Vynikající pečené krůtí stehno na kterém si každý pochutná!

Krůtí stehno pečené v troubě je pravděpodobně nejlepší způsob, jak zužitkovat kousek krůtího masa. Recept je neuvěřitelně jednoduchý a pečeně je velmi šťavnatá a chutná.

Jen několik snadno dostupných ingrediencí.

Osvědčený a univerzální recept na krůtí stehna.

Ideální pro podávání teplé i studené, na krájení na plátky.

Ingredience:

přibližně 1300 g krůtího stehna

1 lžíce oblíbeného medu a hořčice

4 stroužky česneku - 20 g

2 lžíce olivového nebo jiného rostlinného oleje

1 lžíce majoránky

1 lžíce sladké papriky

1 rovná lžička soli

půl rovné lžičky pepře

půl rovné lžičky pálivé papriky

zdroj: Archiv

Postup:

1. Vyberte si pěkné a silné krůtí stehno o hmotnosti asi 1300-1400 gramů. Maso rychle a účinně omyjte (ne příliš dlouho) ve dřezu pod tekoucí studenou vodou a ihned osušte papírovou utěrkou. Neodřezávejte vlákna a případné kousky tuku. Jedná se o dodatečné opatření, aby se maso v troubě nevysušilo. Po mase také vždy důkladně umyjte dřez.

2. Oloupejte a rozmělněte čtyři stroužky česneku. Do misky s česnekem přidejte po lžíci oblíbeného medu a hořčice. Já používám světlý tekutý med (například akátový nebo lipový) a plnotučnou hořčici. Přilijte také dvě lžíce oblíbeného olivového oleje nebo případně jiného rostlinného oleje. Přisypte koření: po lžíci majoránky a sladké papriky, rovnou lžičku soli, půl rovné lžičky pepře a pálivé papriky. Přísady marinády důkladně promíchejte.

3. Marinádu naneste na plát masa a snažte se jí pokrýt celý povrch stehna. Vzhledem k tomu, že se jedná o maso, které je spíše širokým plátem, je vhodné ho "srolovat". Aby se stehno peklo rovnoměrně a lépe vypadalo, je vhodné jej na několika místech svázat kouskem uzenářské nitě nebo ji "natlačit" do síťky/pečícího rukávu. Já jsem použila širší síťku a oba konce jsem svázala nití.

4. Takto připravené maso pevně zabalte do fólie (v mém případě do průhledné potravinářské fólie). Vložte maso do chladničky na nejméně šest hodin. Krůtí stehno můžete marinovat až 48 hodin.

Tipy a rady: Chcete-li mít krůtí stehno pikantnější, přidejte do koření další třetinu lžičky kajenského pepře nebo půl lžičky chilli, případně použijte dijonskou hořčici. Pro jemnější krůtí stehno stačí vynechat pálivou papriku a použít velmi jemnou hořčici.

5. V den pečení odstraňte fólii a stehno (ještě v síťce) vložte do pekáče nebo na plech. Stehno ničím nepřikrývejte. Pečicí plech vložte do trouby vyhřáté na 175 °C s horním/dolním ohřevem. Zvolte prostřední polici trouby. Stehno pečte přibližně 90 minut. Mezitím maso alespoň dvakrát polévejte sebranou šťávou a v polovině pečení ho také obraťte na druhou stranu (obracení však není nutné). Pokud maso začne na povrchu více hnědnout, můžete ho přikrýt alobalem nebo víkem pekáče.

6. Ihned po upečení vyjměte pečené krůtí stehno z trouby. Po mírném vychladnutí doporučuji odstranit také síťku/nitě.

Tipy a rady:

Na fotografiích jsem ukázala ještě mírně teplé krůtí stehno. Pokud se má podávat k večeři, nakrájejte maso na porce v den pečení. Pokud naopak plánujete stehno nakrájet na plátky a podávat ho studené, je nezbytné ho dále chladit v lednici.

Ze šťávy, která se po pečení shromáždí, můžete připravit hustší omáčku k večeři. Stačí do ní přidat trochu hořčice nebo strouhaného křenu a v malém hrnci ji přivést k varu. Do omáčky vařící se na mírném stupni přidejte směs vody, trochu pšeničné mouky a bramborového škrobu (hladká tekutina bez hrudek). Spolu s moukou a vodou můžete přidat také trochu 30 % smetany. Dochucení omáčky je velmi individuální záležitostí, protože omáčka může být více či méně slaná nebo pikantní.

Dobrou chuť!

