Vyzkoušejte tento SKVĚLÝ a TRADIČNÍ recept na krakovský tvarohový koláč

Krakovský tvarohový koláč je vynikající tradiční pečivo. Tento recept je vyzkoušený a doporučený. Je to tvarohový koláč pečený na křehkém základu, s lahodnou tvarohovou náplní a rozinkami, dortovou mřížkou a sladkou polevou.

Velmi jednoduché složení.

Návod krok za krokem na jeho výrobu.

Můžete ho upéct pro jakoukoli příležitost.

Pečený tvarohový koláč na křehkém základu.

Ingredience:

Suroviny na těsto:

něco málo přes 2 hrnky mouky - 350 g

kostka másla - 200 g

2 lžíce moučkového cukru - 50 g

4 žloutky - přibližně 65 g

špetka soli

Suroviny na tvarohovou náplň:

1 kg polotučného tvarohu s dvojitým pomletím

přibližně 3/4 hrnku cukru krupice - 150 g

5 středně velkých vajec

1 sáček smetanového pudinku - 35 g

3/4 hrnku másla - 150 g

2 hrsti rozinek - 120 g

Suroviny na polevu:

5 vrchovatých lžic moučkového cukru - 120 g

5 lžic citronové šťávy

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Všechny ingredience na křehký základ dejte do jedné mísy. Ze suchých ingrediencí to bude: něco málo přes dva hrnky celozrnné mouky nebo směs půl na půl z dortové mouky a hladké mouky - celkem 350 gramů mouky; dvě lžíce moučkového cukru nebo 50 gramů; a špetka soli. Přidejte čtyři žloutky a celou kostku másla, tedy 200 gramů. Žloutky i máslo můžete vyndat rovnou z lednice. Máslo jsem navíc nakrájela na kostičky, aby se mi těsto lépe hnětlo.

zdroj: Archiv

2. Těsto uhněťte hladce a rychle. Můžete to udělat pomocí mixéru nebo ručně. Z těsta vytvarujte kouli. Mírně ho zploštěte a zabalte do plastové fólie. Křehké těsto vložte do chladničky alespoň na 30 minut.

zdroj: Archiv

3. Zatímco těsto chladne, namočte rozinky. Budete potřebovat asi 120 gramů rozinek. Budou to dvě menší hrsti. Smíchala jsem malé rozinky, zlaté rozinky a rozinky thomson. Rozinky vložte do mísy a zalijte je horkou vodou nebo horkou vodou s trochou rumu. Rozinky potřebují minimálně 20 minut, aby změkly.

zdroj: Archiv

4. Po vychladnutí bude těsto pevnější. Rozdělte ho na dva kusy v poměru 1/3 a 2/3. Menší kus těsta opět zabalte do fólie a dejte stranou do lednice. Větší kus těsta vložte mezi dva listy pečicího papíru a rozválejte na placku o průměru přibližně stejném jako dno vaší formy (nebo ji můžete nakrájet na tenké plátky a vyložit jimi dno). Formu zevnitř vyložte pečicím papírem. Na dno formy položte plát těsta. Odlepte zbytky těsta a přidejte je do koláčového těsta (dorovnejte nedostatek). Použila jsem dortovou formu o rozměrech 20 x 30 cm (pokud použijete o něco větší formu, bude vaše dno tenčí než moje).

5. Formu s křehkým základem vložte do trouby předehřáté na 160 °C s možností pečení horní/spodní ohřev. Umístěte ji doprostřed trouby. Základ pečte až 12 minut a poté plech ihned vyjměte z trouby. Troubu však nevypínejte, protože tvarohový koláč skončí v troubě znovu, jakmile se tvarohová směs a mřížka položí.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

6. Zatímco se peče základ, začněte připravovat tvarohovou směs. Je to snadné, protože všechny ingredience jednoduše vložíte do jedné mísy a rozmixujete na hladkou tvarohovou směs.

7. Do mísy tedy dejte: jeden kilogram dvakrát umletého polotučného tvarohu nebo jeden kilogram kvalitního tvarohu umletého z kbelíku, 3/4 kostky nebo 150 gramů velmi měkkého nebo rozpuštěného másla, pět středních nebo velkých vajec, jeden sáček vanilkového nebo smetanového pudinku bez cukru.

Tipy a rady: Místo pudinku můžete do tvarohové směsi přidat také 4 lžíce bramborového škrobu a několik kapek vanilkového aroma nebo lžíci vanilkové pasty či esence. Na krakovský cheesecake nedoporučuji používat hotový tvaroh z kyblíku s řídkou konzistencí.

zdroj: Archiv

8. Celou tvarohovou směs velmi důkladně promíchejte. Doporučuji k tomu použít mixér nebo dokonce tyčový mixér. Nakonec přidejte asi 3/4 hrnku moučkového cukru a rozinky, které velmi dobře vymačkejte z vody. Směs důkladně promíchejte lžící.

zdroj: Archiv

9. Na upečený základ rozetřete celou tvarohovou směs (základ může být ještě horký). Tvarohovou vrstvu pokryjeme proužky nakrájenými z menšího kousku těsta, které dosud čekalo v lednici. Proužky z křehkého těsta nakrájíte tak, že vrchní část těsta lehce poprášíte moukou a rozválíte na plát ne silnější než 2,5 mm. Z těsta nakrájejte proužky a rozložte je na tvarohovou směs. Můžete k tomu použít malý nůž nebo speciální nůž s vlnitou čepelí.

zdroj: Archiv

10. Před pečením můžete mřížku potřít mlékem nebo směsí mléka a žloutku. Není to však nutné. Tvarohový koláč vložte do trouby předehřáté na 160 stupňů. Možnost pečení - horní/spodní ohřev. Zvolte prostřední polici v troubě. Pokud má vaše trouba malý prostor, doporučuji umístit cheesecake o polici níže, aby horní část cheesecaku nebyla příliš blízko topných těles.

11. Po celou dobu pečení cheesecaku neměňte teplotu pečení. Po celou dobu pečení také neotvírejte troubu. Cheesecake peču rovnoměrně 65 minut. Cheesecake můžete z trouby vyndat ihned po upečení. Doporučuji však na prvních 10 minut po upečení otevřít dvířka trouby do poloviny a vyjmout formu až po mírném vychladnutí.

zdroj: Archiv

12. Krakovský tvarohový koláč se po úplném vychladnutí potáhne polevou. Pro přípravu polevy stačí důkladně vyšlehat 120 g moučkového cukru (pět vrchovatých polévkových lžic) s pěti lžícemi citronové šťávy, případně s čistou vodou. Můžete také použít limetkovou šťávu.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv