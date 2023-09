Zebra cheesecake je nejen CHUTNÝ dezert, ale zvládne ho upéct úplně každý!

Jak udělat pečený tvarohový koláč, který vypadá jako zebří pruhy? Upozorňuji, že existuje velmi snadný způsob, jak to udělat. Zvu vás na osvědčený recept na cheesecake Zebra, který se připravuje bez dna a s tvarohem z kyblíku.

Ingredience:

1 kg mletého tvarohu

200 g kostky másla

5 středně velké vejce

170 g cukru - asi 3/4 hrnku

1 smetanový pudink s cukrem

1 čokoládový pudink s cukrem

3 lžíce kakaa

Tipy a rady: Cheesecake Zebra jsem upekla v dortové formě o průměru 22 cm. Pokud se rozhodnete pro tak malou formu, dbejte na to, aby byly okraje alespoň 12 cm vysoké. Během pečení se výška cheesecaku více než zdvojnásobí a po upečení spadne. Zůstane však vyšší než před pečením. Můžete také použít o něco větší dortovou formu, např. o průměru 25 cm. Cheesecake však bude po upečení nižší než ten z fotografie.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do velké mísy vložte kilogram mletého tvarohu. Nezapomeňte použít tvaroh, který byl předtím vyndán z lednice. Všechny ingredience by měly mít stejnou teplotu. Při rozhodování o tvarohu z kbelíku berte v úvahu konzistenci a chuť tvarohu. Tvaroh by neměl být příliš řídký ani kyselý.

2. Do mísy rozklepněte pět středně velkých vajec. Přidejte rozpuštěné a vychladlé máslo a cukr a sáček smetanového pudinku nebo vanilkového pudinku s cukrem. Pokud byl váš tvaroh velmi tučný a pevný, můžete místo celé kostky másla použít polovinu.

zdroj: Archiv

3. Všechny ingredience na tvarohovou směs důkladně promíchejte. Můžete to udělat lžící, ručním šlehačem nebo mixérem na nízké otáčky. Konzistence se může lišit a závisí především na kvalitě a vlhkosti tvarohu.

zdroj: Archiv

4. Část tvarohové směsi dejte stranou do jiné mísy. Směs nerozdělujte rovnoměrně na polovinu. Menší část směsi odložte stranou do menší mísy. Přisypte čokoládový pudinkový prášek a tři lžíce kakaa. Čokoládovou směs velmi důkladně promíchejte. Tímto jednoduchým a rychlým způsobem získáte dvě misky tvarohové směsi. Jednu na tvarohovou a druhou na čokoládovo-tvarohovou.

zdroj: Archiv

5. Připravte si formu na pečení. Já jsem použila dortovou formu o průměru 22 cm. Můžete použít i o něco větší dortovou formu. Dno formy vyložte pečicím papírem a upevněte okraj. Boky formy vyložte proužky pečicího papíru, které jsou vyšší než boky formy. Tvarohový koláč zebra se během pečení hodně zvedne. Aby proužky pergamenového papíru přilnuly k vnitřním okrajům formy, potřete je zbylým máslem.

6. Do středu formy začněte vrstvit tvarohovou směs. Já jsem střídavě vrstvila: dvě lžíce tvarohové směsi, dvě lžíce čokoládové směsi. Jednu vrstvu na druhou a vždy doprostřed formy. Směs se nesmí nijak roztírat po formě. Každá další vrstva se přirozeně rozprostře po povrchu dortové formy. Jakmile obě hmoty vyrovnáte, je zebří cheesecake připraven k pečení.

zdroj: Archiv

7. Cheesecake zebra vložte do trouby předehřáté na 160 °C. Možnost pečení - horní/dolní ohřev. Zvolte prostřední polici v troubě. Pokud tvarohová směs nebyla příliš hustá, není třeba na dno trouby umístit dortovou formu s vařící vodou. Forma s malým množstvím vroucí vody udržuje v troubě vlhkost a cheesecake během pečení nepraská.

8. Po celou dobu pečení cheesecaku neměňte teplotu pečení. Cheesecake začne od poloviny pečení silně stoupat. Po celou dobu pečení také neotvírejte troubu. Zebra cheesecake pečte přibližně 110 minut. Po upečení neotvírejte dvířka trouby dalších 30 minut. Po uplynutí této doby můžete dvířka otevřít. Po 10 minutách můžete cheesecake vyjmout z trouby.

9. Po vychladnutí vložte cheesecake na několik hodin do lednice nebo na jiné chladné místo.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv