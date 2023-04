Trpí váš pes potravinovou alergií? Zkuste domácí stravu

Při přípravě domácí stravy pro psa, který trpí potravinovou alergií, je důležité dbát na to, aby jídlo bylo vyvážené a obsahovalo všechny živiny, které pes potřebuje. Obrovskou výhodou ale je to, že máte plnou kontrolu nad složením krmiva a můžete zajistit, že váš pes dostane všechny potřebné živiny a zároveň nebude obsahovat nic, co by mu mohlo škodit.

Několik tipů na domácí jídla Budeme vycházet z toho, že již znáte výsledky toho, na co je váš pes alergický, a proto již víte, které z těchto jídel pro vás bude vhodné nebo ne. Pokud tedy chcete hypoalergenní granule pro psy využívat pouze jako obohacení jídelníčku, pak se můžete inspirovat zde. Krůtí maso s bramborami a mrkví – krůtí maso je lehké a snadno stravitelné. V kombinaci s bramborami, které poskytují dostatek sacharidů a mrkví, která dodá zbytek, se jedná o výbornou volbu.

– krůtí maso je lehké a snadno stravitelné. V kombinaci s bramborami, které poskytují dostatek sacharidů a mrkví, která dodá zbytek, se jedná o výbornou volbu. Kachní maso s těstovinami – kachna se stejně jako krůta podává psům s alergiemi pro svou snadnou stravitelnost a dietní vlastnosti. Těstoviny volte, pokud možno bezlepkové.

– kachna se stejně jako krůta podává psům s alergiemi pro svou snadnou stravitelnost a dietní vlastnosti. Těstoviny volte, pokud možno bezlepkové. Hovězí maso a rýže – mezi psy velmi oblíbené jídlo. Jen si dejte pozor na to, aby rýže byla dobře uvařená a měkká.

– mezi psy velmi oblíbené jídlo. Jen si dejte pozor na to, aby rýže byla dobře uvařená a měkká. Losos s rýží a zeleninou – hledáte dobrý zdroj omega-3 mastných kyselin? Pak právě losos je ideální. Navíc ho můžete podávat jak v syrovém stavu, tak vařeného. Nebo sáhněte po mokrém krmivu pro psy, jehož primární složkou je losos, např. kapsičky nebo konzervy.

– hledáte dobrý zdroj omega-3 mastných kyselin? Pak právě losos je ideální. Navíc ho můžete podávat jak v syrovém stavu, tak vařeného. Nebo sáhněte po mokrém krmivu pro psy, jehož primární složkou je losos, např. kapsičky nebo konzervy. Kozí sýr s tvarohem a jablečným pyré – pokud pes z nějakého důvodu vůbec maso nejí, pak zde máme i jedno vegetariánské jídlo. Kozí sýr je výborným zdrojem bílkovin, tvaroh vápníku a pyré vlákniny a vitamínů.

– pokud pes z nějakého důvodu vůbec maso nejí, pak zde máme i jedno vegetariánské jídlo. Kozí sýr je výborným zdrojem bílkovin, tvaroh vápníku a pyré vlákniny a vitamínů. Telecí maso s batáty a hráškem – i telecí se dá zařadit mezi lehká masa s výbornou stravitelností. A když k němu přidáme batáty jako zdroj sacharidů a vitamínů, plus hrášek dodávající vlákninu, neuděláte krok vedle. Na internetu najdete další vhodná jídla, která by se dala využít jako domácí krmiva pro psy. Navíc pokud máte čas, pak je ideální tato jídla často střídat s granulemi, aby se jim střídaly chutě a měnily se zdroje příjmu všech důležitých živin.