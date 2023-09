Jedinečný dort Vlny Dunaje: Tento chutný dortík je vhodný pro milovníky sladkých dobrot

Tento recept na dort Vlny Dunaje přijde vhod každému milovníkovi pečených dortů s pudinkovým krémem. Je to dort s WOW efektem, ideální pro zvláštní příležitosti a svátky.

Třešně lze nahradit jiným ovocem.

Nadýchané, vláčné a velmi trvanlivé čerstvé těsto.

Velmi podrobný recept a fotografie krok za krokem.

Ingredience:

Suroviny na těsto:

320 g pšeničné mouky na dorty/koláče - 2 hrnky

200 g pravého másla - klasická kostka

5 velkých vajec nebo 6 menších vajec

150 g moučkového cukru - necelý hrnek

2 lžičky prášku do pečiva

2 lžíce kakaa - až 20 g

50 ml mléka - 5 lžic

350 g mražených nebo kompotovaných třešní.

Suroviny na pudinkový krém:

500 ml mléka - 2 hrnky

150 g másla - 3/4 klasické kostky

100 g moučkového cukru - necelá polovina hrnku

80 g pšeničné mouky na dorty/koláče - půl hrnku

3 žloutky z malých nebo středních vajec

Suroviny na čokoládovou polevu:

50 g hořké nebo dezertní čokolády

25 g másla - asi 2 polévkové lžíce

Tipy a rady: Máslo na pudinkový krém by se mělo vyndat z lednice brzy, aby přirozeně změklo. Nezapomeňte také vyndat z lednice vejce a máslo, aby dosáhly pokojové teploty. Do dortu můžete dát mražené třešně (měli byste je předem přirozeně rozmrazit a počkat, až dosáhnou pokojové teploty. Šťávu můžete vypít nebo ji nechat vsáknout do dortu před vrstvením pudinkového krému). Ideální budou také čerstvé vypeckované třešně a kompotované třešně. Dort Vlny Dunaje velmi dobře chutná také s broskvemi (čerstvými nebo z konzervy), které je třeba před vrstvením nakrájet na menší kousky. Stejně postupujte i s jablky. Dobře se hodí také čerstvé malé jahody a čerstvé maliny. K dortu se hodí také borůvky. Měly by být rozmístěny po lžičkách.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Pudink připravíte tak, že do hrnce nalijete jeden a půl hrnku mléka (375 ml) a přisypete 100 g moučkového cukru. Nastavte střední výkon vařiče a začněte mléko s cukrem zahřívat. Zbylé mléko nalijte do větší nádoby. Do mléka přidejte tři žloutky (bílky můžete použít například na pečení mini pusinek) a přidejte 80 gramů pšeničné mouky na dorty/koláče. Celou směs velmi důkladně promíchejte na hladkou, tekoucí tekutinu bez hrudek. Doporučuji k tomu použít ruční tyčový mixér.

2. Mléko a cukr přiveďte k varu. Snižte výkon vařiče na minimum a přilijte směs z mléka, mouky a žloutků. Okamžitě začněte pudink míchat. Možná budete chtít trochu zvýšit výkon. Zpočátku pudink intenzivně míchejte. Měl by se znovu přivést k varu a zhoustnout. Když se tak stane, míchejte ho pomalu asi 30 sekund, dokud nezmizí hrudky, nebude vidět mouka a pudink nedosáhne správné konzistence.

3. Pudink dejte vychladnout a předtím ho přikryjte igelitovou fólií (já k tomu používám sáčky na snídani). Rozhodně ho nedávejte do lednice. Jakmile pudink vychladne, spojte ho s vyšlehaným máslem. Pudink i máslo by měly mít stejnou teplotu.

Tipy a rady: Pokud si raději připravíte pudink bez žloutků a místo pšeničné mouky použijete pudinkový prášek, zde je návod, jak na to: Do hrnce nalijte jeden a půl hrnku mléka a přisypte všechen cukr. Nastavte střední výkon vařiče a začněte mléko s cukrem zahřívat. Do zbývajícího mléka (125 ml) nasypte jeden a půl balíčku pudinkového prášku s vanilkovou nebo smetanovou příchutí (celkem asi 50-55 g). Mléko s pudinkovým práškem velmi důkladně promíchejte na hladkou, tekoucí tekutinu bez hrudek. Celou směs připravte přesně stejným způsobem jako výše.

zdroj: Archiv

4. Začněte předehřívat troubu: 175 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev.

5. Do mísy mixéru rozklepněte pět velkých vajec a přisypte 150 g moučkového cukru. Cukr s vejci šlehejte několik minut mixérem na vysoké otáčky. Ke konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut (s dobrým mixérem až 5 minut).

zdroj: Archiv

6. Rozpusťte kostku pravého másla nebo 200 gramů v mikrovlnné troubě, v hrnci na minimální výkon vařiče nebo ve vodní lázni. Zchlaďte ho tak, aby nebylo horké. Stejným způsobem můžete použít a rozpustit kokosový olej.

7. Do mísy s nadýchaným vejcem začněte přilévat máslo nebo případně rostlinný olej ve stejném množství jako máslo. Máslo nebo olej přilévejte tenkým proudem. Po celou dobu šlehejte nadýchané vejce na vysoké otáčky. Po přidání tuku mixér vypněte.

