disfunkce a u žen neplodnost. Zhubnout lékaři doporučují také pro některé zákroky, například výměnu kloubu.

Se svojí hmotností je spokojená zhruba pětina Čechů. Hubnout se většinou pokoušejí opakovaně a bez profesionální pomoci. Zhruba 60 procent lidí se k tomu podle průzkumu agentury Behavio chystá nebo se pokoušelo v posledních třech letech. Lékaři ale upozorňují, že obezita je nemoc a je třeba k ní podle toho přistupovat. Snaha o zhubnutí by podle nich měla zahrnovat i konzultaci s lékařem, a to zejména při BMI nad 30. Podle Pichlerové je zásadní také genetická predispozice.