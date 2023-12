ÚŽASNÉ SKOŘICOVÉ HVĚZDIČKY: Nadchnou každou vánoční návštěvu!

Skořicové hvězdičky jsou nejjednodušší máslové cukroví, které můžete na Vánoce upéct. Recept na toto lahodné cukroví ve tvaru hvězdiček je na každé Vánoce opravdovým HITEM!

Ingredience:

400 g pšeničné univerzální nebo dortové mouky - asi 2,5 hrnku

200 g pravého másla - 1 klasická kostka

100 g moučkového cukru - přibližně půl šálku

1 velké vejce - asi 60 g po rozklepnutí

1 lžička mleté skořice - asi 10 g

2 listy pečicího papíru

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do mísy dejte 400 gramů pšeničné univerzální nebo mouky na dorty, 100 gramů moučkového cukru a pořádnou lžíci skořice. Celou směs důkladně promíchejte.

Tipy a rady: Můžete také přidat špetku soli a kardamomu.

zdroj: Archiv

2. Do sypkých ingrediencí rozklepněte jedno velké vejce a přidejte 200 g studeného másla (nakrájeného na menší kousky nebo nastrouhaného na struhadle, na velká oka).

Tipy a rady: Máslo můžete nahradit rostlinnou kostkou na pečení a vejce asi 40 gramy zakysané smetany. Pro ochucení můžete také přidat semínka z jedné vanilkové tyčinky nebo lžíci vanilkové esence či pasty.

zdroj: Archiv

3. Suroviny uhněťte rukama nebo mixérem s háky na křehké těsto. Snažte se to udělat rychle. Z těsta vytvarujte kouli. Zabalte ho do průhledné potravinářské fólie a dejte na dvě hodiny do lednice.

Tipy a rady: Těsto můžete dát do lednice i přes noc. Po vyjmutí však bude výrazně tužší. Odložíte ho na pracovní desku, aby opět mírně změklo.

zdroj: Archiv

4. Začněte předehřívat troubu. Nastavte na 180 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev nebo horký vzduch na 170 stupňů. Vychladlé těsto položte na prkénko nebo čistou pracovní desku. Povrch dodatečně vysypte moukou. Odlupujte po kouscích těsta. Odříznutý kus těsta rozválejte na tloušťku minimálně 4-5 mm. Vykrajujte cukroví pomocí hvězdicového vykrajovátka (velikost 6 cm).

Tipy a rady: Můžete použít i jiné podzimní nebo vánoční formy podobné velikosti. Skořicové hvězdičky si po upečení zachovají své tvary. Proto můžete dodatečně použít například váleček s reliéfním vzorem.

zdroj: Archiv

5. Vyložte tenký plech pečicím papírem. Na plech položte vedle sebe vykrojené skořicové hvězdičky. Dodržujte mezi nimi malé rozestupy, protože v troubě ještě trochu povyrostou. Po vykrojení prvního cukroví prohněťte zbytek těsta, přidejte kousek čerstvého těsta a opět rozválejte na placku. Vykrojte další várku hvězdiček. Zbytky těsta je dobré po vykrajování uložit do lednice.

Tipy a rady: Hvězdičky peču v několika kolech. Používám proto dva plechy a dva listy pečicího papíru. Když se peče jedna várka, připravím si již druhou várku, abych je mohla střídavě vkládat do předehřáté trouby.

zdroj: Archiv

6. Plech s cukrovím vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Zvolte prostřední polici trouby. Pokud k pečení hvězdiček nepoužíváte tenký plech ze zařízení trouby, ale menší plechy (jako já), pak je položte na předehřátý rošt ze zařízení. Skořicové hvězdičky pečte asi 12-15 minut (dokud lehce nezhnědnou). Cukroví vyjměte z trouby a do komory vložte další plech s várkou hvězdiček.

zdroj: Archiv

7. Každou várku upečeného cukroví je dobré na několik minut odložit na mřížku, aby vychladlo. Skořicové hvězdičky chutnají nejlépe, když zcela vychladnou. Jsou pak dokonale křupavé a lahodné. Mohou se jíst i obyčejné.

zdroj: Archiv

8. Pokud pečete cukroví s ohledem na Vánoce, doporučuji zdobit je klasickou nebo bílou polevou. Do polevy je dobré před jejím ztuhnutím vmáčknout jedlé třpytky nebo posyp a další cukrové či čokoládové ozdoby.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Pokud cukroví nesníte v den pečení, zabalte je po vychladnutí a případném ozdobení volně do snídaňového papíru, poté do běžného sáčku, snídaňových tašek a uložte je například do chlebníku nebo kuchyňské skříňky. Lepší je však umístit je do speciální krabice na pečivo. Udrží si čerstvost nejméně týden a možná i déle.

Dobrou chuť!