8. Směs sypkých ingrediencí (mouku a prášek do pečiva) nasypte do mísy. Dva hrnky pšeničné mouky - nejlépe mouky dortové, což je přibližně 320 gramů mouky. Celou směs pomalu, ale důkladně promíchejte stěrkou se silikonovou stěrkou nebo dřevěnou vařečkou.

zdroj: Archiv

9. O něco menší část těsta odlijte do samostatné mísy. Do těsta přidejte dvě rovné lžíce kakaa a pět lžic mírně teplého mléka (do 50 ml, teplota do 30 stupňů). Těsto pomalu promíchejte stěrkou, dokud nebude jednotné.

zdroj: Archiv

10. Světlé těsto vlijte do formy vyložené pečicím papírem - na dno a boky formy. Aby se proužky papíru přichytily k vnitřním okrajům, vymažte předtím formu zevnitř trochou másla. Použila jsem poměrně velkou formu na pečení o rozměrech 24 x 34 cm, takže vrstvy dortu jsou poměrně tenké. Světlé těsto také hned posypte kakaem. Lžící po lžičce rozetřete kakaové těsto na světlý dort. Nakonec navrstvěte také ovoce. V mém případě to byly rozmrazené třešně. Použila jsem něco přes 300 g třešní. Každý kousek jsem lehce vtiskla do těsta. Nechala jsem mezi nimi malý prostor.

Tipy a rady: Na dort Vlny Dunaje jsem použila recept na třešňový koláč. Recept jsem jen mírně pozměnila. V receptu na koláč s třešněmi jsem použila menší dortovou formu o rozměrech 24 x 24 cm. Vlny Dunaje proto můžete péct v menší formě s vysokými okraji. Vznikne tak pouze jedno vyšší patro dortu. Dort se peče o něco déle, až 45 minut.

zdroj: Archiv

11. Dortovou formu vložte na prostřední polici do trouby předehřáté na 175 °C. Nastavte možnost pečení horní/dolní ohřev. Dort pečte přibližně 20-25 minut. Přibližně po 20 minutách zkontrolujte, zda je dort upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do dortu dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, je dort již upečený.

12. Po upečení mírně odklopte dvířka trouby. Doporučuji zablokovat dvířka kuchyňskou chňapkou, aby vznikla jen malá škvírka. Po pěti minutách otevřete dvířka do poloviny a vyjměte dort z trouby. Nechte ho ve formě zcela vychladnout.

zdroj: Archiv

13. Dokončete pudinkový krém. Jakmile pudink zcela vychladne a 150 g másla změkne, můžete začít připravovat pudinkový krém. Měkké máslo vložte do malé, ale vysoké misky. Šlehejte ho mixérem na nejvyšší rychlost, dokud nebude nadýchané a světlé. Je velmi důležité, abyste máslo trpělivě šlehali a zároveň čekali na správnou konzistenci. Přesný čas vám neřeknu, protože hodně záleží na výkonu samotného mixéru. V mém případě to trvá asi čtyři minuty.

zdroj: Archiv

14. Do nadýchaného másla postupně po lžících přidávám zcela vychladlý pudink. Po každé lžíci směs promíchám, dokud se obě hmoty dokonale nespojí. Dávám pozor, abych krém nešlehala příliš dlouho. Tímto způsobem promíchám celý pudink. Měl by vzniknout nadýchaný pudinkový krém. Obvykle mi to netrvá déle než 10 minut.

zdroj: Archiv

15. Připravený pudinkový krém rozetřete po celém povrchu vychladlého dortu. Vyrovnejte jeho povrch. Dortovou formu vložte do chladničky, dokud pudinkový krém částečně neztuhne. Pudink by měl být již pevný, ale stále mírně měkký, aby se na něj dort "lepil". Poté byste měli dort vyjmout z formy a dokonale ho rozříznout na polovinu. Jednu část těsta položte na druhou, abyste vytvořili dvě patra. Dort dejte zpět do lednice (do formy nebo již na prkénko), dokud pudinková směs zcela neztuhne.

Tipy a rady: Krok dvou vrstev není nutný a můžete také klidně nechat dort Vlny Dunaje o něco nižší, nebo jak jsem psala výše, upéct je v menší formě, aby byly všechny vrstvy hned vyšší.

zdroj: Archiv

16. Zatímco pudinkový krém na dortu tuhne, připravte čokoládovou polevu. Na potažení dortu stačí použít 1/4 porce z receptu - čokoládová poleva. Máslo s čokoládou jednoduše rozpusťte ve vodní lázni nebo v malém hrnci na minimálním výkonu vařiče. Celé to mícháte stěrkou, dokud se rozpuštěné máslo a čokoláda zcela nespojí. Měla by vzniknout dokonale hladká a lesklá poleva. Vychladlou čokoládovou polevou pokryjte vrstvu pudinku. Hotový dort Vlny Dunaje vložte zpět do lednice, dokud poleva zcela neztuhne.

Tipy a rady: Pokud nebyl dort rozdělen na poloviny, budete pravděpodobně muset množství ingrediencí na polevu zdvojnásobit. Dort Vlny Dunaje můžete uchovávat v chladničce až týden. Před podáváním je dobré vyjmout ho z lednice o něco dříve. Když není studený, chutná mnohem lépe.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv