Ikonické oversize sako: Nadčasový kousek, který letos ovládne pásek!

A je to tu znovu. Oversize sako, které dokáže s outfitem hotové divy. Už pár sezón má své místo ve skříni, takže není třeba hned vyrážet na lov nového kousku. Letos stačí přidat pásek a získáte svěží, šik siluetu. A co víc? Přesně takhle se teď nosí!

Pokud sledujete módní dění, určitě vám neuniklo, že letos si hlavní roli přivlastňuje propasované sako. Ženské křivky se dostávají do popředí a móda jim dává zelenou. Co to tedy znamená, když máte doma oversize sako? Stačí ho přepásat a rázem získáte sofistikovaný, ale za to svůdný look.

A i když ženské křivky letos vedou, pánský styl rozhodně nikam nemizí. Právě kombinace obou přístupů, volnějších střihů s akcentem na pas, tvoří nadčasový a moderní look, jak ukázal například Saint Laurent ve své poslední kolekci.

Co je vlastně aktuálním trendem v nošení sak

Už od podzimu se střihy zkracují, délky se upravují a hlavní roli přebírá zmiňovaná ženská silueta. Saka už nejsou jen volným přehozem, ale cíleně tvarují postavu. Letošní trendy diktují projmuté střihy, zdůrazněný pas a kombinace s pásky či korzetovými prvky. Oblíbené jsou nejen tradiční látkové varianty, ale také kožená a semišová saka, která dodají outfitu nezaměnitelný šmrnc s působivým charakterem.

Ať už vsadíte na oversize model nebo projmutý střih, letošní trendy si žádají styl, který propojuje eleganci a ženskost s nenucenou nonšalancí.

Oversize sako v pastelových tónech vás nečekaně omladí

Pudrově růžová, malinová nebo levandulová rozzáří váš outfit svěžími jarními tóny. V kombinaci s bílou či béžovou vytvářejí mladistvý a nadčasový vzhled , který letos patří mezi klíčové módní trendy. Tyto pastelové odstíny se skvěle hodí nejen k lehkým materiálům, ale i k výraznějším texturám.

Pokud dáváte přednost zemitějším tónům, Mocha Mousse oficiální barva roku 2025 nebo khaki jsou ideální volbou. Tyto temnější odstíny spolu s Dark Cherry dominují aktuálním kolekcím a perfektně ladí jak s úzkými skinny džíny, které se vracejí na scénu, tak i s širokými nohavicemi, jež patří mezi největší hity sezóny. Přidejte svůj osobitý rukopis a probuďte šatník do rytmu přehlídkových mol!

Jak jít s aktuálním trendem se sakem, které do něj nepatří

Improvizujte s lehkostí! Oversize sako, které dlouhé sezóny kralovalo jako symbol ležérní elegance, letos hledá cestu k sofistikované proměně. Stačí správné akcenty. Pásky se stávají hlavní hvězdou stylingu. Ať už zvolíte široký s masivní sponou nebo jemnější variantu sladěnou s doplňky, právě tento detail podtrhne ženskou siluetu a dodá outfitu šmrnc.

Módní hra kontrastů pokračuje. Baggy džíny ledabyle spuštěné přes boty, pod sakem vykukující rolák nebo košile s dramatickým límcem to je současný vkusný vabank. Vsaďte na vrstvení, pohrajte si s materiály a přidejte dávku sebevědomí. Přesně tak se z oversized klasiky stává trend, který rafinovaně ovládne sezónu!